«Хотим, как у Путина»: костюм президента вызвал ажиотажный спрос

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели минувшие выходные на родине последнего — в Туве. Во время отдыха президент активно передвигался по тайге пешком и на снегоболотоходе «Лось». Однако наибольшее внимание общественности привлек зимний костюм президента из дубленой кожи, представляющий комбинацию из куртки, штанов, рукавиц и шапки. Такой же был и у главы военного ведомства.

У пользователей соцсетей экипировка главы государства вызвала настолько большой интерес и попытки узнать бренд одежды, что в результате журналисты вынуждены были переадресовать эти вопросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

«В Сибири в брюках, туфлях и пальто особо не походишь, поэтому экипировка сибирская», — объяснил стиль комбинезона Путина Песков, подчеркнув, что речь идет об одежде отечественного производства.

Вскоре выяснилось, что охотничий костюм был пошит в петербургской «Мастерской кожи и меха». В этой организации «Газете.Ru» рассказали, что новости и фотографии Путина в их костюме вызвали у них ажиотажный спрос «именно на эту модель» одежды. Даже появился один клиент из Украины.

«Шквал звонков из разных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск, Екатеринбург и так далее. Хотят ровно такие костюмы, как на фотографии на нашем сайте (в точности как у президента – «Газета.Ru»).

Некоторые готовы рассматривать другие цвета, но в целом интересна идея именно такого костюма, четко прямо, как у президента.

Интересуются на счет цены и как мы будем отправлять, но сейчас же это все по почте делается. Позвонил даже один человек из Украины, правда, не могу сказать из какого города», – рассказала директор «Мастерской кожи и меха» Евгения Морозова.

Собеседница издания отметила, что костюмов «как у президента» было несколько, и все они изготовлены три с половиной года назад по заказу одного корпоративного клиента из Санкт-Петербурга, который накануне попросил Морозову не раскрывать его личность. Директор мастерской подчеркнула, что для президентской модели была выбрана стриженая овчинная дубленая кожа, которая отличается высокими морозозащитными качествами и не продувается ветром.

Сейчас пошив такого костюма с учетом материала будет стоить около 150 тысяч рублей, в зависимости от размера одежды.

Помимо штанов и куртки в экипировку входят рукавицы и шапка из того же материала, если клиенту они не потребуются, то в мастерской готовы сделать скидку. Евгения Морозова признается, что не может сейчас предсказать, когда можно будет выполнить заказ. Спрос на ателье обрушился внезапно, но нанимать никого дополнительно, чтобы срочно выполнить все заказы не будут — чтобы сохранить качество.

«Мы будем шить медленно, никакого масштабного производства не планируется. Думаю, к осени и зиме сможем обеспечить всех, кто захотел этот костюм. Нет задачи хайпануть и загрести кучу денег, просто хочется отработать качественно и хорошо, тем более рекламой является наш президент. Не хочется терять лицо», – сказал Морозова из «Мастерской меха и кожи».

Выбранный президентом или его помощниками образ для прогулки по тайге нельзя назвать актуальным в свете современных тенденций в моде, полагает независимый дизайнер одежды Екатерина Земина. Она подчеркивает, что сейчас в большей степени идет ориентир на экокожу, материалы, которые созданы без убийства животных.

«Сейчас идет большой отказ от натуральных материалов, если они животного происхождения. Более актуальны теплые вещи, сделанные из искусственного материала.

Есть, конечно, определенный спрос, если говорить о люксовых брендах, они пока еще придерживаются материалов животного происхождения», – сказала «Газете.Ru» Земина.

Собеседница издания убеждена, что, если стилистику костюма Путина не скопируют бренды массовой одежды, то подражание президенту в этом костюме довольно быстро сойдет на нет.

Иного мнения придерживается создатель водочного бренда «Путинка» и основатель маркетингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. В разговоре с «Газетой.Ru» он заметил, что интерес к подобной одежде ателье сможет долго использовать в продвижении собственной продукции.

«Всегда на известные медийные личности пытались равняться люди, на то, как они одеваются.

Если говорить конкретно об этом случае, то, получился своего рода сигнал брутальным мужчинам: «Вот господа в чем нужно ходить». Для этого ателье получилась просто бесценная бесплатная реклама, они просто должны аплодировать, – поделился мнением с «Газетой.Ru» Станислав Кауфман. – Путин очень часто становится бренд-амбассадором поневоле, он же много разной одежды надевает, в том числе, не только отечественной».

При этом довольно часто знаменитости и отталкивают потребителей от того или иного бренда, если их имидж вызывает негативные эмоции, добавил маркетолог.

Характерным примером большого интереса к предметам, которые использует Путин стала термокружка, из которой в 2019 году президент пил чай на приеме в честь лидеров стран «Большой двадцатки» в Токио. Кружку скопировали китайские компании, и она стала хитом продаж в КНР.