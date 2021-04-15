С бюджета по пособию: выплаты снизили уровень бедности в РФ

В России бедствуют 17,8 млн человек — это 12,1% населения, при этом 13,5 млн (9,2%) получают доход ниже прожиточного минимума, свидетельствуют данные Росстата за IV квартал 2020 года.

«Предварительная оценка за 2020 год показывает, что число малоимущих составило 17,8 млн человек или 12,1% от всего населения страны. Это на 0,2 п. п. или на 300 тыс. человек меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год»,

— следует из данных, опубликованных на сайте Росстата.

При этом в ведомстве отмечают, что в конце 2020-го выросли среднедушевые доходы населения более чем на 20% — с 34 698 рублей в месяц в третьем квартале до 42 543 рублей в месяц. Кроме того, в России выросли среднемесячные номинальные зарплаты (до 56 044 рублей в месяц) и пенсии (на 5% до 16 790 рублей в месяц). Именно по медианным зарплатам вместо потребительской корзины сейчас определяют уровень бедности. Также в Росстате добавили, что средние доходы населения росли быстрее инфляции, которая в 2020-м составила 4,91%.

По данным Минтруда, величина прожиточного минимума трудоспособного населения за IV квартал 2020 года составила 12 273 рубля, детей — 11 140 рублей, пенсионеров — 9 348 рублей, при этом детский и пенсионный минимум рассчитываются без учета обязательных выплат и сборов.

В третьем квартале число бедных было заметно больше — почти 19 миллионов. Оно снизилось благодаря благодаря программам социальной поддержки незащищенных слоев населения, говорят эксперты.

«Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в IV квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения. В результате общий объем социальных выплат в IV квартале оценивается в 3,4 трлн рублей, что на 5,9% выше, чем в IV квартале 2019 года и соответствует объемам III квартала 2020 года», — добавили в Росстате (цитата по ТАСС).

На выплаты семьям с детьми в четвертом квартале государство выделило 110,5 млрд руб., из них малоимущим семьям с детьми — 97,3 млрд руб. Также в конце года продолжались выплаты на детей до трех лет и на детей от трех до семи лет.

Ранее Счетная палата проанализировала принятые в России меры по борьбе с бедностью и пришла к выводу, что у государственной политики нет доказательной базы, отдельного документа или оценки результативности в регионах, и в целом меры поддержки распределяются недостаточно точно. Так, по данным Счетной палаты, с 2014 по 2018 год около 20% малоимущих не получали выплат, писал «Коммерсант».

В конце марта Счетная палата направила ряд предложений по улучшению поддержки бедных вице-премьеру Татьяне Голиковой и министерству труда, а глава ведомства Алексей Кудрин заявил на встрече с президентом, что палата разработала модель с учетом всех социальных групп, выплат, дефицита доходов в разных семьях.

29 марта Алексей Кудрин на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам в Совете Федерации предложил рассчитывать социальные пособия, исходя из общего дохода семьи, и выплачивать их не только семьям с детьми. Все инициативы Счетной палаты сейчас рассматривает правительство.

Национальные цели по снижению бедности в два раза, с 13,3% до 6,6%, были поставлены президентом Владимиром Путиным в 2014 году. Предполагалось, что бедность будет снижена до этого уровня к 2024 году. Но в прошлом году сроки решили перенести — к 2030-му году.