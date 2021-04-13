«Сделать замену не получится»: Россияне пролетают мимо Турции

Более 500 тысяч россиян купили путевки в Турцию на даты с 15 апреля по 1 июня у основных туроператоров, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). А с учетом объема продаж средних и нишевых операторов, которые переключились на бронирования дорогих туров в Турцию за отсутствием собственного — европейского, азиатского, карибского — традиционного ассортимента, может достигать 640 тысяч, оценивают эксперты АТОР.

Фактическое закрытие на пиковый период самого популярного туристического выездного направления с большим количеством перенесенных с 2020 года туров, а также одного из немногих экзотических направлений – Танзании – огромный удар по туристической отрасли, констатируют в Ассоциации туроператоров России.

«Танзания и Турция — два единственных чартерных направления, которые были открыты фактически безлимитно и с очень большим объемом бронирования, и одномоментно сделать замену не получится. Самое разумное — перенос туров на более поздние даты, или альтернативные варианты — отдых в России или перебронирование на другие направления, что не так просто»,

— рассказал «Газете.Ru» вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Турция также возглавляла список стран, куда планировали отправиться самостоятельные путешественники: туда оформлялся примерно каждый пятый билет, и каждый четвертый — на майские праздники, сообщил сервис Туту.ру.

Что делать туристам

В Турции сейчас находится до 30 тысяч туристов из России, сообщило агентство «РИА Новости». Всем им предложено вернуться вывозными рейсами по окончании отдыха.

Для тех, кто купил билеты на даты после 15 апреля, туроператоры в основном рекомендуют отложить отдых или заменить направление. Так, в TEZ TOUR заявили, что желающих отдохнуть в Турции готовы отправить туда с сохранением стоимости и параметров отдыха осенью, на аналогичные даты вылетов 2022 года, или перенести тур на это лето по текущим ценам в подборе тура. В качестве замены также предлагают Грецию. Другие туроператоры не смогли предоставить оперативный комментарий.

Авиакомпании предлагают вынужденный возврат или производят обмен на другие даты, некоторые перевозчики предлагают ваучеры.

Так, «Аэрофлот» и Nordwind Airlines 13-14 апреля продолжат полеты в Турцию и предлагают пассажирам с более поздними датами вылета обменять билеты на эти рейсы. Nordwind Airlines также дает возможность перебронировать свой перелет на любые даты по тому же маршруту после 1 июня или изменить направление без сборов за операцию. S7 на 13 и 14 апреля предлагает оформить возврат или ваучер на билеты. «Победа» будет предлагать клиентам, купившим билеты на отмененные рейсы, возврат денег или обмен на вывозные рейсы.

Удар по туротрасли, сравнимый с закрытием неба в 2020-м

В Ассоциации туроператоров сравнивают закрытие Турции и Танзании в разгар сезона с ударом, который отрасль получила в начале пандемии и очень надеются на аналогичные меры поддержки от государства.

«Мы очень надеемся, что освобождение от взносов в фонд персональной ответственности и в резервный фонд на год будет реализовано в ближайшее время. Также крайне важно повторить субсидирование по возвратным рейсам, которое было в 2020-м году и перенести эту практику на 2021-й, потому что сейчас большинство рейсов с 15 апреля будут с односторонней загрузкой, это существенные дополнительные траты туркомпаний», — прокомментировал Дмитрий Горин из АТОР меры, озвученные накануне Ростуризмом.

Если не в Турцию, то куда?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне предупредила, что за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация ухудшилась в 21 из открытых для россиян стран. Эксперты сомневаются, что это означает курс на ограничение авиасообщения со всеми странами сразу. Однако, как признает основатель тур-агрегатора «Самокатус» Данис Сахабутдинов, еще неделю назад было сложно поверить в закрытие Турции и Танзании — там, кстати, вообще нет официальных случаев заболеваемости Covid-19.

«Если говорить об открытых странах, то, оценивая уровень вакцинации и заболеваемости, хорошая ситуация в ОАЭ, на Сейшелах и Мальдивах. Все эти страны в лидерах по вакцинации населения, а эпидемии в них идут на спад», — сказал Данис Сахабутдинов «Газете.Ru».

