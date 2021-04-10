«Рынок ужался»: почему подорожали подержанные машины

В I квартале 2021 года стоимость автомобилей на рынке с пробегом выросла на 14,3%, говорится в исследовании крупнейшего российского классифайда «Авито».

Наиболее ощутимо цены поднялись в сегменте премиум-класса — на 30,1%, в первые месяцы этого года в среднем такой автомобиль стоил 3,5 млн рублей.

Рассматривались показатели по следующим наиболее популярным в России премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, Mini, Lexus.

Продажи на вторичном рынке при этом тоже растут, но не так быстро как стоимость машин. За I квартал 2021-го спрос на машины премиальных брендов (не старше трех лет) увеличился на на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в остальных сегментах авторынка динамика почти в три раза ниже — 1,8% с начала года, говорится в исследовании.

Больше всего дорогих подержанных машин продают в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На долю столичной агломерации в целом пришлось 46,2% от всего оборота рынка в этом сегменте,

а на Санкт-Петербург и его область – 13,9%. Также в пятерке лидирующих регионов по продажам дорогих машин Краснодарский край (7,5%), Республика Татарстан (3,6%) и Ростовская область (2,4%).

Наиболее высокая цена перепродажи иномарок до 3-х лет в премиум-сегменте зафиксирована

в Новосибирской области (5,3 млн руб.), Дагестане (5 млн руб.) и Алтайском крае (4,75 млн руб.). А самые доступные машины в этом классе продаются в Ростовской и (3,1 млн рублей) и Архангельской (2,9 млн руб.) областях.

Дилеры подтверждают тенденцию роста цен, но подчеркивают, что такая динамика соответствует не только отдельным категориям, но и в целом по всему рынку.

По словам директора подразделения «Автомобили с пробегом» группы компаний «Авилон» Николая Баскакова, «в целом год к году цены в сегменте автомобилей с пробегом выросли в среднем на 34%». Из-за падения доходов возникает нехватка хороших ходовых машин на рынке, поскольку россияне меньше покупают новые авто, соответственно меньше машин выходит на вторичный рынок, отмечает эксперт.

«В целом весь рынок автомобилей с пробегом немного ужался, то есть сейчас он не такой большой, каким был год назад, до карантина.

Еще один заметный тренд — люди стали дольше эксплуатировать свой автомобиль»,

— сказал в беседе с «Газетой.Ru» Баскаков.

Такие проценты доходности за короткий период не снились многим банкам и владельцам «голубых фишек» на рынке акций, уверены дилеры. Автомобиль стал своего рода элементом инвестиций, полагает замдиректора по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» Владислав Хайновский.

«Найти хороший автомобиль с пробегом всегда было очень тяжело, и до пандемии, и после. Сейчас стоимость хорошего варианта на вторичном рынке достаточно велика и главный вопрос — как отличить хороший автомобиль от плохого за одни и те же деньги, — объясняет в разговоре с «Газетой.Ru» Хайновский.

— Как показал 2020 год, купленные дилером в начале года автомобили по старой (допандемийной) цене, в конце года после продажи имели доход, которому могли позавидовать инвестиционные компании».

Однако рассматривать всерьез вложения значительных средств в покупку автомобилей, как способ серьезного инвестирования не стоит, считает ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов. В росте цены автомобилей значимую часть играет инфляция и разница курсов девальвировавшегося рубля, отмечает он.

«Здесь нет инвестиционной составляющей. Если говорить о вложении в автомобиль, то это скорее характерно для коллекционирования редких дорогих ретромобилей, которые могут вырасти в цене. Конечно, заработать на перепродаже автомобиля можно, но предсказать исход проблематично, потому что сегодня есть спрос, а завтра его нет», — сказал «Газете.Ru» Богданов из QBF.