Ответ ЕС и США: Лукашенко подписал указ о санкциях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 30 марта, подписал указ «О применении специальных мер», предполагающий введение ограничений в отношении стран, которые ранее наложили санкции на белорусские физлица и компании.

Пресс-служба главы государства указала, что «документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов» республики.

«Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц», — поясняется в сообщении.

Список субъектов рестрикций будет составлен правительством Белоруссии.

В прошлом месяце верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после саммита Совета министров иностранных дел заявил, что ЕС допускает введение четвертого пакета санкций против Белоруссии.

«В Белоруссии продолжается эскалация репрессивной политики и по-прежнему происходят преследования людей», — заявил дипломат.

В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента республики. В очередной раз победил Александр Лукашенко, занимающий это пост уже четверть века. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Его основная соперница — Светлана Тихановская — получила 10,12% голосов.

Вслед за объявлением результатов в Белоруссии начались массовые митинги. Сначала их жестко подавляли силовики, затем — после того, как европейские страны обратили внимание на ситуацию в республике, — противодействие демонстрантам происходило в более мягкой форме.

Ситуация в стране привела к тому, что ЕС и США наложили санкции на отдельные ведомства и на некоторых чиновников, которые, по мнению этих стран, причастны к подавлению протестов и фальсификации выборов (западные политики уверены, что голосование прошло с нарушениями).

Сам Лукашенко заявлял, что массовые протесты проходят по сценарию «цветных революций». В частности, в организации митингов он обвинил Запад. Что касается ухода с поста президента страны, политик ранее отметил, что если это и произойдет, то только после принятия новой Конституции.

В итоге в октябре прошлого года ЕС ввел первый пакет санкций, в список вошли 40 белорусских чиновников.

Среди них: министр внутренних дел Юрий Караев, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, командир СОБРа Александр Быков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, секретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, председатель ЦИК Лидия Ермошина (все должности указаны на момент объявления рестрикций).

Второй пакет антибелорусских ограничительных мер ЕС начал действовать в ноябре: в нем значились уже сам Александра Лукашенко, глава его администрации Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, начальник Оперативно–аналитического центра Андрей Павлюченко, пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и другие, передает портал Tut.By.

Месяцем позднее был введен и третий пакет санкций, в котором значатся 29 человек. Среди них – вице-премьер Анатолий Сивак, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, генеральный прокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, бизнесмены из сферы торговли нефтепродуктами Николай Воробей и Александр Шакутин.

Кроме того, меры затронули и белорусские предприятия оборонной сферы: борисовский «140 ремонтный завод», разработчик автоматизированных систем управления «Агат - электромеханический завод», ОАО «МЗКТ» (изготавливает колесные базы для различных комплексов вооружений) и ЗАО «Белтехэкспорт», экспортирующий вооружения и военную технику за границу.

США также ввели визовые ограничения против нескольких десятков белорусов «за подрыв демократии» в республике.

В феврале нынешнего года Лукашенко выразил уверенность в том, что Белоруссия и Россия могут справиться с любыми вызовами и целиком обеспечить себя всем необходимым, несмотря ни на какие санкции. Эту тему президент Белоруссии поднял на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, сообщает НСН.

Как выразился белорусский лидер, Минску и Москве не стоит «париться» по этому поводу.

«Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул — боже мой, чего мы трепещем и паримся? Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить», — подчеркнул политик.

По его словам, это касается всех позиций — «за исключением некоторых деталей». Хотя и эти детали, по оценке главы государства, Белоруссия и Россия могут совместно произвести в течение трех-пяти лет.