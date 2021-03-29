Борьба с теневым оборотом: в России ужесточат правила торговли на рынках

Что предлагается изменить

На розничных рынках могут ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ), сообщает РБК со ссылкой на источник. Соответствующие предложения разрабатывают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин. Суть этих предложений, в частности, озвучил глава ФНС Даниил Егоров во время заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которая состоялась 24 марта.

«Практика осуществления государственного контроля за деятельностью на рынках показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли», — говорится в материалах к заседанию. Это влияет на исполнение задачи по борьбе с теневым оборотом на рынках.

Ведомства предлагают, в частности, сократить число случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды. Также управляющие рынками компании на постоянной основе должны будут контролировать у арендаторов наличие зарегистрированной ККТ, запрещается допускать на рынок лиц, чья деятельность приостановлена. Кроме того, может быть введен «упрощенный» порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения.

Эти предложения содержатся в переработанных законопроектах, которые ранее готовились в рамках поручения президента. Они предполагают изменения в законы «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках», а также КоАП РФ. Новые версии документов сейчас направлены в Минфин.

Какие есть проблемы с кассами на рынках

В пресс-службе ФНС отметили, что сейчас на законодательном уровне четко не регламентируются границы применения ККТ на розничных рынках. Этим пользуются недобросовестные арендаторы, используя размытые формулировки закона: выдают себя за льготные категории, хотя на самом деле такого права не имеют.

В 2019 году ЦБ направил письмо президенту о финансировании серого импорта и перевода денег за границу через крупнейшие российские рынки. Ежемесячный объем перевода составлял не менее 10 млрд руб. Вопросы, связанные с возможным уходом от налогов, были к деятельности арендаторов московских рынков «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», петербургской «Софийской овощной базы», екатеринбургских «Таганского ряда» и «Новомосковского» и других. После этого президент Владимир Путин поручил правительству и ФНС разобраться с вопросом о теневом обороте наличных на крупных рынках и решить проблему нелегального перевода денег за границу.

По данным ЦБ, в 2020 году по сравнению с предыдущим годом объемы сомнительных трансграничных переводов физических лиц снизились примерно на 40%.

«Такая их динамика во многом является результатом проводимой Банком России работы в рамках консультативного надзора с системами денежных переводов и кредитными организациями — их партнерами по совершенствованию действующих у них противолегализационных процедур, обеспечивающих оперативное их выявление и пресечение», — сказал представитель регулятора.

Кто сейчас может торговать без касс

По закону «О применении контрольно-кассовой техники» организациям и индивидуальным предпринимателям можно рассчитываться с покупателями без касс при торговле на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах (в случае если это открытое помещение внутри крытого). Однако ККТ обязаны использовать продавцы непродовольственной продукцией из списка, утвержденного правительством. В него входят такие товары, как ковры, почти вся одежда, кожаные, резиновые и медицинские изделия, автотранспортные средства, мебель и другие.

Также до 1 июля 2021 года контрольно-кассовую технику могут не использовать индивидуальные предприниматели, которые торгуют без привлечения наемных работников продукцией собственного производства.