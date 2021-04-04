Длинный список: Зеленский ввел новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении ограничений для Россотрудничества, компании «Волга-Днепр» и еще 77 предприятий.

В приложении к указу, который опубликован на сайте офиса главы государства, сказано, что санкции вводятся против российских компаний, в том числе заводов, а также в отношении организаций из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии.

Среди российских юрлиц, которые попали под ограничения, числится Россотрудничество.

Ограничения будут действовать по 17 пунктам. Те, кто попал в «черный список», не смогут воспользоваться своими активами на территории Украины. Кроме того, власти запретили им производить торговые операции, транзит ресурсов, перевозки и полеты по территории Украины, вывод капиталов за пределы Украины. Также приостанавливается исполнение экономических и финансовых обязательств, аннулируются лицензии.

Зеленский также ввел санкции против 10 украинских граждан, которые, как считают власти, причастны к контрабанде. Глава государства назвал этот список «топ-10 украинской контрабанды».

Что касается Россотрудничества, в марте этого года Киев выразил свое недовольство тем, что российское ведомство назвало Тараса Шевченко «русско-украинским поэтом». Такая формулировка использовалась в одном из анонсов мероприятия, посвященного деятелю культуры.

После этого украинские власти заявили, что Москва посягает на культурное наследие Украины, а в СНБО отметили, что готовы ввести санкции, если будет соответствующее обращение от местных чиновников.

В федеральном агентстве отметили, что санкции не вызвали удивления. «Ожидаемый шаг со стороны Украины после волны негодования, которая была поднята из-за «Дня Шевченко», который мы провели. Им не понравились факты, Тарас Шевченко — русско-украинский поэт, но говорить так теперь Украина запрещает. Смешали все: контрабанду, русофобию. И все это на фоне тревожных новостей с донбасского направления», — сказал представитель Россотрудничества в комментарии РБК.

В ведомстве отметили, что в решении украинского лидера речь идет о людях, которые каким-либо образом связаны с Россотрудничеством. В агентстве считают, что это указывает на «очередной русофобский этап охоты на неугодных».

«Это атака не только на наше агентство, но и на тех украинцев, кто, по мнению властей, не будет лоялен», — добавил собеседник издания.

Тем временем в Госдуме считают, что новые украинские санкции — это продолжение курса на обострение диалога с Москвой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает действия Киева пренебрежением международным правом и здравым смыслом.

В Совфеде предложили альтернативное место базирования представительства Россотрудничества на случай, если в украинской столице его закроют. «Введение санкций против Россотрудничества аморально, поскольку на Украине проживает много этнических русских, и их лишают возможности общаться с представителями русской культуры», — заявил сенатор Владимир Джабаров.

Поэтому представительство ведомства, по его мнению, можно было бы перенести из Киева в самопровозглашенные республики Донбасса, передает РИА «Новости».

Володин ранее также заявил, что Госдума будет обсуждать санкции с руководством российского МИД и Россотрудничества. Также парламентарии поднимут вопрос о мерах поддержки соотечественников на Украине.

По мнению депутата, в обсуждении должны принять участие все парламентские партии, «каждая из которых имеет свой опыт и предложения по реализации гуманитарных программ и сотрудничества».

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что представительство российского ведомства и его Российский центр науки и культуры в Киеве занимаются «распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру», прикрываясь «маской культурного и научного сотрудничества».

В 1990-е годы Россия и Украина заключили договор, согласно которому в столицах стран расположены представительства, которые занимаются культурным просвещением граждан. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее предложил пока не закрывать аналогичный культурный центр Украины в Москве. Но он подчеркнул, что ответные меры должны обязательно последовать. Сенатор призвал «не уподобляться доморощенным националистам».