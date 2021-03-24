«Захотят — разорвут контракты»: к чему могут привести санкции США

Новые санкции Вашингтона могут стать причиной разрыва существующих контрактов, заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Госзаказ», его слова передает РБК. Как он отметил, новые рестрикции могут затронуть авиаотрасль. Вице-премьер также добавил, что администрация американского президента Джозефа Байдена запрещает поставки в РФ высокотехнологичной продукции.

Как уточнил Борисов, под ограничения может попасть любая высокотехнологичная продукция. «В том-то и дело: те [авиационные контракты], которые они захотят — и разорвут. Вот в чем дело. Там же написано про высокотехнологичную продукцию. Но под нее можно отнести все, что угодно. В одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и реализовать в своих собственных интересах одним росчерком пера», — констатировал он.

По его словам, сведений о конкретных ограничениях пока не поступало. «Я думаю, и предупреждать не будут. Они будут в одностороннем порядке все делать», — сказал вице-премьер РБК.

Торговые санкции США против России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального вступили в силу 18 марта. Согласно информации американского минторга, Вашингтон связывает ухудшение самочувствия Навального с отравлением химоружием. О том, что Соединенные Штаты собираются ввести санкции, стало известно еще 2 марта.

Согласно новым рестрикциям, американские власти будут отказывать в экспорте в Россию товаров, которые связаны с нацбезопасностью. Вашингтон также приостановит действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые ранее были поставлены в Россию. Кроме того, Соединенные Штаты отнесли Россию к странам, которым полностью запрещен экспорт и импорт оружия, говорится в документе, опубликованном в Федеральном реестре США.

Под рестрикции минторга попали девять российских компаний — ГК «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб», а также 27-й Научный центр Минобороны. В Вашингтоне считают эти организации причастными к созданию и распространению химоружия. Но одна из этих компаний — «Фемтеко» — ранее в комментарии РБК опровергла обвинения в участии в каких-либо поставках для разработки или производства химического оружия.

В адрес компаний, которые значатся в черном списке, запрещен экспорт любых материалов и оборудования американского происхождения, если они могут быть применяться при разработке или производстве химического или биологического оружия.

Кроме того, в черном списке оказались также три организации из Германии — ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie — и одна из Швейцарии — ChimConnect AG.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова расценила введенные США санкции враждебным выпадом. Ситуацию с «отравлением» Навального некими «боевыми химикатами» она при этом назвала только поводом к тому, чтобы вмешаться во внутренние дела России. По ее словам, Москва отреагирует на введение ограничений.

«Вашингтон, будучи серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, по определению лишен морального права читать нотации другим», — подчеркнули в российском министерстве.

Как добавили во внешнеполитическом ведомстве, Москва не намерена «мириться» с введением новых санкций против России.

«Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», — заверили дипломаты.

Об «однозначной» реакции Москвы на введение санкций со стороны Вашингтона ранее предупредил глава российского МИДа Сергей Лавров. «Когда нечего предъявить для того, чтобы хоть как-то обосновать свои утверждения об отравлении Навального, когда все те, кто его лечил, тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же все-таки с ним произошло, и когда параллельно вместо того, чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас», — сказал он.