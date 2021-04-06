Не по зубам: россияне отказываются от говядины

Потребление говядины в России упало на 3,4%, до 1,94 млн т, в 2020 году — это минимум за последние десять лет, подсчитали в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Спрос на говядину в России снижается второй год подряд.

Директор Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов объясняет снижение спроса на говядину сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, но прогнозирует по итогам 2021 разворот тренда в связи с восстановлением ресторанно-гостиничного сектора и ростом цен на свинину и мясо птицы.

По расчетам Россельхозбанка, потребление говядины в следующие десять лет может вырасти еще примерно на 100 тыс. тонн.

С мнением о том, что рост цен на мясо птицы и свинину может подстегнуть спрос на говядину, не согласен президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Он считает, что стоимость этих видов мяса будет расти в пределах нескольких месяцев, но это не заставит россиян перейти на более дорогую говядину из-за снижения покупательской способности населения.

По данным Росстата, за первый квартал 2021 года средние розничные цены на курицу выросли на 12,7%, свинина подорожала на 2,5%, говядина — на 2,9%.

Как поясняют в Национальной мясной ассоциации, курица как самый доступный для населения вид мяса стала лидером роста, отчасти это связано с гриппом и сокращением импорта инкубационного яйца и родительских стад в начале года. Национальный союз свиноводов предупредил, что прирост производства свинины в этом году будет небольшим из-за африканской чумы свиней в конце 2020-го года. Эти факторы могут привести к всплеску цен на курицу и свинину к майским праздникам, пишет издание «Агроинвестор».

Что касается говядины, то она будет становиться все более премиальным видом мяса, считает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Поголовье молочных коров из-за повышения надоя молока будет сокращаться, а доля мясных пород — расти. Но продукция из мясных пород дороже.

В Национальной мясной ассоциации подтверждают: снижение потребления происходит в сегменте молочных пород, на который приходится до 80% рынка, а потребление говядины мясных пород за семь лет выросло в пять раз до 300 тыс. тонн, премиальных отрубов — в 12 раз до 30 тыс. тонн, говорит руководитель ассоциации Сергей Юшин.

В Metro «Ъ» сообщили, что спрос на относительно дешевую говядину падает уже несколько лет, а продажи премиальной линейки Black Angus в 2020 году росли на 25%, и тенденция продолжилась в первом квартале 2021 года. Во «Вкусвилле» также фиксируют небольшой рост продаж.

При этом премиальный сегмент рынка все еще не насыщен, добавляет Сергей Юшин. Он считает, что с развитием производства и логистики, розничной торговли, доставки в отдаленные регионы и ресторанного бизнеса будет расти и потребление.

В конце прошлого года Национальный союз мясопереработчиков

сообщил, что цены на говядину в 2020 году побили новый рекорд, увеличившись почти на 18%, отметив, что для рентабельности разведения крупного рогатого скота необходимо повысить стоимость мяса еще на 15%. Также переработчики предупредили, что из-за ослабления рубля и изменений в таможенно-тарифном регулировании цены на говядину для конечного потребителя могут вырасти на треть.