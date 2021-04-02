Цены взлетели: агрегаторы сообщили о резком подорожании авиабилетов

Как подорожали билеты

Цены на авиабилеты в некоторые города России с вылетом во втором квартале (апрель-июнь), купленные в январе-марте, выросли на 15–120% по сравнению с 2019 годом, сообщили «Известия» со ссылкой на данные сервисов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip. Издание пояснило, что стоимость сравнивается с 2019 годом, поскольку весной 2020-го спрос на перевозки упал почти до нуля, и билеты были очень дорогими.

Сильнее всего, по данным агрегаторов, подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны — на 121%, в Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%, Ростов-на-Дону — на 36%. Также значительно выросли цены на перелеты из Сочи в Пермь — на 58%, из Новосибирска в Нижневартовск — 41%.

Авиабилеты из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар подорожали на 30–36%. Перелеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону подорожали более чем на 15%.

По некоторым направлениям цены на авиабилеты во втором квартале превысили уровень июля-сентября 2019 года. Издание отметило, что третий квартал традиционно считается высоким сезоном. Например, стоимость билетов из Москвы в Набережные Челны выросла на 74%, в Ульяновск — на 16%, Чебоксары — на 10%, Нижневартовск — на 9%, Астрахань — на 8%.

Почему растут цены

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова отметила, что сейчас из-за закрытых границ россияне выбирают отечественные курорты, и спрос на такие поездки растет. Кроме того, на цены влияет постепенное снятие коронавирусных ограничений в некоторых странах. Последний год авиакомпании были вынуждены снижать цены для стимулирования спроса. Сейчас же перевозки постепенно восстанавливаются, и стоимость билетов возвращается к нормальным показателям. Представитель «Туту.ру» добавил, что поездки по России остаются более доступными, чем в другие страны.

По словам замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Александра Гущина, авиакомпании не смогли сохранить стоимость билетов на прежнем уровне из-за роста расходов, низкой рентабельности и накопленного убытка за 2020 год.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что ситуация с ценами зависит от направления: на некоторых из них они снижаются относительно докризисного уровня. Однако общая тенденция — это подорожание билетов.

Что говорит Минтранс

Представитель Минтранса заявил, что ведомство не знакомо с методикой расчета агрегаторами цен на авиабилеты, поэтому не может прокомментировать их рост. По его мнению, увеличение провозных емкостей, которые предлагают авиакомпании во втором квартале, сделает минимальные тарифы для населения более доступными.

Собеседник издания добавил, что рынок авиаперевозок постепенно восстанавливается, но показатели еще далеки от значений 2019 года.

«На большинстве направлений авиакомпаниями по-прежнему выставлены избыточные, по сравнению с 2019 годом, провозные емкости», — сказал представитель Минтранса.

По его словам, сейчас наблюдается резкое сокращение глубины продаж — авиабилеты покупают преимущественно за несколько дней до вылета.