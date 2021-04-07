В ожидании санкций: рубль слабеет из-за геополитики

Официальный курс евро на 8 апреля по итогам утренних торгов составил 92,33 руб., американского доллара — 77,77 рубля. Основным негативом для рубля выступает ухудшение геополитической обстановки вокруг Украины, что увеличивает риски введения против России более жестких санкций, и это отпугивает иностранных инвесторов, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Крайне неблагоприятный новостной фон провоцирует продажи рублевых активов, а вырученные средства нерезиденты конвертируют в инвалюту для вывода на другие рынки, что оказывает давление на рубль», — говорит эксперт.

В информационно-аналитическом центре «Альпари» подтвердили, что иностранные инвесторы распродают облигации федерального займа, что связано и с опасением санкций, и с тем, что нерезиденты массово выходили из активов развивающихся стран на фоне пандемии COVID-19. Доля инвестиций нерезидентов в государственном долге РФ опустилась ниже 20%. Год назад доля иностранцев в ОФЗ находилась на историческом максимуме — 34,9% от общих вложений в российский госдолг, отметил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

На поведение финансовых игроков может влиять инсайдерская информация о военно-политической ситуации вокруг Украины, пояснил «Газете.ру» ведущий аналитик Финансовой группы QBF Олег Богданов. В частности, в ближайшее время может сбыться ряд негативных сценариев, таких как новый виток американских санкций с возможным отключением России от платежной системы SWIFT.

«В текущей ситуации, когда нефть достаточно высокая, и конъюнктура на западных площадках благоприятная, и другие валюты развивающихся экономик растут, нас продают активно по всем фронтам. Видимо, у кого-то есть инсайд, что это [эскалация на Донбассе и последующие санкции] начнется».

На вопрос, как в Кремле оценивают возможность повторения ситуации аналогичной «черному вторнику» 2014 года, когда произошел резкий обвал курса из-за ситуации в Донбассе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что «наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем», а «некая волатильность была и раньше».

При этом ЦБ подал сигнал, что не будет немедленно реагировать на стрессовую ситуацию на рынке и продолжил покупку валюты для Минфина в рамках исполнения бюджетного правила, говорят аналитики.

«ЦБ наоборот, покупает валюту — с сегодняшнего дня, кстати, объем покупки валюты в рамках бюджетного правила увеличен с 6 до 8 млрд рублей в день, здесь наши монетарные власти — и ЦБ, и Минфин, — такие же заложники ситуации, как и мы все. Знают [что будет дальше] только в министерстве обороны, и сейчас главный маркет-мейкер — это глава военного ведомства Сергей Кужугетович Шойгу», — считает Олег Богданов из QBF.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин говорит, что ЦБ несколько раз с 2018 года останавливал закупки валюты на излишки нефтяных доходов, но пока снижение рубля не носит панического характера, поэтому ЦБ может приберечь эту меру для более серьезной ситуации на валютном рынке.

В этом месяце состоится заседание ЦБ РФ, на котором, как ожидается, будет повышена ставка. На последнем заседании Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5%, и ЦБ допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки в ближайшей перспективе. Аналитики «Альпари» надеются на повышение ставки, но сомневаются, что ЦБ сделает ее достаточно высокой для укрепления рубля. И предостерегают от повторения ошибок Банка Турции, который своей неадекватной денежно-кредитной политикой обрушил турецкую лиру и с учетом собственных обязательств фактически обнулил свои международные резервы.

«Справедливый уровень ключевой ставки – 6-8%, и чем быстрей главный монетарный индикатор России окажется в этом коридоре, тем лучше. Но проблема в том, что данная ситуация – дорогая нефть и дешевый рубль – очень выгодна нефтяным экспортерам и бюджету. Поэтому Банк России не собирается переходить к политике сильного рубля»,

— считает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Как пояснил «Газете.ру» старший преподаватель Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Дементьев, ЦБ будет проводить политику сдерживания темпа обесценения нацвалюты только тогда, когда это способствует сдерживанию роста инфляционных ожиданий:

«Нейтральная денежно-кредитная политика означает повышение текущей ключевой ставки, а чем сильнее разгоняется инфляция, тем заметнее будет это повышение».

По данным ЦБ, инфляция в марте составила 5,8% в годовом выражении (против таргета в 4%), а инфляционные ожидания граждан и бизнеса превышают целевые показатели ЦБ в разы: так, средняя инфляция, наблюдаемая населением, составила в марте 12,7%, ожидания на ближайший год — 10,1%, а ценовые ожидания бизнеса на ближайшие три месяца показывают инфляцию в 20,7% в годовом исчислении.

На ближайшее время руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев дает следующие прогнозы: доллар/рубль – 76-78, евро/рубль – 90-93.