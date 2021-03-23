«Выше консенсус-прогноза Bloomberg»: Sber CIB открыл под акции «Роснефти» торговую идею

Как следует из аналитических материалов инвестбанка, опубликованных во вторник, 23 марта, Sber CIB повысил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с $7,8 до $9,6 за штуку, что стало самым ощутимым повышением в отрасли. Долгосрочная рекомендация «покупать» для бумаг также была подтверждена.

Кроме того, аналитики открыли торговую идею «покупать акции «Роснефти».

По мнению аналитиков Sber CIB, инвесторы все еще недооценивают дивидендный потенциал «Роснефти». В свою очередь, ожидаемые хорошие финансовые показатели за первый и второй кварталы этого года (соответствующая отчетность выйдет в середине мая и августа) станут катализатором дальнейшего роста, считают эксперты.

Роль «Восток Ойл»

Также аналитики ожидают обновленной информации о разведке, добыче и запасах по флагманскому проекту компании - «Восток Ойл». «Постепенное уточнение качества запасов месторождения будет иметь ключевое значение для оценки проекта», - прогнозируют они.

В Sber CIB считают, что финансовые показатели «Роснефти» в 2021-2022 годах будут расти быстрее, чем у всех других нефтегазовых компаний в России.

«В этом году мы прогнозируем рост EBITDA и чистой прибыли на 15% и 26% выше консенсус-прогноза Bloomberg. Наши ожидания по дивидендам выше рынка на 60% для 2021 года ($0,74 или 53,9 рубля на акцию) и на 40% - для 2022 года ($0,88 или 61,9 рубля на акцию)», — говорится в отчете.

Также, по прогнозу Sber CIB, дивидендная доходность акций «Роснефти» в 2022 году должна достигнуть 13%. В свою очередь, доходность свободного денежного потока (СДП)«Роснефти», по мнению аналитиков, достигнет в 2022 году 17%.

Привлекательность «Восток Ойл»

Аналитики могут различаться в мелочах, но едины в оптимизме по отношению к «Восток Ойл». Далеко не в последнюю очередь, потому что углеродный след этого проекта составляет всего лишь четверть среднего мирового уровня по новым крупным проектам.

«Расчетная интенсивность выбросов в рамках проекта составит около 12 килограммов СО2 на баррель добычи. Это - минимальный уровень.

Ведь данный показатель для новых нефтяных месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет сегодня около 50 килограммов СО2 на баррель добычи», - говорил в конце февраля Брайан Маклеод, вице-президент «Роснефти» по промышленной безопасности, охране труда и экологии, на презентации Плана «Роснефти» по углеродному менеджменту до 2035 года.

Именно такие проекты как «Восток Ойл» будут востребованы в условиях растущего спроса на энергию и одновременного стремления мирового сообщества обеспечить низкий углеродный след, подчеркивал в интервью «Газете.Ru» старший аналитик WMT Consult Виталий Андрианов.

Значение принципов ESG для оценки капитализации

Нелишне будет отметить и роль принципов ESG (Environmental, Social and Governance), которые заложены в действующих корпоративных программамах «Роснефти», которая стала первой компанией в отрасли, интегрировавшей 17 целей ООН в области устойчивого развития в свою бизнес-стратегию.

Именно «Роснефть» признана лучшей российской нефтегазовой компанией в ряде признанных международных ESG рейтингов - Refinitiv, Bloomberg, глобальном корпоративном рейтинге в области прав человека CHRB.

Российская НК также входит в число ведущих компаний в международных рейтингах CDP в категориях «климат» и «водные ресурсы».

В целом же концепция ESG сейчас является основополагающей для большинства инвесторов, как грибы после дождя растут фонды ESG, да и крупнейшие мировые управляющие компании такие как BlackRock, также в своих инвестициях опираются на принцип ESG, говорит инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Компаниям присваиваются рейтинги ESG, а наиболее продвинутые получают премию к капитализации», — поделился он своими наблюдениями.

Консенсус-прогноз на оценках 15 инвестбанков

На прошлой неделе аналитики JP Morgan повысили целевую цену по акциям «Роснефти» на 17% до 8,8 долл./ГДР.

В отчете приводилось сравнение компаний российской компании и Saudi Aramco и был сделан вывод, что в 2021 году соотношение потенциала роста котировок акций и рисков лучше именно у «Роснефти».

По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены акций «Роснефти», основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $8,49 за штуку, консенсус-рекомендация - «покупать».

Таким образом, текущая стоимость бумаг составляет порядка $7,26 за штуку.