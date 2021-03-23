Почти треть россиян поддержали всеобщий переход на четырехдневку

Обязательный для всех компаний и предприятий переход на четырехдневную рабочую неделю поддерживают 30% жителей России. Об этом сообщает портал SuperJob, опубликовавший данные своего соцопроса.

В нем приняли участие 1600 человек. У них спрашивали, должен ли работодатель сам принимать решение о переходе на четырехдневку, или же это должна быть всеобщая обязательная реформа.

В поддержку того, чтобы решение оставалось за работодателем, выступили 47% респондентов. Авторы исследования отметили, что на принятие такого решения повлияло отсутствие ясности с зарплатой в случае перехода.

Почти четверть опрошенных затруднилась ответить. При этом большинство сторонников варианта с самостоятельным выбором формата рабочей недели оказалось среди людей моложе 24 лет — 54%.

Участники опроса также отвечали на вопрос о своем отношении к введению новых нерабочих дней по случаю праздников — Дня космонавтики, Дня работника сельского хозяйства и Дня учителя.

24% опрошенных поддержали и сокращение рабочей недели, и новые праздники. 26% выступили против обоих нововведений. Еще 16% поддержали только четырехдневку, а 10% — только новые праздничные дни.

Напомним, 24 февраля больше половины российских работодателей не исключили перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе. По данным сервиса «Работа.ру», 6% опрошенных представителей компаний заявили, что рассматривают переход на «четырехдневку» уже в ближайшем будущем, 53% отметили, что будут готовы к сокращению количества рабочих дней в долгосрочной перспективе.

При этом 41% однозначно выступил против такого предложения даже в далеком будущем.

Кроме того, работодатели выделили плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели. По словам половины респондентов, сотрудники смогут больше времени проводить с семьей, меньше уставать и не выгорать на работе. Среди плюсов опрошенные также выделили более эффективное использование рабочего времени и возникшие возможности для повышения квалификации.

Из минусов работодатели отметили понижение зарплат, сокращение производительности, снижение трудовой дисциплины и возможные бюрократические сложности.

Напомним, экс-президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев заявил 1 февраля, что пандемия коронавируса вернула актуальность идее четырехдневной рабочей недели. Многие компании перешли на дистанционный режим работы, и их сотрудники работают на один день меньше, чем раньше. «Я думаю, что мы к этой идее вернемся», — заявил политик. Он подчеркнул, что такие изменения не должны навредить экономике.

Летом 2019 года в ходе конференции в Женеве Дмитрий Медведев указал, что переход на четырехдневку станет залогом растущего технического прогресса. По его словам, сначала в экономике сократятся рабочие места и рабочее время. Но есть и хорошие новости: у россиян появится больше свободных часов, которые они смогут потратить на досуг.

«Речь идет о более лояльной организации рабочего времени. Это подразумевает гибкие графики, дистанционные форматы, а также вызов сотрудников по мере необходимости», — объяснял тогда причины такой инициативы глава российского правительства.

По мнению социального психолога Александра Шахова, введение «четырехдневки» в России может стать проблемой из-за отношения жителей страны к работе и отдыху. Он заявил, что в «российском культурном коде» труд якобы воспринимается негативно, а отдых ассоциируется с пассивным времяпрепровождением. Без изменений в этом отношении переход на сокращенную рабочую неделю каких-либо результатов не принесет, заявил эксперт.

При этом 3 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что введение четырехдневной рабочей недели в современных реалиях больше не актуально. При этом спикер верхней палаты парламента не исключила, что со временем правительство может вернуться к обсуждению этой темы.