«Китайские Гавайи»: зачем российским инвесторам нужен остров Хайнань

Губернатор провинции Хайнань Фэн Фэй отчитался о «тройном удвоении»: хайнаньцам в особой экономической зоне удалось удвоить три важных показателя. Во-первых, количество стран и регионов, инвестировавших в Хайнань — теперь их более 80, включая Россию. Второе «удвоение» коснулось количества созданных в кризисный год предприятий в особой экономической зоне по сравнению с 2019-м — добавилось 1005 компаний. И, наконец, вдвое за последние три года вырос объем иностранного капитала — до $3 млрд, пишет ТАСС.

«В течение последних трех лет Хайнаньский порт свободной торговли зафиксировал бум иностранных инвестиций. Приток зарубежного капитала фактически удвоился благодаря инвесторам из России, а также представителям еще 80 стран и регионов»,

— цитирует агентство губернатора провинции Хайнань Фэн Фэя.

С 2018 года КНР последовательно создает на тропическом курорте финансово-экономический рай. Постепенно обнуляются таможенные пошлины, снижается НДС (до 15%), для резидентов зоны действуют сниженные ставки на импорт и освобождение от уплаты налога с доходов из-за рубежа, единовременный вычет до налогообложения и ускоренная амортизация недавно приобретенных активов. Эти правила будут действовать до 2024 года, когда намечен полный переход к обнулению: бизнес освободят от пошлин, налога на добавленную стоимость на импорт и налога на потребление.

Как сообщили на запрос «Газеты.Ru» в Русско-Азиатском союзе промышленников и предпринимателей (РАСПП), остров весьма привлекателен для российских инвесторов, так как россияне традиционно вкладывают в туристическую индустрию популярных у соотечественников стран. Кроме того, для россиян привлекательны перспективы в сфере IT. Хайнань может даже заменить Таиланд как центр российского дауншифтинга, хотя пока что это все разговоры о перспективах.

«Для Хайнаня, вероятно, все только начинается. Впереди принятие закона о создании порта свободной торговли, и у этого проекта серьезные покровители – затею предложил и продвигал лично председатель КНР Си Цзиньпин. И хотя порт свободной торговли — это новое явление для Китая, что-то подсказывает, что в новом качестве Хайнань вполне способен выйти на новый уровень»,

— прокомментировали в РАСПП.

Хайнань расположен весьма удачно климатически, за что получил название «китайские Гавайи» — 18-я широта считается «золотой» в туриндустрии. Выигрышное положение и с точки зрения торговли. Остров демонстрирует высокие темпы развития благодаря тому, что мимо него идут торговые пути со всеми странами Юго-Восточной Азии, и Хайнань уже успешно оттягивает на себя инвесторов из Гонконга и Сингапура. Как отметили в аналитическом Центре стратегических разработок, за последнее время на Хайнане появились такие известные иностранные компании, как General Electric, Tesla, Lawson, EDF, Kovosch, Hungarian Savings and Commercial Bank.

И Китай решил сделать из туристического острова финансовый хаб и свою визитную карточку, обкатывая на нем самые либеральные для иностранных инвесторов экономические меры. Например с 1 декабря 2020 года введены налоговые послабления на импортируемые товары, необходимые производствам, в т. ч. на сырье.

«Это значит, что компании достаточно зарегистрироваться и платить налоги на Хайнане, а производить товары она может в другой провинции Китая, и тарифы на экспорт-импортные операции будут заметно ниже. Кроме того, нулевые тарифы введены практически на любую продукцию, которая производится на Хайнане»,

— пояснил профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ, директор ИДВ РАН Алексей Маслов.

Также на острове расширена беспошлинная торговля — 45 категорий против 38 категорий в других провинциях Китая. За первые полгода после введения этой меры Хайнань отчитался о закупке беспошлинных товаров (особенно косметики, часов, ювелирных изделий) более чем на $1 млрд, говорит Алексей Маслов из ВШЭ и Института дальнего Востока РАН.

Российские инвесторы проявляют интерес к Хайнаню, хотя о конкретных проектах и суммах почти ничего не известно, говорит руководитель проекта направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Бахтияр Джафаров.

Так, в конце прошлого года стало известно о соглашении банка «Солидарность», Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей с управлением по привлечению иностранных инвестиций г. Хайкоу и с китайским фондом международных инвестиций «Хуамин». Банк и РАСПП собираются открыть представительства в Хайкоу. Как заявлял председатель правления «Солидарности», банк интересуют инвестиции «в сфере финансов, науки и технологий, туризма, торговли и экономики».

Также сообщалось, что компания «Моторика» (технологии на стыке медицины и робототехники), резидент кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», открыла представительство в Технопарке на острове Хайнань. Еще раньше Российско-китайский инвестиционный фонд (основан РФПИ и China Investment Corporation) заявлял о планах реализации проектов в России и на Хайнане, общим объемом до $500 млн. Также РКИФ совместно с компанией Vcanland (девелопер КНР в области туризма) объявляли о планах создания фонда с целевым капиталом $800 млн для инвестиций в области туризма и ухода за пожилыми людьми в Китае и России. Но сообщений о запуске каких-либо проектов в дальнейшем не последовало, а на запрос «Газеты.Ru» в фонде не ответили.

Как сетует Алексей Маслов из ВШЭ и Института дальнего Востока, российские предприниматели не умеют пользоваться зонами свободной торговли, и не только на Хайнане, но и по всему Китаю. Кроме того, российский бизнес либо привык экспортировать сельхозпродукцию, либо заниматься посредничеством.

«На Хайнань сейчас очень выгодно приходить инвесторам в китайский бизнес и тем, кто сам хочет что-то производить в Китае. Для снижения налогов и ставок на импорт уже сейчас достаточно зарегистрироваться на Хайнане. Есть и список поощряемых к производству товаров — 169 позиций. Там есть с/х продукция, например, ячмень, сырьевые товары: руда, уголь, нефть, газ; химическое сырье, например метанол. Любым компаниям, связанным с этими видами бизнеса, будет выгодно туда приходить», — говорит Алексей Маслов.