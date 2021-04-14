Новые правила: почему может возникнуть дефицит лекарств

Несколько крупных фармацевтических ассоциаций и объединений пациентов выступили против введения правила «второй лишний», которое предложил Минпромторг. Оно предполагает, что при госзакупках стратегически значимых препаратов привилегии получат компании, у которых есть производство полного цикли с синтезом субстанции на территории ЕАЭС. Свое обращение авторы направили премьер-министру Михаилу Мишустину 8 апреля, пишут «Известия».

Фармпроизводители считают, что из-за ограничения конкуренции может возникнуть дефицит лекарств в аптеках. В худшем случае некоторые игроки могут уйти с рынка.

«Страна рискует вообще остаться без определенных лекарств, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения, что, собственно, уже и происходит, например, в случае с препаратами для лечения онкологических заболеваний», — сказала изданию исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган.

По ее словам, инициатива Минпромторга «содержит серьезные риски дестабилизации фармрынка, отказа от конкурентной модели его развития, зависимости производителей готовых лекарств от негарантированного объема выпуска субстанций на внутреннем рынке».

Изменение правил госзакупок может навредить пациентам, считают во Всероссийском союзе пациентов (ВСП). Там отметили, что «отсев» препаратов сокращает возможности выбора.

«Действующее правило «третий лишний» уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают», — отметил сопредседатель ВСП Юрий Жулев.

Правило «третий лишний» ограничивает допуск на торги иностранных производителей. При госзакупках заявки иностранных поставщиков лекарств отклоняются, если заявки подадут не менее двух производителей из стран, входящих в ЕАЭС. В обращении к Михаилу Мишустину отмечается, что из-за этого механизма востребованные лекарства стали менее доступны. По этой причине летом 2020 года их пришлось дозакупать в ручном режиме.

В Минпромторге же заявили, что для лекарственного обеспечения граждан крайне важно создавать технологические и экономические преимущества для развития локального производства препаратов полного цикла, в том числе фармсубстанций.

При этом никаких запретов для осуществления деятельности иностранных производителей на территории России вводить не планируется, добавили в ведомстве.

«Локализация производства на территориях всех стран-членов ЕАЭС тех или иных лекарственных препаратов и отдельных их стадий — весьма капиталоемкий и трудозатратный процесс, это всегда взвешенное и проработанное решение компании-производителя», — отметили в Минпромторге.

Там также напомнили, что в 2020 году правительство пересмотрело список стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), которые должны производиться в России. За основу были взяты действующие стандарты лечения, также учитывалось мнение специалистов Минздрава, основные тренды развития отечественной отрасли.

Что говорят эксперты

Инициатива Минпромторга в целом имеет смысл — это создание преференций для производства лекарств на территории России, сказал гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк. Однако он считает, что полностью покрыть потребности за счет внутреннего рынка не удастся.

«На территории России производится не более 8% потребляемых компаниями субстанций, по подсчетам DSM Group. Одна из целей разрабатываемой сейчас стратегии «Фарма-2030» — развитие собственного производства субстанций, — сказал Шуляк.

В России при этом практически нет собственного фармсырья, поэтому правило «второй лишний» затронет небольшое количество лекарств, считает заместитель гендиректора по научной работе Центра имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан.

Директор по развитию RNC-pharma Николай Беспалов не согласен, что правило «второй лишний» может привести к кризисным ситуациям. Он считает, что нужно развивать собственное производство препаратов полного цикла.

«Компании полного цикла в России есть. В основном они производят биотехнологические препараты: моноклональные антитела, инсулины, вакцины. Сложно пока обстоят дела с химическим синтезом. Но уже в ближайшие годы мы можем обеспечить производство полного цикла большинства критически значимых для системы здравоохранения препаратов», — сказал Беспалов.