На Россию не хватит чипов: иномарки подорожают из-за пожара в Японии

О том, что пожар на заводе компании Renesas Electronics затронул японский автопром, в среду сообщило Nikkei. Агентство отмечает, что компании Toyota и Nissan уже подтвердили планы по сокращению производства.

«Мы, вероятно, сможем обеспечить достаточное количество чипов, чтобы продержаться до июня, но у нас будут некоторые проблемы в июле и далее»,

— цитирует агентство одного из исполнительных директоров Toyota Motor.

Компания Renesas Electronics является одним из ведущих поставщиков полупроводников для Toyota. Еще один высокопоставленный представитель автокорпорации сообщил, что у компании нет другого выбора, «кроме как планировать какое-то сокращение производства».

По оценкам экспертов, опрошенных Nikkei, некоторые оптовики обладают запасами чипов, чтобы поддерживать производство в течение двух-трех месяцев, но это общая оценка, а по каждой конкретной модели автомобиля ситуация может кардинально отличаться. О потенциальных проблемах предупредили также представители Nissan и Honda.

«Все зависит от того, сможем ли мы наверстать упущенное во второй половине финансового года», — прокомментировал ситуацию журналистам один из руководителей Nissan.

Пожар на заводе Renesas в префектуре Ибараке к северу от Токио произошел 19 марта. На первом этаже предприятия загорелось дорогостоящее оборудование, вырабатывающее чипы. Всего, по разным данным, пострадало 17-23 станка, используемых в производстве чипов, сообщил президент и генеральный директор компании Хидэтоси Шибата. Топ-менеджер высказал надежду, что производство будет частично восстановлено через месяц.

Он также признал, что будет дефицит поставок в течение месяца или двух, как только Renesas исчерпает свои текущие запасы. Ожидается, что эти запасы закончатся в течение месяца после возобновления производства.

На изготовление одного чипа с нуля требуется 120 дней. Однако ситуация осложнена общемировым дефицитом сырья для получения полупроводников, разразившимся в конце 2020 года из-за пандемии.

Компания Renesas Electronics считается второй в мире (после NXP Semiconductors) по выпуску полупроводников для автопрома. По оценкам финансово-консалтинговой компании Nomura Securities, сбои в работе этого японского «чипмейкера» могут затормозить мировое производство автомобилей на 1,6 млн штук только за апрель-июнь этого года, что снизит примерно на 7% ранее задекларированные объемы выпуска машин крупнейшими автопроизводителями. В целом же эта компания удовлетворяет примерно 20% мирового спроса на полупроводники в автомобильном секторе.

Ситуация настолько серьезная, что к ее решению подключилось правительство Японии.

Пожар может оказать негативное воздействие на экономику, поскольку на долю автомобилей приходится около 18% экспорта Японии и 15% всего промпроизводства. Сложность заключается еще и в том, что сгоревшие станки представляют из себя довольно сложное и уникальное оборудование. Renesas ищет их как новыми, так и подержанными, есть планы оперативно поставить аналогичное оборудование из Тайваня. Полноценно завод сможет восстановиться только к середине июля, прогнозировал Шибата.

Впрочем, японские эксперты называют и более отдаленные даты, что, безусловно, вызовет еще более серьезные осложнения в автопроме.

«Полностью восстановить производство за три-четыре месяца будет крайне сложно, и автокомпании должны рассмотреть вероятность того, что проблемы завода продлятся по крайней мере около шести месяцев», — сказал старший научный сотрудник Исследовательского института Иточу Санширо Фукао.

Последствия этого пожара могут затронуть не только японский автопром, но и автокомпании Европы и других стран Азии.

Renesas является крупным поставщиком немецкого производителя автокомпонентов и запчастей Continental. Ее чипы устанавливают в автомобили таких брендов, как BMW, Mini, Rolls-Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Land Rover, Jaguar, Renault, Dacia, Peugeot, Citroen, Opel, Cadillac, Chevrolet, Fiat, Ferrari, MAN, Volvo, Scania и так далее.

Крупнейший поставщик электронных компонентов для европейского автопрома — германская Continental, и поскольку немецкий автопром полностью от нее зависит, то наибольшие проблемы в этом плане будут у концернов BMW, Volkswagen и Daimler, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По оценкам эксперта, новая волна дефицита автомобилей до России дойдет примерно к началу лета.

«Помимо японских машин в дефиците будут европейские модели, прежде всего, в премиум-сегменте.

Дорогой автомобиль оснащается большим количеством управляющей и контрольной электроники, соответственно расход полупроводников, условно, на BMW 5-series существенно выше, нежели чем для Skoda Rapid. В масс-маркете нехватка автомобилей не будет так ощутима», — поделился прогнозом с «Газетой.Ru» Бургазлиев.

Собеседник издания ожидает, что из-за дефицита производства автомобилей, вызванного пожаром на Renesas, к лету цены вырастут дополнительно в среднем на 3-4%. Вдобавок на эту проблему накладывается задержка поставок комплектующих из-за пробки в Суэцком канале, где вместе с нефтью, мебелью, кофе и одеждой застряли суда с автокомпонентами из Восточной Азии и Китая для автозаводов в Европе.

Аналогичного мнения придерживается автоэксперт Сергей Ифанов, он полагает, что по отдельным моделям нехватка будет еще острее уже через месяц-два, поскольку сейчас дилеры на новостях будут придерживать стоки и создавать искусственный дефицит. Проблема в том, что при любых сбоях цепочек поставок Россия, как страна третьего мира, в последнюю очередь получает продукцию, а в первую голову насыщаются рынке западных стран, отмечает эксперт.

«Дилерам крайне выгодна нынешняя ситуация.

Если сейчас вы придете в автосалон за популярной новой машиной, то без допопций, цена которых колеблется от 50 тыс. до 700 тыс. рублей, вы ее уже не купите.

Причем автопроизводители с этим ничего не могут поделать, потому что товар реализуют не они. Если кто-то надумал брать автомобиль, то лучше это сделать пораньше», — советует Ифанов.

Ране директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский говорил «Газете.Ru», что в России из-за ограниченных поставок (ввиду нехватки полупроводников) сохраняется дефицит в разной степени на модели Hyundai, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Jaguar Land Rover, Cadillac, Chevrolet, Volvo.