«Ситуация создана самим правительством»: к чему приведет проверка рынка недвижимости

Минстрой перечислил факторы, которые привели к росту цен на жилье в России: это антикоронавирусные ограничения, отток мигрантов, рост цен на стройматериалы, пишет РБК. Ранее президент Владимир Путин заявил, что в ряде регионов цены подскочили на треть, и поручил Федеральной антимонопольной службе проверить ситуацию на рынке.

«Работы на стройплощадках приостанавливались в той или иной мере более чем в 50 регионах. Также отрасль столкнулась с острым дефицитом рабочей силы»,

— пояснили в министерстве. Кроме того, девелоперы видят рост цен на стройматериалы, в частности, на металл цены в среднем выросли на 70% по данным Минстроя.

В начале февраля ФАС уже находил признаки картельного сговора между металлотрейдерами и начал выездные проверки на производства.

В Минстрое также считают, что на сокращение предложения на рынке жилья, помимо объективных проблем девелоперов, повлияла доступность ипотечных кредитов и низкие ставки по депозитам населения, что на фоне экономической неопределенности увеличило привлекательность квадратных метров как инвестиции.

В четверг президент РФ Владимир Путин поручил ФАС проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства с точки зрения роста цен на новостройки. Он отметил, что в среднем цены на жилье в России увеличились на 12%, при этом в некоторых регионах подорожание достигает 30%.

Как пояснил «Газете.Ru» руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов, на рынке созданы условия для роста спроса, в первую очередь с помощью программы льготной ипотеки, а застройщики не могут увеличивать производственные мощности в силу ряда причин, что и влияет на цены.

«Такая ситуация создана самим правительством. Весной 2020 года была принята программа льготной ипотеки как мера поддержки рынка, призванная защитить застройщиков от банкротства. С 1 ноября прошлого года эта льгота была продлена и стала уже мерой, направленной на стимулирование спроса. Поэтому проверка ФАС не имеет смысла и ни к чему не приведет»,

— сказал Дмитрий Таганов.

Руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев также сомневается, что проверка ФАС приведет к каким-либо ограничительным мерам или санкциям в отношении застройщиков. Из-за длинного цикла окупаемости сложно будет сделать объективные заключения по изменению цен за такой короткий период времени. Это если девелоперы не наживались на ажиотажном спросе уж очень откровенно.

«В случае, если по ее итогам будет выявлено существенное превышение выручки над темпами роста стоимости строительных материалов и затрат на рабочую силу, вынесение соответствующих предупреждений станет весьма вероятным. Ключевым аргументом строительных компаний в оправдание столь значительной ценовой динамики может выступить подорожание стройматериалов и дефицит рабочей силы вследствие пандемии», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт.

Однако рост цен уже замедляется из-за охлаждения спроса без всяких словесных интервенций, главным образом за счет снижения спроса — эффект от льготной ипотеки постепенно исчерпывается, обратил внимание руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов.

«За последний год цены выросли на 20-30% в разных регионах и сегментах, но в последние несколько месяцев рост замедлился сам собой. Сделки, которые прошли на фоне ажиотажного спроса, заканчиваются, участники рынка видят охлаждение спроса и медленнее индексируют цены. И в целом застройщики уже ведут себя аккуратнее», — подчеркнул специалист.