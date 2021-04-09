В России могут внедрить западную оценку здоровья граждан

В России состоится экспертное обсуждение западной системы системы оценки влияния методов лечения на жизнь человека QALY («quality-adjusted life-year»), сообщила «Газете.Ru» начальник отдела развития и внешних коммуникаций ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава Нурия Мусина. В развитых странах показатель QALY, например, учитывает последствия использования того или иного лекарственного препарата.

Мусина уточнила, что для внедрения этой системы понадобится внесение изменений в постановление правительства «Об утверждении правил формирования перечней лекарственных препаратов». Она пояснила, что обсуждение будет вестись в рамках специальной комиссии, которая отвечает за правоприменительную практику. В нее, в том числе, входят представители индустрии.

«Я думаю, уже в течение этого года будет какой-то результат», — сказала Нурия Мусина.

Сам показатель QALY не планируется публиковать на сайтах медицинских учреждений или на упаковках лекарственных средств, но он нужен в первую очередь экспертам, пояснила она. Эта информация позволит принимать решения в сфере здравоохранения, а именно — о финансировании.

«Недаром все более развитые страны с точки зрения доступности медицинской помощи используют именно этот инструмент для поддержки принятия решений. Естественно, он обладает рядом ограничений, но лучше ничего не придумали, потому что нужно сравнивать препараты, а принимать решения в рамках одного бюджета. Это пока единственная модель, которая позволяет это сделать более-менее прозрачно и объективно», — сказала собеседница.

В Минздраве на момент публикации материала не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о планах по внедрению методики QALY в России, и были ли сделаны какие-то шаги в этом направлении.

Российский акцент

Показатель QALY используют в некоторых развитых странах, например, в США и Великобритании. Прежде всего, она нужна для того, чтобы оценить качество жизни граждан, в качестве вспомогательного решения для этой методики используется специальный опросник. Он позволяет проследить состояние здоровья человека по пяти категориям: мобильность, самообслуживание, активность в повседневной жизни, боль и дискомфорт, беспокойство и депрессия. Использование этой системы рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения как один из методов фармакоэкономической оценки медицинского лечения.

В России QALY пока не могли ввести из-за отсутствия национальной методики оценки качества жизни. Дело в том, что жителям определенных стран свойственны разные критерии оценки проблем: например, для шведов депрессия – более значимая проблема, чем физическая боль, а китайцам важнее всего сохранять самостоятельность при болезни и с возрастом.

Чтобы понять, что важно для россиян, был проведен специальный опрос, писал в марте «Коммерсантъ». Выяснилось, что наибольшей ценностью для граждан России является возможность передвигаться. Такого же мнения придерживаются жители Дании, Германии и Японии. Наименьшей ценностью оказалось наличие беспокойства и депрессии, как в Португалии и Шри-Ланке. Результаты этого исследования смогут в дальнейшем использовать для внедрения системы QALY в России.

По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, QALY — очень субъективный показатель. Он учитывает то, как сам больной оценивает свое состояние: насколько качество его жизни стало хуже из-за болезни.

«Например, насморк на 0,05% ухудшает жизнь, а онкологическое заболевание — на 60-70%»,

— сказала эксперт «Газете.Ru».

В каждой стране своя система оценок в зависимости от доступных технологий лечения. Терапия должна повышать QALY, приближая его к максимуму. У абсолютно здоровых людей он составляет 100%. Если стоимость лечения выше определенного предела улучшения доли QALY, то технология не принимается. Если стоимость технологии ниже, чем этот предел — то принимается, пояснила эксперт.

«Говоря откровенно, это очень субъективный показатель, его активно применяют в некоторых странах, с внедрением принципа «готовности платить», т.е. оплачивать только то, что соответствует лимитам повышения показателя. Мне кажется, что в России с ее конституционными гарантиями бесплатной доступной и качественной помощи для всех этот показатель не приживется. Я знаю, кто его продвигает, и всегда выступаю против», — заявила Попович.

Экономика выиграет

Улучшение качества жизни позитивно влияет на экономическое состояние страны, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Здоровье отражается на производительности труда, причем независимо от профессии. Сейчас во всем мире призывают увеличивать вложения в человеческий капитал: финансировать здравоохранение, образование, науку, подчеркнул эксперт.

«При всем уважении к правительству, к Центробанку, к Министерству промышленности – не они создают экономику. В том смысле, что они не сеют, не пашут, не строят, не обучают. Это все делают люди»,

— сказал Остапкович «Газете.Ru».

Внедрение QALY, по его мнению, — это попытка добиться каких-то медицинских стандартов, чтобы лечение производилось примерно в одном направлении, причем желательно во всем мире. При этом, конечно, будут учитываться индивидуальные особенности страны, добавил Георгий Остапкович.

В России сейчас нет универсального критерия оценки качества жизни, хотя способов оценки много, сообщила «Газете.Ru» профессор кафедры труда и социальной политики, директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина. Официальный критерий – это доходы населения, динамика их роста и снижения. Тем не менее, всегда нужны дополнительные показатели, так как качество жизни – это интегральный показатель, сказала она.

«Тут играет роль и моральное состояние людей, и их жизненный оптимизм. Очень важным является и показатель потребительских возможностей. В частности, расходов внутри семейного бюджета. К сожалению, очень редко используется оценка лишений», — отметила Храпылина.

Она уточнила, что речь идет о специальном опроснике, по которому эксперты пытаются выяснить, каких важных услуг или товаров лишают себя люди, и почему.

Вообще важно учитывать разные критерии при оценке качества и уровня жизни людей, отметил Григорий Остапкович из НИУ ВШЭ. Например, тот же показатель ВВП не говорит о реальном экономическом положении людей. Это стандартный индикатор, но «весьма виртуальный», сказал эксперт.

«Вы по ВВП не знаете ни качество жизни, ни уровень жизни», — добавил он.