Учеба удалилась: подростки вышли на рынок труда

За 2020 год количество активных резюме молодых людей в возрасте 14-18 лет на hh.ru выросло почти в три раза — со 125,1 тыс. до 367,6 тыс., сообщили «Газете.Ru» в сервисе по поиску работы. Среди соискателей это пока самая малочисленная группа: на ее долю по итогам года пришлось 4%.

На рынке труда отмечается незначительный рост числа представителей молодежи в возрасте 14-20 лет c марта 2020 года по февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, рассказала «Газете.Ru» руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

«В коронавирусный год молодежь училась на удаленке, а значит, имела больше свободного времени, которое можно было потратить на работу или подработку.

Активность молодежи особенно возросла в конце 2020 года: в ноябре-декабре ежегодно наблюдается сезонный тренд поиска подработки на новогодние каникулы», — отметила Голованова.

По данным hh.ru, самая многочисленная возрастная группа среди соискателей в целом — это молодые люди до 30, на них приходится 43% всех резюме. В 2020 году их число выросло на 75% (с 2,28 млн до 3,98 млн). Количество резюме россиян 30-40 лет (31% соискателей сайта) выросло на 52% (с 1,93 млн до 2,93 млн).

Менее активно работу искали люди старшего возраста. Число анкет соискателей 40-50 лет (15% пользователей) увеличилось на 46% с 986,3 тыс. до 1,44 млн.

В старшей возрастной группе 50-60 лет на фоне пандемии число новых резюме выросло наименее значительно — на 35%, с 424,8 тыс. до 574,7 тыс. После несовершеннолетних это самая малочисленная категория, на нее приходится 6% всех размещенных на сайте резюме.

По словам Головановой из SuperJob,

глобальнее всего за прошедший год изменилось поведение тех, кому сейчас 45-55 лет: эти люди стали намного осторожнее выходить на рынок труда. Они реже рассматривают новые предложения работы, даже если работодатели обещают более значительный заработок.

«А вот доля тех, кому 55 и больше, по данным SuperJob, осталась прежней. У нас есть основания полагать, что эта стабильность мнимая: кому-то, очевидно, пришлось уйти с рынка труда, а кому-то, напротив, активно включиться в поиск работы, — добавила Наталья Голованова. — Согласно нашему опросу, максимальные сложности с поиском работы кандидаты испытывают в 54-56 лет: средняя оценка трудностей в этом возрасте составляет рекордные 8,7 балла из 10».

В марте 2021 года число новых резюме от старших соискателей (46-65 лет) снизилось на 17%, рассказал коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.

«По нашему опросу, только 3% компаний готовы активно нанимать таких соискателей. В основном это связано с тем, что работодатели не уверены в физическом здоровье и работоспособности соискателей старшего возраста», — пояснил Корицкий «Газете.Ru». По его данным, активнее искать работу в марте стали молодые люди — в возрасте от 18 до 24 лет, количество новых резюме от соискателей этого возраста выросло на 14%.

На фоне пандемии и экономического кризиса многие люди лишились работы или вынуждены были искать какие-то подработки. Молодежь действительно ведет себя более активно, однако зачастую молодые люди заняты получением образования, на полный день устраиваться не всегда удобно, а вот подработать на разовых проектах — это хорошая возможность, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Павел Травкин.

«HeadHunter — самая крупная и популярная платформа, и неудивительно, что она прирастает молодежью. При этом более старшее поколение менее активно использует эти сервисы, относится к ним с недоверием. Кроме того, людей пожилого возраста активнее поддерживало государство», — обратил внимание он.

Также пожилым сложнее найти работу, поскольку они реже обновляют свои профессиональные навыки, им труднее заниматься физическим трудом, могут быть проблемы со здоровьем, уточнил эксперт. Кроме того, некоторые работодатели относятся предвзято и предпочитают нанимать более молодых сотрудников, добавил Травкин.

Пандемия изменила структуру занятости на рынке труда, считает профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова. Сейчас стали очень востребованы работа курьера, упаковщика, строителя и так далее. Такие вакансии подходят для молодых людей, поэтому они активно их используют.

Людям предпенсионного возраста физически тяжело подстроиться к новым реалиям — они просто не в состоянии пробежать 100 адресов с посылками, также огромное влияние на рынок оказывают удаленная работа и цифровые навыки, где молодое поколение дает опять фору другим, подчеркнула эксперт.

Что касается самой старшей категории, ее еще только выпускают на улицу, после 65 лет не всех допускают до работы. У кого-то есть трудовые договоры и их нельзя уволить, но есть и те, у кого работы нет. Вокруг пропаганда одной волны, второй, третьей — и это не просто слова, люди реально болеют, продолжила Яхонтова. В таких условиях у предпенсионеров и пенсионеров психологически снижена мотивация искать работу, они, естественно, стараются сохранить здоровье. Что касается возрастной группы от 25 до 40 лет, это уже люди высокой квалификации, с более высокими ожиданиями от работы, у многих из них есть профессиональная идентификация и они тоже не пойдут работать курьерами, пояснила Елена Яхонтова.

«Самыми пострадавшими оказались высококвалифицированные кадры, которые плохо цифруются», — уточнила Яхонтова. Люди, которые легко переходят на удаленку, чувствуют себя очень комфортно. А вот сектора экономики, где необходим контакт и личное присутствие, оказались в глубоком кризисе. Это и туристическая отрасль, и сфера общественного питания. Многие профессионалы этих отраслей или потеряли работы, или потеряли в зарплатах.

Более гибкая ,чем традиционная форма работы, дистанционная занятость открыла новые возможности — устроиться не на полный рабочий день, на какие-то подработки, проекты, отметил Травкин из ВШЭ. Кроме того, компании стали активнее искать сотрудников не только в своем регионе, что также расширяет возможности для трудоустройства, заключил эксперт.

В пресс-службе Минтруда на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать ситуацию на рынке труда пообещали ответить позднее. Роструд переадресовал вопросы в Минтруд.