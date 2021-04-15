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Экономполитика

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Основатель компании &laquo;Русал&raquo; Олег Дерипаска Основатель компании &laquo;Русал&raquo; Олег Дерипаска

России нужны триллионы

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Олег Дерипаска объяснил, почему для достижения стратегических целей России нужно развивать долговой рынок

Пока большинство стран Запада входит в третью волну пандемии, Россия начинает постепенное восстановление от её экономических последствий. Важным символом этого процесса стало возвращение крупных саммитов. Первым из них стал Красноярский экономический форум, главным мероприятием которого стала дискуссия о стратегических целях планирования. России нужно не просто справиться с последствиями коронакризиса, но и быстро двигаться вперед. А для этого нужно четко понимать цели движения и средства их достижения.

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Об этом в Красноярске говорили 250 экспертов из 30 стран. Завсегдатаи крупнейшего экономического форума Сибири ожидали яркого и содержательного выступления от общественного деятеля Олега Дерипаски. И он не подвёл, сосредоточившись на собственном видении стратегического развития страны.

Он подчеркнул, что на системном уровне развитие экономики сдерживается дефицитом кредитных ресурсов. Проблема, в частности, в том, что законы «О Центральном банке Российской Федерации» и ФЗ №172 «О стратегическом планировании не согласованы друг с другом. Основная задача мегарегулятора – контроль над инфляцией. Но борьба с ней ведется и за счет подавления экономического роста. Чтобы этого не происходило, Дерипаска предложил внести изменения в закон о стратегическом планировании и таким образом расширить мандат ЦБ: «Нужно добавить в него экономический рост, темпы создания рабочих мест, тогда появится логика».

Сейчас, по словам промышленника, мегарегулятор просто не справляется с задачей оздоровления экономики.

Последние инициативы Неглинной наглядно это подтверждают. 19 марта совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – с 4,25% до 4,5%. И это в ситуации падения экономики на 3,1%, а инвестиционной активности на 6,2% по итогам прошлого года. Более того, Эльвира Набиуллина предупредила о дальнейшем повышении ставки, если уровень инфляции будет выше прогноза регулятора. В такой ситуации стратегическое планирование просто теряет смысл.

По оценкам Олега Дерипаски, для перехода к экономическому росту бизнесу необходимо 20-30 триллионов рублей на ближайшие три года.

Обеспечить такие объемы финансирования может только развитый долговой рынок. «До 2008 года у российских компаний не было проблем, все выпускали еврооблигации, брали кредиты, проводили IPO. А сейчас и долговой, и капитальный рынок практически закрыты, российский рынок стагнирует», – констатирует Олег Дерипаска.

Общественник уверен, что в перспективе китайский юань заменит доллар США в международных финансовых расчетах, что приведет к снижению санкционного давления на развивающиеся экономики. Однако нельзя надеяться только на Китай, необходимо развивать крупные проекты внутри страны, в первую очередь связанные с грузоперевозками.

«Последняя трагедия в Суэцком канале показала, что нужно диверсифицировать торговые маршруты. Губернатор Красноярского края уже говорил, что Транссиб 2.0 – это безусловная необходимость. Хватит нам уже возить уголь. У нас много леса, но мы же отказались от перевозки дров. Нужно думать о том, как создавать скоростные грузовые перевозки. Это позволит нам создать новые проекты», – уверен Дерипаска.

Это не теоретические рассуждения. Природные ресурсы, которых в Сибири целые кладовые – никель, кобальт, алюминий, медь – могут перерабатываться внутри страны, что создаст тысячи рабочих мест. Но без скоростной системы грузоперевозок эта продукция окажется невостребованной. Это и есть элемент стратегического планирования: видеть «узкие места» и находить способы их «расшивки».

Эксперты форума поддержали предложение Дерипаски о необходимости создания «Транссиба 2.0».

Михаэль Хармс, руководитель Восточного комитета германской экономики, считает, что мост через Евразию нужен и Европе, и Китаю, и России: «Спрос растет очень быстро. Можно использовать не только Северный морской путь, но, конечно, и железнодорожное сообщение из Китая в Европу».

Но ни деньги, ни масштабные инфраструктурные проекты сами по себе не обеспечат устойчивого экономического роста. Главное направление инвестиций – человеческий капитал. В России он распределен с огромным перекосом в пользу столиц, а жители Сибири оказываются в неравных условиях. Для того, чтобы люди не покидали регион, а, наоборот, переезжали туда работать и жить, им нужно создать комфортные условия. Дерипаска предлагает начинать с доступности жилья: «Нужно поднимать ипотеку, строительную отрасль, которая должна обеспечить новым, новым именно по качеству, жильем. Ипотека для Дальнего Востока была решена на уровне 2%, для Сибири должна быть где-то в пределах 4%».

Еще одна причина, по которой россияне могут выбрать переезд в Сибирь – это экология.

Но для того, чтобы тот же Красноярский край стал в этом смысле привлекательней, в регион нужно как минимум провести газ, избавив жителей от выбросов угольного отопления. Пока же край остается за скобками инвестиционных планов «Газпрома».

«Решения, которые будут приняты на климатическом саммите в Глазго (о введении углеродного налога за выбросы СО2. – Прим. «Газета.Ru»), отразятся и на нашей способности экспортировать», - напомнил Олег Дерипаска.

Если резюмировать его выступление, становится понятным, как должен работать 172-й закон. И почему он не работает сейчас. Экономическое развитие, инвестиции в человеческий капитал и решение экологических проблем, по сути, представляют собой одну, комплексную задачу. И для ее решения нужны триллионы рублей.

Очевидно, что сам по себе ЦБ не откажется от многолетней практики подавления инфляции любой ценой. Тут нужны политические решения на уровне руководства страны. И Красноярский форум – как раз та площадка, где их уместно предложить.