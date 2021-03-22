Под влиянием Голливуда: россияне побили рекорд по брачным контрактам

В 2020 году в России зарегистрировано 142,5 тысячи обращений о заключении брачного договора, — сообщили РБК в Федеральной нотариальной палате. Этот показатель стал рекордным. Всего за прошлый год состоялось около 770 тысяч браков и 564 тысячи разводов.

Слова «брачный договор» все чаще звучат еще на стадии помолвки, — заявили опрошенные «Газетой.Ru» семейные юристы. Они отмечают, что все больше россиян обращаются к ним за консультацией до похода в ЗАГС. Отчасти это происходит благодаря влиянию Голливуда, а также из-за нынешних реалий — партнеры стремятся обезопасить совместное имущество от рисков, связанных с предпринимательской деятельностью одного из супругов, говорят эксперты.

Они рекомендуют заключать брачные договоры, если один из партнеров занимается бизнесом, собирается взять большой кредит, планирует крупную покупку на полученные до брака деньги или же супруги хотят расстаться полюбовно, без раздела имущества пополам в суде.

«Брачным договором защищается часть имущества, оформленного на второго супруга, от таких проблем как банкротство компании и субсидиарная ответственность руководителя или учредителя. Может быть защищен и сам бизнес – от возможных претензий супруги на его раздел в случае развода»,

— говорит управляющий партнер компании LEX FAMILIA Лилия Щукина.

Кроме того, это выход для семьи в случае, когда нужна ипотека, но банку не нравится кредитная история одного из созаемщиков. Тогда на заключении брачного договора может настоять банк. Так он может учесть доходы только одного из супругов, когда кредитная история второго — плохая. Тогда и приобретаемое жилье останется в личной собственности того, которому банк одобряет кредит. Другое же лицо не окажется втянуто в выплату задолженностей, если брак разобьется о быт до погашения ипотеки.

Также брачный договор поможет зафиксировать как личное и не подлежащее разделу имущество, которое было приобретено в браке — но исключительно на средства одного из супругов. Например, квартира на подаренные или унаследованные одним из партнеров деньги. Без брачного договора очень тяжело доказать происхождение средств на покупку, так как судьи верят только буквальной цепочке перевода денег — чтобы копейка в копейку совпадало, говорят юристы.

В исках о банкротстве брачный договор редко может помочь спасти совместное имущество.

Любые заключенные за три года до начала процесса банкротства сделки, которые «уводят» имущество из-под удара, могут быть оспорены. Поэтому адвокаты советуют заключать брачное соглашение заблаговременно.

«Обычно люди заключают брачные договоры, когда жизненная ситуация уже не оставляет выбора: требование банка перед ипотекой, требования кредиторов, предстоящий развод и т.п.», — поясняет Лилия Щукина. При этом она отметила, что молодое поколение все чаще подписывает их перед регистрацией брака – чтобы установить раздельный режим имущества супругов.

Юрист фирмы «Интеллектуальный капитал» Мария Сучкова назвала договор нормальной и нужной процедурой. Она подчеркнула, что

в современном мире перестали воспринимать наличие брачного договора как предвестник скорого развода.

Миф, который по сей день распространен в России, — это восприятие брачного договора как верного признака брака по расчету, прокомментировали «Газете.Ru» в Федеральной нотариальной палате.

«Многие считают, что в личных отношениях, тем более в вопросе построения семьи, нет места договорной прагматике, и потом сами же страдают от таких заблуждений, — сообщили в пресс-службе. — На самом же деле, ключевая суть брачного договора заключается в защите прав и имущественных интересов обоих супругов».

Голливудские мифы о брачном договоре

Два самых распространенных мифа о брачном договоре — что брачный договор гарантирует на 100% исполнение его условий и что в этом документе можно прописать все что угодно, от раздела имущества до алиментов и решения, с кем остаются дети, рассказал «Газете.Ru» адвокат и партнер МКА «Князев и партнеры» Антон Лелявский.

Брачный договор в России вступает в силу только с момента заключения брака в ЗАГСе и касается исключительно имущественных вопросов и ничего более, подчеркивают юристы.

На Западе подобные соглашения известны как prenup (prenuptial agreement) и, как правило, заключаются до брака. В США можно прописать не только порядок раздела имущества в случае развода, но и что будет с имуществом в случае смерти одного из супругов (в РФ для этого нужен отдельный документ — завещание), а также как стороны регулируют свои отношения в браке. Последние редки и исполнения таких положений сложно добиться. В России отношения в браке брачными договорами не регламентируются вовсе.

«Наверное, самое странное, с чем я сталкивался — это попытка прописать штрафные санкции за супружескую неверность: конкретные суммы и даже процедуру фиксации такого рода нарушений через частного детектива, фотоотчеты — но у нас это не работает, в отличие от некоторых штатов в США»,

— делится Антон Лелявский.

Лилия Щукина вспоминает случай из своей юридической практики, когда оба супруга были согласны указать в брачном договоре, что в случае развода жена не имеет права выйти замуж второй раз. Такое положение ничтожно с точки зрения закона, подчеркнула она.

Также невозможно ограничить любые неимущественные права партнера: запретить ему работать — кем-либо или вообще, писать мемуары про совместную жизнь, водить машину или оспаривать этот договор в суде. Не получится и стребовать с жены домашние обеды, а с мужа — мелкий бытовой ремонт. Но вот кто оплачивает страховку и ремонт машины, кто платит за еду, а кто — за коммунальные услуги, договориться и зафиксировать уже можно.

Как отмечает нотариус из Перми Мария Боронина, достаточно часто таким соглашением распределяется ответственность за крупные расходы — на отпуск, на образование детей, на оплату услуг помощников по дому, нянь и т.п., на оплату коммунальных услуг. Из реальных условий – супруги делят питомцев или какие-то мелочи, вроде магнитов на холодильник. Есть примеры, где брачным договором устанавливалась обязанность мужа оплатить высшее образование супруги или расходы на спа-процедуры и занятия в фитнес-клубе на период ее декретного отпуска.

Главный миф — о том, что брачный договор с гарантией застрахует одного из супругов от раздела имущества пополам в случае развода.

«Самый популярный повод для оспаривания брачного договора — неравноценный раздел имущества. Когда один получает все, а другой — ничего. В случае таких обездоленных людей суд встает на их сторону и признает брачный договор недействительным»,

— рассказал «Газете.Ru» руководитель практики по разрешению споров Московской коллегии адвокатов «Легис Групп» Олег Симанков.