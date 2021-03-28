«Дали ясно понять»: в Госдепе предупредили ФРГ о санкциях против «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN пообещал, что Соединенные Штаты будут усиливать санкции против российского проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Мы считаем, что это [строительства газопровода] плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии. И это то, что я сделал», — сказал глава Госдепа.

Он подчеркнул, что в американском Конгрессе «придерживаются такого же мнения». «Согласно [американскому] законодательству, мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве и пытаются достроить трубопровод. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать делать это [наращивать санкции]», — добавил глава американской дипломатии.

Госсекретарь также отметил, что в отношении Москвы будут введены новые санкции — и по другим причинам. Например, американские власти считают Москву ответственной за кибератаку на госучреждения страны через SolarWinds.

Что касается «Северного потока — 2», то Вашингтон, который продвигает свой СПГ на европейский рынок, неоднократно пытался препятствовать строительству российского газопровода. Американские законодатели регулярно выступают за введение новых санкций против «Северного потока — 2» и компаний, которые участвуют в строительстве.

Ранее СМИ отмечали, что перед президентом США Джо Байден есть дилемма. С одной стороны, его администрация объявляла о желании поддерживать хорошие отношения с Германией (в эту страну главным образом будет поставляться российский газ по «Северному потоку — 2»). С другой стороны, и демократы, и республиканцы сошлись во мнении, что американским властям необходимо вводить все более жесткие санкции, чтобы помешать России ввести газопровод в эксплуатацию.

Между тем Блинкен считает, что разногласия, которые есть у США и ФРГ «по поводу этого трубопровода, не изменят» крепкие отношения между двумя союзниками.

Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что американская сторона хотела убедиться, что недвусмысленно донесла свою позицию, и в том, что «друзья и партнеры понимают» США.

«И очень жаль, что газопровод тем или иным образом является источником разногласий. Но, несмотря на эти разногласия, это не умаляет того факта, что практически во всех других областях мы работаем более тесно, чем когда бы то ни было», — заверил Блинкен, в очередной раз назвав «Северный поток — 2» «плохой сделкой», которая якобы «подрывает европейскую энергетическую безопасность».

Ранее прошла встреча глав МИД стран НАТО. По ее итогам глава Госдепа США рассказал, что предупредил своего немецкого коллегу Хайко Мааса о том, что с американской стороны возможны дополнительные ограничительные меры.

«Я ему сказал, что США продолжают наблюдать за завершением строительства и сертификацией газопровода. Если это будет продолжаться, то мы примем решение по санкциям», — отметил госсекретарь.

Между тем в ЕС неоднократно говорили о том, что необходимо ответить на действия США в отношении российского проекта, в котором заинтересованы европейские компании. Ранее депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ призвала перейти к действиям по борьбе с экстерриториальными санкциями.

Европарламентарий подчеркнула, что Белый дом, вводя все новые ограничения, нарушает международное право. По ее мнению, санкционная политика Вашингтона, которая затрагивает европейские фирмы — это «прямое нападение на экономические интересы и национальный суверенитет» ЕС.

Между тем «Северный поток — 2» завершен, как ранее отметили в «Газпроме», на 90-92%. Планируется, что он будет запущен к концу этого года.