Сохранить занятость: Путин не исключил национализации заводов

В России могут быть национализированы предприятия оборонно-промышленного комплекса, выполнение госзаказов которыми вызывает серьезные нарекания, заявил глава государства Владимир Путин.

Как указал президент страны в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством страны на 2021–2023 годы, такое решение может быть принято для сохранения занятости.

«Да, такой инструмент возможен. В том числе и в случае — и вот это совсем другая история, но тем не менее — такой инструмент возможно использовать, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

По его словам, к таким ситуациям приводит неэффективная работа менеджмента предприятий, получивших гособоронзаказы.

«Деньги государственные выделяются — и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают. Вот я хочу обратить на это внимание [президента Российского союза промышленников и предпринимателей] Александра Николаевича [Шохина], и хочу, чтобы все имели это в виду», — подчеркнул глава государства.

Как сообщил на этом же совещании председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, профсоюзы предлагали в некоторых случаях, при процедуре банкротства использовать механизм национализации для социально значимых стратегических предприятий в случае угрозы невыполнения ими общественных важных функций.

«Но такое прямое наше предложение не нашло поддержки у двух других сторон, мы записали более компромиссное [положение] в наше соглашение», — добавил Шмаков.

В середине нынешнего месяца на площадке завода «Тяжпрессмаш» в Рязани прошло совещание под председательством члена коллегии Военно-промышленной комиссии Вячеслава Шпорта по вопросам развития диверсификации организаций ОПК и использования их потенциала в нацпроектах.

В январе текущего года правительство расширило программу льготного кредитования предприятий ОПК для обеспечения их долгосрочным финансированием и помощи в диверсификации производства.

«Дочки» оборонно-промышленных предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения», — уточнялось в комментарии кабмина.

В конце декабря прошлого года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко отметил, что по итогам 2020 года задания государственного оборонного заказа размещены полностью, а планы поставок и ремонта вооружения и военной техники реализованы на 99,8%, что, «в принципе, является отличным показателем».

Военными представительствами Минобороны России в 2020 году было принято порядка 2700 основных образцов вооружения и более 52,5 тыс. единиц средств обеспечения, указал чиновник.

В июле прошлого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности заявлял об успешной работе оборонно-промышленного комплекса и выполнении гособоронзаказ.

«Вырос объем продукции гражданского и двойного назначения. Экспорт российских вооружений в 2019 году составил более 15 млрд долларов. Портфель заказов на начало этого года превысил 55 млрд долларов. Более 100 стран сотрудничают с нами в этой области», — указывал премьер-министр.

Осенью того же года замглавы кабмина по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов сообщал, что российские предприятия ОПК в тяжелый период пандемии не снизили темпы работы и не допускали ошибок в выполнении госзаказов.

«Все планы 2020 года будут выполнены. Срывов гособоронзаказа еще не было», — заверял чиновник.