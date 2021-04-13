Виноват грибок: почему бананы могут исчезнуть из магазинов

Германию может накрыть «банановый кризис»: самый популярный сорт «Кавендиш» может перестать поступать в супермаркеты. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на местную ассоциацию торговцев фруктами.

Плантации бананов в последнее время поражаются почвенным грибком Tropical Race 4 (TR4). Он ослабляет капиллярную систему растения и не дает ему поглощать влагу и питательные вещества. Из-за этого растение как бы высыхает. При этом зараженная грибком почва выпадает из оборота на десятилетия.

Средства защиты растений не справляются вредителем, а на разработку невосприимчивых к болезни сортов уйдут годы. «Методы борьбы с вредным грибком, обитающим в почве, все еще находятся в зачаточном состоянии и будут недоступны в ближайшее время», — сообщает Die Welt.

Если грибок обнаруживают, то рекомендовано уничтожать все растения на зараженном участке земли. Даже небольшой ком инфицированной почвы на сапогах фермера или на копытах животных может привести к распространению спор.

Грибок поразил сначала плантации в странах Азии, а затем перекинулся на Австралию. В 2016 году его обнаружили в Африке. А в 2019 году случилось то, чего опасались эксперты агрорынка: TR4 добрался до Южной Америки.

На «Кавендиш» приходится 95% мировой торговли бананами и 99% их импорта в Германию. В среднем немец съедает 11 килограммов бананов в год, что делает этот фрукт их вторым по популярности, после яблок.

Несмотря на негативные прогнозы розничные цены на бананы в Германии пока что остаются стабильными. «За один килограмм органических бананов в среднем просят 1,90 евро, за обычный сорт — от 1,30 до 1,40 евро», — уточняет Die Welt.

Цены на бананы не удержать

Однако потребителям придется попрощаться с привычными и самое главное доступными ценами за килограмм бананов. Немецкие эксперты поясняют, что низкие потребительские цены и заражение бананов грибком в конечном счете взаимосвязаны. Дело в том, что операторы плантаций во всем мире делают ставку именно на сорт «Кавендиш». Во-первых, этот сорт нравится потребителям. Во-вторых, он прост в выращивании и имеет высокую урожайность.

«Но есть одна проблема: растения генетически идентичны во всем мире. Вот почему грибок так легко распространяется по миру. Ему не нужно приспосабливаться», — сообщает издание.

Основной регион произрастания бананов — Латинская Америка. Совокупная доля поставок латиноамериканских стран составляет 73% от общего объема экспорта бананов в мире.

С 2019 году мировой экспорт бананов составляет не менее 20 млн тонн. Согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН мировое производство бананов к 2029 год увеличится до 126 млн тонн. Мировой объем продаж бананов оценивается сейчас в €30 млрд, уточняет издание.

Крупнейшей страной-экспортером бананов в мире считается Эквадор. Кроме того, экспорт бананов является весомой статьей доходов на Филиппинах, во Вьетнаме, Индонезии и Турции. Один из крупнейших производителей бананов — Индия, но большая часть индийских бананов остается на внутреннем рынке.

По данным Maersk, Россия заняла четвертое место в мире по потреблению бананов на человека в год. Один только Эквадор поставил в Россию в прошлом году почти 1,6 млн тонн бананов.

Россия ежегодно импортирует бананов на $1,1 млрд. Бананы считаются самым популярным фруктом в России. В числе стран-экспортеров числятся также Гватемала, Коста-Рика, Колумбия, Никарагуа, Мексика и Филиппины.

Вслед за «Большим Мишелем»

Бананы на российских прилавках часто оказываются дешевле большинства других видов фруктов, что обуславливает высокий спрос на них, отмечает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Она напоминает о перебоях с поставками бананов в феврале этого года. Но та ситуация не была связана с зараженностью грибком. «Возросла стоимость доставки и снизился курс рубля к доллару — основные факторы, которые сейчас пока влияют на цены популярного продукта», — говорит Долгова.

При сокращении предложения бананов потребительские цены на них безусловно возрастут. Но это еще не вся проблема, если плантации окажутся серьезно заражены. «При сокращении предложения бананов в розничной торговле, спрос на другие виды фруктов (яблоки, груши) с большой вероятностью возрастет», — прогнозирует эксперт.

Нужно также учитывать, что поставки яблок ограничены контрсанкциями, резко увеличить предложение этого продукта не получится и в итоге подрастут в цене и другие виды фруктов, добавляет эксперт Долгова.

Как пояснили «Газете.Ru» в компании «Август» (один из российских производителей химических средств защиты растений), проблема с заражением бананов вполне реальна, а ситуация — тревожная.

«Сорт «Кавендиш» был выведен в начале ХХ века, но завоевал популярность с 50-х годов прошлого века. После того, как жертвой болезней стал другой сорт банана — «Большой Мишель», который был более распространен в те времена», — говорит начальник отдела развития продуктов компании «Август» Дмитрий Белов.

Эксперт химзащиты растений считает, что «решение проблемы лежит в плоскости разнообразия сортов (гибридов) и значительном улучшении качества посевного материала».

Бананы «хоронят» уже на протяжении многих лет, но с прилавков они не исчезают, уточняет доцент Экономического факультета РУДН Сергей Черников. «Действительно, почти все бананы, которые мы видим на торговых прилавках, принадлежат к одному виду — «Кавендиш». Но сортов бананов в мире не один десяток. Поэтому глобально новая болезнь, конечно, может создать дефицит, как уже бывало в истории, однако в долгосрочной перспективе бананы вернутся», — говорит Черников.

Как утверждает Черников, сейчас развитие генетики несоизмеримо с 60-ми годами прошлого века, когда из-за аналогичного грибка исчез сорт «Большой Мишель», считающийся более сладким и ароматным, чем «Кавендиш». «В наши дни замена пораженного сорта на здоровый может произойти довольно быстро. Возможно, придется переходить на гидропонное выращивание, что тоже возможно, хоть и обойдется существенно дороже», — говорит Черников.

Он cогласен с немецкими экспертами, что рост цен на бананы неизбежен. Почти все сельскохозяйственные рынки в 2020 году пострадали от снижения урожаев, проблем с логистикой, а также из-за инфляции и падения спроса, считает Черников. Агросектор восстанавливается, в том числе производство и экспорт бананов, но происходит это медленно. Это связано с недостатком рабочей силы из-за коронавируса и локдаунов.

«Все поставщики фруктов сейчас находятся в нервном состоянии, и при любой негативной информации сразу повышают цены. Поэтому и яблоки, и апельсины, и бананы, к концу года будут стоить дороже, чем сейчас. Несмотря на то, что банановые пальмы плодоносят круглый год», — прогнозирует эксперт.

Ранее журнал Nature Climate Change сообщал, что разрушительные последствия изменения климата, в частности, повышение мировой температуры, могут привести к полному исчезновению бананов уже в 2050 году.