Расширение «мини-СССР»: Азербайджан может стать наблюдателем в ЕАЭС

Заседание Евразийского экономического союза на уровне глав правительств запланировано на 29 — 30 апреля в Казани, сообщили «Газете.Ru» в кабмине. Традиционная тема таких заседаний — углубление сотрудничества и снятие административных барьеров между странами — может быть дополнена в этот раз новым пунктом повестки.

Это возможное расширение Евразийского экономического союза за счет присоединения Азербайджана. Для начала — в качестве наблюдателя при ЕАЭС или участника зоны свободной торговли. Такой формат сотрудничества уже действует между ЕАЭС и Молдавией, с Таджикистаном, Ираном и даже Кубой.

Косвенный повод для обсуждения темы Азербайджана в ЕАЭС дал в среду, 14 октября, президент республики Ильхам Алиев. Он принял в Баку главу Белоруссии Александра Лукашенко и положительно оценил посреднические усилия белорусского лидера. Алиев назвал Лукашенко «проверенным партнером» и другом, а также выразил надежду, что Белоруссия «примет активное участие не только в восстановлении территорий», пострадавших во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Лукашенко мог бы сблизить позиции Азербайджана и Евразийского союза, членом которого является и Армения и Белоруссия.

«Беларусь как партнер Армении, страна, которая вместе с ней является членом ЕАЭС и ОДКБ, и как страна, которая является близким другом Азербайджана, может сыграть важную роль и в налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном», — цитирует Алиева ТАСС.

В ответ Лукашенко пообещал способствовать созданию «прочного мира в регионе», указал на отсутствие разногласий. «Наши оценки обстановки в мире полностью совпадают. Есть ясность относительно дальнейших совместных действий в условиях кризиса мировой экономики», — заключил Лукашенко.

Площадка для переговоров и бизнеса

Площадкой для «дальнейших совместных действий» и механизмом урегулирования конфликтов может стать Евразийский союз, не исключают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. «Объединение с целью дружбы и добрососедства — это правильный вектор для всех заинтересованных сторон. Это отвечает стратегическим интересам России и ЕАЭС в целом», — говорит доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Рожанская.

Но, конечно, политический конфликт решить в один миг не удастся, нужно, чтобы экономическая выгода победила политические разногласия, считает эксперт. «И поэтому первый шаг для Азербайджана по пути интеграции — это статус страны-наблюдателя, это было бы хорошим началом», — добавляет Рожанская.

Вступление Азербайджана в ЕАЭС или же участие в нем в качестве наблюдателя должно быть согласовано всеми государствами-членами союза, среди которых есть и Армения, уточняет директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян.

«Согласие Армении относительно участия Азербайджана в интеграционных процессах ЕАЭС будет сопровождаться рядом обязательных условий», — предполагает Вилен Вардапетян.

По мнению экономиста Мюнхенского института изучения интеграции рынков и экономической политики Юрия Кофнера у Азербайджана имеется не менее десятка причин для интеграции с Евразийским союзом. Сейчас лишь 2% экспорта Азербайджана идет в страны Евразийского экономического союза.

«Однако дело не в том, что евразийский рынок в 184 млн человек не интересен азербайджанским предпринимателям. Наоборот, почти 40% деловых кругов Азербайджана приветствовали бы более тесные торгово-экономические связи с Союзом. Это показал опрос, проведенному Аналитическим центром при правительстве РФ», — говорит Кофнер.

Евразийский рынок помог бы Азербайджану, экспорт которого на 95% состоит из минерального сырья, избавиться от «нефтяного проклятия», считают эксперты.

Азербайджан мог бы поставлять в страны ЕАЭС по льготным тарифам несырьевые товары, тем самым диверсифицировать свой экспорт и не конкурировать ни с российским бизнесом, ни с казахским. Наращивание именно несырьевого товарооборота было одной из важных причин, которые привели Россию и Казахстан к углублению интеграции. «И этот же аргумент стоит считать весомым в пользу интеграции Азербайджана с Россией и другими странами на постсоветском пространстве, включая Армению», — говорит Кофнер.

«Второе дыхание» в торговле с Россией

Армения сейчас вообще не имеет деловых отношений с Азербайджаном, между наиболее заселенными районами Армении и Азербайджана отсутствуют даже автодороги, напоминает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. «Объем торговли между конфликтующими странами так мал, что не формирует надежной статистики. Если какие-то товары и попадают из одной страны в другую, то посредством реэкспорта из России или Грузии. Или контрабандно», — говорит Емельянов, добавляя, что Армения первая из стран-членов получила бы бонусы от присоединения Баку к ЕАЭС.

Азербайджанский бизнес тоже незамедлительно почувствовал бы выгоду от интеграции, считает Кофнер. Три основные товара, импортируемые из ЕАЭС в Азербайджан – это металлопродукция, древесина и зерно. Эти закупки составляют сотни миллионов долларов ежегодно. «Гипотетически, при вступлении в ЕАЭС Азербайджан отменит ввозные пошлины на эти товары. Следовательно, этот импорт станет дешевле для дальнейшей переработки азербайджанскими предприятиями, что означает увеличение прибыли национального бизнеса», — говорит Кофнер.

Емельянов из «Фридом Финанс» считает, что интеграция помогла бы Азербайджану обрести «второе дыхание» в торговле с Россией. «Товарооборот Азербайджана заточен в основном на Евросоюз и Турцию, которые в плане экономической динамики сейчас находятся не в лучшей форме. По этой причине Азербайджану интересно расширение рынков сбыта, в первую очередь на Россию. Сейчас Россия занимает для страны шестое место по экспорту, это близко к уровню Канады, это меньше, чем с Германией. Есть, куда расти», — говорит Емельянов.

Взаимный товарооборот стран ЕАЭС за пять с лишним лет существования Союза вырос более чем на 35%, что говорит о положительном эффекте на взаимную торговлю для любой страны-члена ЕАЭС после ее вступления в ЕАЭС, добавляет эксперт РАНХиГС Вардапетян.

После завершения недавнего Карабахского конфликта роль России в этом регионе возросла. Сотрудничество Азербайджана с Россией в рамках Союза, кроме очевидных торговых плюсов, дает еще и репутационное преимущество: гарантирует Азербайджану статус невоюющей страны, безопасность ее транспортной инфраструктуры, что важно, например, для Китая и его Шелкового пути, отмечает Рожанская из РЭУ им. Плеханова.

Китай является крупнейшим интересантом всех интеграционных процессов, происходящих сейчас на постсоветском пространстве, на той территории, которая когда-то была Советским Союзом, отмечают эксперты. С тех пор экономические и политические интересы бывших советских республик значительно разошлись, но не полностью. Есть вероятность, что углубление интеграции, в том числе и за счет бывшей Азербайджанской ССР, дадут развитие одному из ответвлений нового Шелкового пути – мега-проекта, бенефициаром которого является Пекин.

КНР заинтересована в том, чтобы в этом регионе была обеспечена бесконфликтная зона и Азербайджан – важное звено в этой части Шелкового пути. «Возможно, будут заложены некие новые транзитные маршруты из Ирана в Россию и обратно, из Ирана в ЕС и обратно, а также из Азербайджана в ЕС и обратно. Южным соседям всегда был интересен гигантский рынок развитой Европы, и Россия может использовать этот интерес в своих целях», — говорит Емельянов из «Фридом Финанс».

«А еще нельзя забывать о гуманитарных бонусах, если углубление интеграции все-таки состоится, об огромных диаспорах армян и азербайджанцев, которые живут в России», — заключает эксперт.