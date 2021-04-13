Защита от западных «причуд»: Россия готовится к отказу от SWIFT

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что для России есть необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами. Такое заявление он сделал в интервью агентству IRNA в ходе своего визита в Иран.

«Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», — сказал Лавров.

Россия активно занимается также отказом от западных платежных систем, добавил министр. Лавров уверен в необходимости постепенной дедолларизации не только российской, но и других национальных экономик, в отказе от использования международных платежных систем, контролируемых США и ЕС.

РФ продолжит выступать против рестрикций

По его мнению, это необходимо делать для того, чтобы снизить санкционное давление Запада и уменьшить издержки для экономических партнеров России. Ранее 11 апреля глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер призвал к ужесточению санкций Евросоюза и США против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья российского оппозиционера Алексея Навального.

«Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — заявил Вебер.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Россия «продолжит выступать против любых односторонних ограничительных мер».

В ООН и на других международных площадках РФ «энергично ставит вопрос о недопустимости введения подобных рестрикций», уточнил Лавров.

Подобного рода заявления Лавров делает не впервые. Ранее в марте он призвал Китай отойти от западных платежных систем. Необходимо также ускорить переход к валюте, альтернативной доллару. Об этом он рассказал в интервью китайским СМИ.

Китаю и России, считает глава МИД РФ, необходимо начать снижение санкционных рисков при помощи укрепления своей технологической самостоятельности. Кроме того, глава российского МИД отметил, что сегодня жизнь вынуждает оба государства выстраивать собственную линию в социальном и экономическом плане, чтобы не зависеть от «причуд» западных стран.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, Россия уже постепенно приобретает независимость от доллара, сообщало РИА «Новости».

По словам Володина, в рамках Евразийского экономического союза расчеты России с партнерами в национальных валютах выросли до 74%. Володин также отметил, что растет товарооборот России в национальных валютах с Китаем и Турцией.

Собственный аналог SWIFT

Кроме того, в феврале Россия скорректировала структуру средств Фонда национального благосостояния, нарастив накопления за счет японской йены и китайского юаня. Доля доллара США и евро в ФНБ снизилась с 45% до 35% а доля британского фунта по-прежнему равна 10%, уточнил спикер Володин.

«Нам необходимо огородить себя от финансовой и экономической системы США с тем, чтобы устранить зависимость от этого токсичного источника постоянных враждебных действий. Нам нужно снизить роль доллара во всех операциях», — пояснял позицию России в мартовском интервью Bloomberg заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков считает, что напряжение в отношениях Москвы и Вашингтона все время нарастает.

И это связано с намерениями президента США Джо Байдена расширить антироссийские санкции.

В МИД РФ не исключают, что в России может появиться собственный аналог системы международных банковских расчетов SWIFT. Российская система станет продуктом новых цифровых технологий и блокчейна, а не только реакцией на геополитические риски. Об этом в интервью РИА «Новости» 5 апреля сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

«Очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — считает Панкин. Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT была создана в 1973 году. К ней подключены порядка 11 тыс. крупнейших финансовых и кредитных организаций в 220 странах. Ежедневно система обеспечивает прохождение не менее миллиона финансовых операций.

«Очевидные плюсы этой платежной системы — быстрота, надежность, низкие тарифы. И доллар устраивает мир в качестве основной мировой валюты, примерно по схожим причинам, по каким всех устраивает SWIFT», — пояснял «Газете.Ru» руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман.

Еще в 2017 году глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина доложила президенту Владимиру Путину, что в России создается альтернатива SWIFT. Собственная система платежей необходима на то случай, если от SWIFT отключат российские банки. Тогда Россия фактически окажется в финансовой изоляции, будет заблокирован почти весь российский экспорт и импорт.