Но закрытие Турции только усугубило ситуацию с дорогими билетами из-за большого спроса и очень небольшого количества разрешенных рейсов. Сейшелы на майские у «Аэрофлота» стоят 125 тысяч рублей в обе стороны, хотя при открытии рейсов было около 50 тысяч, говорит основатель тур-агрегатора «Самокатус».

«Дело в том, что Турция служила главным пересадочным хабом для всех направлений. Сейчас сотни тысяч россиян будут вынуждены искать пересадки в Дубае, Минске или Белграде, что поднимет цены еще выше»,

— прогнозирует Данис Сахабутдинов.

Сервис по поиску билетов Aviasales фиксирует взрывной рост поисковых запросов по таким направлениям, как Россия-Иордания (129%, прямых рейсов нет), Россия-Тунис (+100%, прямых рейсов нет), Россия-Египет (+98%, прямые рейсы от 18 тыс. руб. доступны для самостоятельного бронирования), Россия-Кипр (+90%, прямые рейсы от 35 тыс. ру.) и Россия-ОАЭ (+80%, прямые рейсы от 23 тыс.руб.). Кроме того, агрегатор сообщает о росте интереса к рейсам в Турцию с пересадками в Минске (+79% до Анталии и +65% до Стамбула). По мнению аналитиков компании это говорит о том, что россияне ищут способы попасть в Турцию обходными путями.

Однако вчерашнее заявление главы МИД Сергея Лаврова о то, что Россия заинтересована в возобновлении регулярного авиасообщения с курортами Египта, всколыхнуло надежды у туроператоров. Это первое за несколько лет официальное заявление МИДа. С учетом того, что Турция/Египет — это взаимозаменяемые направления, открытие сможет снять образовавшийся на апрель-май катастрофический дефицит, говорит Дмитрий Горин из АТОР. Несмотря на то, что Египет традиционно был более популярен с осени по весну, в случае его открытия это будет круглогодичное направление, считает он. А генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил в программе «NePro Туризм», что в случае открытия чартеров цена на перевозку в Египет в рамках пакетных туров по сравнению с регулярной перевозкой может опуститься до 70%, чтобы операторы могли быстрее исполнить обязательства по перенесенным в 2020-м и 2021-м турам.

Вырос спрос на отдых на родине

Как сообщил «Газете.Ru» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, утечки в СМИ по поводу обсуждаемого ограничения авиасообщения с Турцией усилили спрос на отдых в пределах России.

«Решение по Турции обсуждалось 3-4 дня, и наши коллеги отметили снижение запросов на Турцию — туристы взяли паузу, а мы увидели увеличение спроса на наши курорты на 10-20% начиная с четверга-пятницы. А вчера был просто взрывной спрос после того, как стало известно, что Турция встала: пошли бронирования на май, рост около 25%», говорит Сергей Ромашкин.

На майские праздники доля Турции была 5% от вообще всего количества забронированных билетов, — сообщил «Газете.Ru» источник в одном из агрегаторов. Сейчас многие из этих людей будут срочно искать замену на российских курортах, несмотря на то, что там еще толком не начался сезон, добавил основатель «Самокатуса» Данис Сахабутдинов.

«Кто-то, конечно, откажется от путешествий, но многие будут искать замену в Крыму, Сочи. Там, конечно, еще есть места, но качественные места забронированы практически полностью.

Ну и стоит признаться в том, что такого количества качественных отелей, как в Турции, у нас попросту нет — этой инфраструктуре нужны долгие годы для развития», — считает он.

Прекращение авиасообщения и закрытие границ не является страховым случаем по программам, пояснила «Газете.Ru» глава управления личного страхования и страхования выезжающих за рубеж «РЕСО-Гарантия» Мария Простова.

«В таких случаях вопрос о возврате стоимости тура, авиабилетов решается напрямую с турфирмами и авиакомпаниями», — подчеркнула она.