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Потребрынок

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Вплоть до госпитализации: «Роскачество» нашло в твороге кишечную палочку

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Треть обезжиренного творога инфицировано кишечной палочкой

Кишечная палочка, следы пальмового масла и дрожжи обнаружили эксперты «Роскачества», после проверки популярных у россиян марок обезжиренного творога. Врачи предупреждают, что зараженный продукт может привести к тяжелому заболеванию, вплоть до госпитализации. Производители уверяют, что не виноваты, инфицирование произошло на стадии доставки или хранения. Проштрафившиеся компании получат масштабные потери продаж, уверены эксперты.

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Подведомственная Минпромторгу некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) провела масштабную проверку обезжиренного творога (с жирностью от 0% до 1,8%), сообщается на сайте организации. Экспертиза выявила, что до трети от всей проверяемой продукции произведена с нарушениями. Так, были найдены бактерии кишечной палочки и дрожжи в твороге.

Также эксперты «Роскачества» заподозрили фальсификацию товара: производитель вместо естественного животного жира использовал растительный. Творог анализировали по 113 показателям, включая содержание растительных жиров, антибиотиков и полезных молочнокислых бактерий. Кроме того проверялось, можно ли в действительности называть выбранный творог обезжиренным.

В итоге самое опасное нарушение требований по безопасности — бактерии кишечной палочки — обнаружили у следующих марок обезжиренного творога: «Савушкин», «Благода», «Вологжанка», «Коровка из Кореновки», «Тульский», «Балтком» и «Экомилк».

Мы не виноваты

У 14 марок из 20-ти проверенных брендов творога обнаружилось превышение норм по количеству дрожжей, у некоторых брендов — в 150 раз. «Газета.Ru» направила всем вышеперечисленным компаниям вопросы о том, как кишечная палочка оказалась в их продукции. Ответ последовал только из белорусской компании «Савушкин продукт», где сообщили, что их товар проходит все необходимые в соответствии с законодательством стран проверки и заводской лабораторный контроль, а также соответствует всем техническим требованиям и регламентам. Заражение произошло уже вне зоны ответственности завода-изготовителя, уверены в компании.

«Причиной несоответствия рассыпчатого творога по микробиологическим показателям может стать несоблюдение условий хранения, транспортировки и реализации продукции», — пояснили «Газете.Ru» в «Савушкин продукт».

Производители очень часто сетует на то, что продукты приходят в негодность или получают заражение бактериями во время неправильного хранения либо транспортировки, которые от них не зависят, обращает внимание управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Собеседник подчеркивает, что отказать в аргументации компаниям в этой ситуации было бы не справедливо, поскольку закупка товаров «Роскачеством» происходит в магазинах, а не непосредственно с заводов-изготовителей.

«У производителей присутствует контроль на выпуске продукции с предприятия и сертификаты ветеринарные выдаются о том, что у них все было хорошо на момент сдачи товара.

В реальности это проверить сложно без проверки непосредственно на самом заводе», — заметил в беседе с «Газетой.Ru» Илья Березнюк.

И если причину и время появления болезнетворных бактерий в твороге непросто установить, то наличие растительного жира уже трудно списать на неправильные условия хранения и перевозки. Так, в твороге «Благода» помимо бактерий эксперты обнаружили еще и фитостерины и избыток линолевой кислоты. Эти элементы говорят об использовании в приготовлении творога пальмового масла, полагает заведующая лабораторией технохимического контроля «Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности» Елена Юрова.

«Наличие растительных жиров приводит к изменению жирно-кислотного состава, в том числе и в части содержания линолевой кислоты, что может свидетельствовать о наличии не просто растительных жиров, а именно пальмового масла, так как именно оно содержит большое количество линолевой кислоты», — цитирует Юрову пресс-служба «Роскачества».

Вредный продукт

Кишечная палочка может принести с собой большие проблемы для потребителя, включая госпитализацию отмечает практикующий врач-гастроэнтеролог Елена Ефимова. Собеседница отмечает, что могут возникнуть кишечные инфекции (эшерихиозы), которые могут проявляться в виде в виде энтерита и энтероколита.

«Симптоматика может быть как ярко выраженная, так и не очень. Все зависит от иммунитета человека и степени инфицирования. Зараженные и мясные и молочные продукты — один из основных источников передачи кишечной палочки, если нес считать передачу через грязные руки и употребления немытой загрязненной пищи. Иногда болезнь требует госпитализации», — рассказала врач.

Для компаний попавшихся в исследовании «Роскачества» на плохом товаре, подобные публикации оборачиваются огромными имиджевыми потерями и как следствие спадом продаж, говорит Илья Березнюк из Agro and Food Communications. Потребители могут надолго потерять интерес к опасной продукции, а конкуренция в молочной отрасли чрезвычайно высокая и высвободившейся сегмент сразу занимают конкуренты, заметил эксперт.