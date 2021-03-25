ЦБ ищет мелочь: регулятор начнет собирать монеты у россиян

Чтобы удовлетворить спрос на монету, Банк России отчеканил в 2020 году более 1,3 млрд монет — по девять монет на каждого россиянина. Изготовление такой массы металлических дензнаков обошлось в 3,8 млрд рублей. В «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы» предлагается постепенно снижать эмиссию монет — в этом году ЦБ планирует выпустить на 300 млн монет меньше, сэкономив около 1 млрд рублей.

В числе предложенных методов стимулирования — установка приемников для монет, которые не будут брать комиссию, или же она будет минимальной, — заявляют в пресс-службе ЦБ. Для этого проекта регулятор планирует привлечь технологического партнера, у которого есть нужное оборудование. Если эксперимент будет успешным, то аппараты начнут устанавливать и в других регионах.

Подобные аппараты встречают в России, но не пользуются большой популярностью ни у банков, ни у населения из-за низкой рентабельности автоматических обменников и высоких комиссий: в Москве они могут доходить до 20% от суммы принятых монет. Взлетит ли пилот Центробанка, также будет зависеть от того, удастся ли найти приемлемый компромисс, считают российские банки. Так, представители ВТБ предположили в разговоре с «Лентой.ру», что развитие всего проекта с приемниками монет будет зависеть от того, насколько процесс будет рентабелен для банков, а стоимость услуги — адекватной для клиентов. В Промсвязьбанке на вопрос о том, насколько часто к ним обращаются для обмена монет на купюры, отметили, что операции по обмену монет не востребованы среди граждан из-за их веса и низкой номинальной стоимости. В Сбербанке и Альфа банке «Газете.Ru» отказались комментировать эту тему.

Помимо установки приемников для мелочи, регулятор также предлагает проводить акцию «День монеты» и усиливать роль Монетной площадки - еще одного пилотного проекта. Ее задача — перенаправлять монеты от организаций, получающих их от населения, тем организациям, которым они нужны. К 2025 году она будет действовать уже в 48 регионах (пока что проект заработал в 8 регионах).

Кроме того, накануне ЦБ объявил о модернизации банкнот в 2021—2025 годах, в том числе упомянув банкноту номиналом 10 рублей, которая в последние годы крайне редко встречается в торговых сетях, хотя официально она не выводилась из обращения.

Также ЦБ прогнозирует дальнейшее увеличение числа безналичных платежей и постепенного возврата наличной денежной массы в банки, следует из документа. В 2020-м году Россия вошла в топ-5 стран по доле безналичных платежей: 70,3% против 13,5% семь лет назад. Однако доля россиян, пока не способных отказаться от оплаты наличными, остается «достаточно высокой» — около 55% населения, по оценкам регулятора. Сейчас около трети расчетов в рознице все еще проводится наличными.