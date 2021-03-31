Отчет Morgan Stanley по внедрению ESG: «Роснефть» упоминается среди лидеров

В целом же отчет Morgan Stanley еще раз продемонстрировал вызовы, которые стоят перед аналитиками и инвесторами при интеграции показателей ESG (Environmental, Social and Governance) в инвестиционный процесс.

Раскрытие и достоверность

В частности, к таким вызовам относятся полнота раскрытия данных и их достоверность. Собственно, наличие этих двух факторов обеспечивает объективность оценки компании.

Так, по данным отчета Morgan Stanley, полнота раскрытия «Роснефти» составляет 88%.

Это показатель является рекордным в сравнении с другими российскими компаниями «Газпром» – 71%, «Лукойл» – 79%, «Татнефть» – 71% и НОВАТЭК – 71%. Именно «Роснефть» лидирует и по числу раскрытых показателей в части охраны окружающей среды.

Как известно, в этом контексте степень открытости «Роснефти» получила соответствующую оценку ESG рейтингов Bloomberg и Refinitiv, поставивших российскую нефтяную компанию в один ряд с мировыми лидерами (Refinitiv – A, Bloomberg – 70,1).

Управление водными ресурсами, СО2 и энергопотребление

Не секрет, что управление водными ресурсами остается в числе наиболее приоритетных у инвесторов природоохранных вопросов. Здесь «Роснефть» показывает наиболее высокий уровень использования оборотной воды – 94%.

При рассмотрении же данных по выбросам парниковых газов ключевым показателем является интенсивность выбросов.

В этом отношении, по данным Bloomberg, «Роснефть» — безусловный лидер среди российских нефтегазовых компаний, в полтора и более раз опережая отраслевых конкурентов в РФ (лучший показатель удельных выбросов СО2 на добычу).

Как писала «Газета.Ru», в феврале «Роснефть» подписала с британской BP соглашение о стратегическом сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития, которое формализует ключевые элементы взаимодействия в области устойчивого развития, а также работу по определению потенциальных возможностей для сокращения выбросов и реализации низкоуглеродных проектов.

«Роснефть» сохраняет аналогичное лидерство и по удельному энергопотреблению.

План по углеродному менеджменту

Внедрение практик ESG подразумевает не только количественные, но и качественные корпоративные показатели. Значение имеет само наличие у той или иной компании стратегических планов, политик, корпоративного управления в этой области.

И, как напомнили аналитики Morgan Stanley, «Роснефть» – единственная из российских компаний, публично представившая еще в конце зимы План по углеродному менеджменту до 2035 года с четкими целями и инструментарием для их достижения.

Помимо ESG показателей Morgan Stanley также упомянул прочие ключевые преимущества Роснефти по сравнению с конкурентами, включая портфель перспективных новых проектов в добыче, высокую дивидендную доходность при текущих ценах на нефть.

Так, еще в начале месяца Morgan Stanley повысил рекомендацию по акциям «Роснефти» до «Покупать» и целевую цену на 31% до 9,2 долл./ГДР.

В оптимистичном сценарии развития событий в случае дальнейшего улучшения макропараметров, успешной реализации проекта «Восток Ойл», более высоких дивидендных выплат и дальнейшего сокращения удельных операционных затрат целевая цена Роснефти может повыситься до 14,2 долл./ГДР.





Роль «Восток Ойл»

Именно в контексте ESG инвесторов привлекает и «Восток Ойл», ведь углеродный след этого проекта составляет всего лишь четверть среднего мирового уровня по новым крупным проектам.

«Расчетная интенсивность выбросов в рамках проекта составит около 12 кг СО2 на баррель добычи. Это - минимальный уровень.

В то время как данный показатель для новых нефтяных месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет сегодня около 50 кг СО2 на баррель добычи», - говорил в конце февраля Брайан Маклеод, вице-президент «Роснефти» по промышленной безопасности, охране труда и экологии, на презентации Плана «Роснефти» по углеродному менеджменту до 2035 года.

Именно такие проекты как «Восток Ойл» будут востребованы в условиях растущего спроса на энергию и одновременного стремления мирового сообщества обеспечить низкий углеродный след, подчеркивал в интервью «Газете.Ru» старший аналитик WMT Consult Виталий Андрианов.

Влияние ESG на капитализацию

Собственно принципы ESG уже не первый год заложены в действующих корпоративных программах «Роснефти», которая стала первой компанией в отрасли, интегрировавшей 17 целей ООН в области устойчивого развития в свою бизнес-стратегию.

Так, еще в апреле 2020 года совет директоров «Роснефти» одобрил расширение задач и функций Комитета по стратегическому планированию и переименовал его в Комитет по стратегии и устойчивому развитию. Возглавляет его Роберт Дадли, в течение десяти лет возглавлявший ВР и пользующийся заслуженным авторитетом в отрасли.

В НК также успешно функционирует и Комитет по углеродному менеджменту под управлением Первого вице-президента Дидье Касимиро.

Опыт в вопросах экологии, промышленной безопасности и охраны труда привнесли руководители, пришедшие в Компанию из ExxonMobil и ВР. Упоминавшийся выше Брайан Маклеод имеет почти 40-летний опыт работы в ВР в этой области.

В 2020 году к команде экологов в качестве советника вице-президента ПБОТ и экологии, присоединился Тайрон Калпи, чей опыт и профессиональные успехи, достигнутые в ВР, были публично высоко оценены главой ВР Бернардом Луни. Именно Калпи является также одним из авторов Плана по углеродному менеджменту 2035 и активным участником его реализации.

Концепция ESG сейчас является основополагающей для большинства инвесторов.

«Как грибы после дождя растут фонды ESG, да и крупнейшие мировые управляющие компании такие как BlackRock, также в своих инвестициях опираются на принцип ESG», — отмечал инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Компаниям присваиваются рейтинги ESG, а наиболее продвинутые получают премию к капитализации», — подчеркивал аналитик.