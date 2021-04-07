Доходы блогеров выросли на 60%. СМИ проигрывают войну за рекламу

За 2020 год «белые» доходы российских блогеров в соцсети Instagram и видеохостинге YouTube выросли до 11,1 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на российское представительство международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB). Показатели прошлого года примерно на 64% превышают результат 2019-го года.

Сайты Instagram и YouTube были определены для исследования как наиболее востребованные среди рекламодателей. Доля других интернет-платформ на рекламном рынке России несущественна, сообщили в IAB.

При размещении интеграций о товарах и услугах в Instagram лидеры мнений заработали в прошлом году 7 млрд рублей, что на 70% превышает показатель 2019 года. Чаще всего в Instagram публиковали рекламу товаров из категорий «мода», «красота», «дом и интерьер», отметили в агентствах Yoloco и Kedoo, которые помогали в исследовании.

Интерес у рекламодателей к YouTube не такой высокий, соответственно и доходы в прошлом году у «ютуберов» оказались меньше — 4,1 млрд рублей, что на 55% выше показателя 2019 года. На видеохостинге компании предпочитают продвигать товары из категорий «игры», «e-commerce», «еда и напитки», «электроника».

СМИ проиграли

Заработки блогеров от коммерческих размещений в Instagram и YouTube в 2020 году более чем на треть превысили суммарный доход от рекламы всех издателей газет и журналов, который Ассоциация коммуникационных агентств России по итогам 2020 года оценила в 8 млрд руб. По своим доходам владельцы блогов сравнялись с радиовещателями, чьи рекламные поступления достигли 11,2 млрд руб.

Из-за девальвации рубля, а также спровоцированного COVID-19 режима самоизоляции рекламодатели существенно снизили расходы на маркетинговые кампании в традиционных телеканалах, на радио, в печатных СМИ и в наружной рекламе. Положительную динамику показал только интернет.

Оборот интернет-площадок от баннерной рекламы по завершении года вырос на 4% до 253 млрд руб.

При этом, по информации российского представительства IAB, самым популярным сегментом в интернет-размещении стал так называемый Performance (оплата за действие, например, за переход пользователя на сайт или совершенный заказ): на эти цели были выделены 205,4 млрд руб.

Блогеры Дикого Запада

Исследовательская компания BloggerBase дает отличную от данных IAB оценку доходов блогеров. Так, по ее данным, только российские видеоблогеры заработали около 18 млрд рублей в прошлом году. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности через социальные сети.

«Интеграции рекламных сообщений в блогерский контент — это охватный и эффективный инструмент, который рекламодатели охотно используют, но маркетинг в соцсетях сегодня выглядит как фрагментированный «дикий Запад» — этот рынок пока еще формируется, — говорил ранее «Ведомостям» президент IAB Russia Борис Омельницкий. —

Блогерские платформы и продюсерские центры публикуют цифры, которые отличаются в разы: диапазон от 2,4 млрд до 18 млрд руб. в 2020 г. Все подходы и оценки вызывают интерес, но требуют верификации и согласованной методики оценки рынка».

Копеечка для бюджета

Правительство уже задумалось над тем, как получить налоги с рекламной активности в блогах. Так, Минцифры предложило обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за своих партнеров-блогеров, зарабатывающих на рекламе. Соответствующее предложение ведомства изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России. Предполагается, что налог будет взиматься с таких площадок, как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube и прочие.

Такой ход вызовет рост поступлений в казну от деятельности российских блогеров, отмечено в плане. Исполнителями этой идеи названы Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

Также в 2018 году зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предлагал ввести обязанность для социальных сетей на юридическом уровне закреплять профиль пользователя за реальным гражданином. Особенно за теми пользователями, которые используют блоги в том числе и для продвижения различных товаров или услуг. Такая инициатива, по мнению депутата, помогла бы наполнить российский бюджет.