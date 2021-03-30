Под флагом ковида: фитнес просится в ДМС

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ — отраслевой союз, включающий свыше 1,5 тыс. игроков рынка) обратилась с письмом к главе Минздрава Михаилу Мурашко, в котором попросила включить фитнес в полисы ДМС. В Ассоциации указали, что спортивные занятия могут быть «площадкой для физического восстановления граждан после инсульта, проблем с опорно-двигательным аппаратом, а также COVID-19.

«Включение занятий в фитнес-клубах в договоры ДМС. Такой запрос от страховых компаний существует, но эта деятельность требует медицинских лицензий.

Предлагаем разработать упрощенную систему лицензирования для возможности включения фитнес-услуг в полисы ДМС. Международная практика показывает взрывной рост количества людей, занимающихся ЗОЖ при внедрении подобной практики»,

– говорится в письме АОФИ, предоставленном «Газете.Ru».

В АОФИ сообщили, что фитнес до недавних пор было принято рассматривать как развлечение, тогда как на самом деле 55% посетителей приходят на занятия исходя из медицинских показаний: восстановление после травм, борьба с ожирением разной степени и т.д.

«Кроме того, включение фитнеса в полис ДМС позволит увеличить количество вовлеченных в ЗОЖ россиян, что напрямую соответствует Национальным целям. Ну и, конечно, поддержит пострадавшую от пандемии фитнес-отрасль в части расширения рынка и стимулирования спроса на услуги», – сказала «Газете.Ru» вице-президент АОФИ Марина Мандзюк.

Нужна лицензия

В то же время собеседница издания отметила, что сейчас сложность заключается в том, что для такой деятельности физкультурно-оздоровительным клубам и спортивным центрам требуется получение медицинской лицензии. «А это долго, сложно и нецелесообразно», тогда как технические и человеческие ресурсы фитнес-клубов позволяют проводить восстановительные тренировки для тех категорий населения, кому они необходимы, подчеркнули в ассоциации.

Пандемия коронавируса и сопутствующая ей самоизоляция нанесли мощный урон по индустрии фитнеса. Картина отличается от региона к региону — где-то фитнес открывался в конце прошлого лета, где-то до сих пор действуют более жесткие ограничения.

В среднем по стране пандемию не пережили около четверти фитнес-клубов, подсчитали ассоциации.

При этом расходы выросли более чем на треть, а падение спроса на услуги наблюдалось вплоть до января-февраля этого года. Сейчас ситуация постепенно выравнивается, но до полного восстановления ещё далеко, поэтому бизнесмены из этой сферы рассчитывают на расширение рынка с помощью ДМС.

«По мнению АОФИ (а мы транслируем позицию подавляющего большинства фитнес-компаний), это будет хорошей мерой поддержки отрасли. Мы понимаем, что никаких финансовых вливаний со стороны государства больше не будет (имеются ввиду субсидии и прочее), поэтому стимулирование спроса и помощь в позиционировании фитнеса как составляющей здорового образа жизни крайне важно», — говорит Марина Мандзюк.

Выгоды очевидны

Выгоды, которые рассчитывает получить спортивное лобби, перечислила замдиректора департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстрах» Ольга Купцова. Прежде всего, это возможность расширения льготного пакета в рамках выделенного бюджета на страхование. При проведении крупных тендеров, особенно для государственных организаций, появляется возможность включения дополнительных опций, в числе которых могут быть и услуги фитнес-центров.

«Вторая причина — это снижение налогов, поскольку в соответствии со статьей 253 НК РФ взносы по договорам добровольного личного страхования относятся к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль, — объяснила в беседе с «Газетой.Ru» Купцова.

– Формально эти взносы находятся в составе расходов на оплату труда, в отличие от фитнеса, поскольку занятия спортом проводятся вне рабочего времени и не связаны с производственной деятельностью.

Возможность учета расходов на фитнес аналогично ДМС у работодателя все же имеется, однако она должна быть предусмотрена трудовым или коллективным договором».

По ее словам, третья причина — это удобство администрирования. Чем крупнее компания, тем выше ротация сотрудников, и если каждая составляющая системы мотивации учитывается отдельно, то это требует со стороны работодателя дополнительных трудозатрат.

Вопрос спорный

Популяризация физической культуры интересна и полезна, но Ассоциации операторов фитнес-индустрии скорее нужно обращаться не в Минздрав, а в Банк России, который является регулятором сферы страхования, заметил заместитель генерального директора по ДМС «Ингосстраха» Дмитрий Попов.

Он признал, что любые дополнительные услуги в составе программы ДМС могут увеличить выплаты и, соответственно, привести к росту стоимости полиса, но в отдаленной перспективе возможно и снижение цены для застрахованных.

Иного мнения придерживается директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС «АльфаСтрахования» Александр Лапунов. Он обратил внимание на то, что для включения фитнеса в ДМС нет главной составляющей страхования — риска страхового случая.

«Нам для легальной страховой выплаты нужен страховой случай, который, в свою очередь, должен обладать признаками вероятности и случайности его наступления», – заметил в беседе с «Газетой.Ru» Лапунов.

Он добавил, что на рынке уже есть продукты, предлагающие комплексный подход к вопросам состояния здоровья застрахованных лиц, в них содержатся конкретные рекомендации и способы контроля их выполнения при выявлении различных групп риска по тем или иным заболеваниям. Однако фитнес туда не входит как риск. Оплачивать его должен либо человек самостоятельно, либо напрямую работодатель, убежден Лапунов.

В «РЕСО-Гарантии» видят, что многие их клиенты хотели бы включить фитнес в соцпакет своих работников и освободить пользование этой услугой от налогов, и страховщик даже не против. Однако помимо отсутствия страхового случая возникают и другие сложности, предупредила начальник управления ДМС «РЕСО-Гарантия» Марина Черноморова.

Прежде всего, речь идет о годовой стоимости абонемента: 100% выплата за каждого застрахованного в заведомо известном объеме.

«Но надо понимать, что если стоимость абонемента в фитнес будет включаться в объем страхового покрытия по полису, то полис, разумеется, будет стоить дороже, чем без этой услуги»,

– сказала «Газете.Ru» Черноморова.

И, конечно, пока непреодолима преграда лицензирования, поскольку у фитнес-клубов нет медицинских лицензий либо они есть на очень узкий спектр услуг, например, терапию или на сестринское дело. А страховая компания может осуществлять выплату только лицензированным лечебно-профилактическим учреждениям, уточнила представитель «РЕСО-Гарантии».

С точки зрения стимулирования персонала включение фитнеса в ДМС не даст особого результата, полагает основатель одного из крупнейших сервисов по трудоустройству SuperJob Алексей Захаров. По его словам, в 90% случаев ДМС покупают корпоративные клиенты, и только в 10% — физлица. При этом в компаниях зачастую бывает гибкая система соцпакета, фитнес чаще выбирают молодые люди, у которых нет проблем со здоровьем, а ДМС — пожилые, которые реже посещают спортзалы.