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Экономполитика

Bloomberg прогнозирует восстановление экономики России

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Bloomberg отмечает ускорение восстановления российской экономики

Российская экономика показала наименьшее сокращение по сравнению с другими странами, особенно Европы. Если в России спад ВВП держится на уровне 2-3%, то в еврозоне он может достигнуть 7,3%. При этом экономика России продолжает восстанавливаться — по мнению экспертов, уже в этом году ВВП может начать расти.

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В четвертом квартале прошлого года российская экономика продолжила восстанавливаться после спада, который произошел из-за пандемии коронавируса, считает агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что экономика России смогла и дальше восстанавливаться благодаря решению властей не вводить новый карантин по всей стране.

«В четверг Федеральная служба государственной статистики сообщила, что ВВП в четвертом квартале сократился на 1,8% по сравнению с прошлым годом. Это меньше, чем предсказывали экономисты, прогнозировавшие сокращение в среднем на 2,2%. Росстат заявил, что прогноз по сокращению за весь год пересмотрели и уменьшили с 3,1 до 3%, также обновив данные за предыдущие кварталы», — говорится в статье.

При этом российская экономика сократилась меньше, чем в других странах.

Агентство считает, что причин этому несколько. Во-первых, «Россия после локдауна смягчила ограничительные меры против COVID-19». Во-вторых, наиболее пострадавшая от пандемии сфера услуг в структуре российского ВВП занимает относительно небольшую долю.

Bloomberg также приводит комментарий эксперта по экономическим вопросам Скотта Джонсона. Он выразил мнение, что «после неожиданно небольшого спада в 2020 году восстановительные процессы набирают силу». Специалист считает, что это может быть связано, в том числе с замедлением распространения коронавируса, массовой вакцинацией населения и ростом цен на нефть.

«Вирус по-прежнему представляет опасность. До возвращения к нормальному состоянию еще далеко, но объем производства может в четвертом квартале вернуться к максимальным показателям, имевшим место до пандемии», — считает Джонсон.

В феврале этого года агентство Bloomberg также обращало внимание на процесс восстановления российской экономики.

Тогда иностранные журналисты напомнили, что Росстат планировал снижение ВВП на 3,1%, а экономисты, опрошенные изданием, прогнозировали спад в 3,7%. В то же время Минэкономразвития ожидало, что ВВП страны сократится на 3,9%.

В материале отмечалось, что российская экономика сильнее всего пострадала, когда в первом половине прошлого года были введены жесткие антикоронавирусные меры — переход на удаленку, вынужденные выходные, ограничение личных встреч граждан и т.д. Тогда же наблюдался резкий мировой спад спроса на нефть, что также повлияло на ВВП.

Агентство обращает внимание, что сокращение российской экономики в 2020 году будет вдвое меньше, чем среди европейских стран, где этот показатель может достигнуть 7,3%. В текущем году, по данным издания, ВВП России может увеличиться на 3%.

В то же время эксперты международной страховой компании Euler Hermes отмечали, что экономика России может быть восстановлена уже в этом году. Специалисты предположили, что в 2021 году рост реального ВВП составит 2,5%.

Если в первом полугодии вторая волна пандемии пока не позволила в полной мере восстановиться российской экономике, то вакцинация против коронавирусной инфекции, как полагают иностранные эксперты, может способствовать росту ВВП во втором полугодии. При этом, как считают эксперты, в 2022 году экономика России вырастет уже на 3%.

Всемирный банк в прошлом месяце также дал свои прогнозы, изменив прежние показатели. Ранее эксперты отметили, что в январе 2021 и 2022 годов рост российской экономики составит 2,6% и 3% соответственно. Теперь первый показатель вырос до 2,9 %, второй — до 3,2%.

«Восстановление, как ожидается, наберет обороты <...>, рост ускорится <...> по мере постепенного ослабления влияния последствий пандемии», — говорится в докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии.