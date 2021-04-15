России нужны триллионы

Об этом в Красноярске говорили 250 экспертов из 30 стран. Завсегдатаи крупнейшего экономического форума Сибири ожидали яркого и содержательного выступления от общественного деятеля Олега Дерипаски. И он не подвёл, сосредоточившись на собственном видении стратегического развития страны.

Он подчеркнул, что на системном уровне развитие экономики сдерживается дефицитом кредитных ресурсов. Проблема, в частности, в том, что законы «О Центральном банке Российской Федерации» и ФЗ №172 «О стратегическом планировании не согласованы друг с другом. Основная задача мегарегулятора – контроль над инфляцией. Но борьба с ней ведется и за счет подавления экономического роста. Чтобы этого не происходило, Дерипаска предложил внести изменения в закон о стратегическом планировании и таким образом расширить мандат ЦБ: «Нужно добавить в него экономический рост, темпы создания рабочих мест, тогда появится логика».

Сейчас, по словам промышленника, мегарегулятор просто не справляется с задачей оздоровления экономики.

Последние инициативы Неглинной наглядно это подтверждают. 19 марта совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – с 4,25% до 4,5%. И это в ситуации падения экономики на 3,1%, а инвестиционной активности на 6,2% по итогам прошлого года. Более того, Эльвира Набиуллина предупредила о дальнейшем повышении ставки, если уровень инфляции будет выше прогноза регулятора. В такой ситуации стратегическое планирование просто теряет смысл.

По оценкам Олега Дерипаски, для перехода к экономическому росту бизнесу необходимо 20-30 триллионов рублей на ближайшие три года.

Обеспечить такие объемы финансирования может только развитый долговой рынок. «До 2008 года у российских компаний не было проблем, все выпускали еврооблигации, брали кредиты, проводили IPO. А сейчас и долговой, и капитальный рынок практически закрыты, российский рынок стагнирует», – констатирует Олег Дерипаска.

Общественник уверен, что в перспективе китайский юань заменит доллар США в международных финансовых расчетах, что приведет к снижению санкционного давления на развивающиеся экономики. Однако нельзя надеяться только на Китай, необходимо развивать крупные проекты внутри страны, в первую очередь связанные с грузоперевозками.

«Последняя трагедия в Суэцком канале показала, что нужно диверсифицировать торговые маршруты. Губернатор Красноярского края уже говорил, что Транссиб 2.0 – это безусловная необходимость. Хватит нам уже возить уголь. У нас много леса, но мы же отказались от перевозки дров. Нужно думать о том, как создавать скоростные грузовые перевозки. Это позволит нам создать новые проекты», – уверен Дерипаска.

Это не теоретические рассуждения. Природные ресурсы, которых в Сибири целые кладовые – никель, кобальт, алюминий, медь – могут перерабатываться внутри страны, что создаст тысячи рабочих мест. Но без скоростной системы грузоперевозок эта продукция окажется невостребованной. Это и есть элемент стратегического планирования: видеть «узкие места» и находить способы их «расшивки».

Эксперты форума поддержали предложение Дерипаски о необходимости создания «Транссиба 2.0».

Михаэль Хармс, руководитель Восточного комитета германской экономики, считает, что мост через Евразию нужен и Европе, и Китаю, и России: «Спрос растет очень быстро. Можно использовать не только Северный морской путь, но, конечно, и железнодорожное сообщение из Китая в Европу».

Но ни деньги, ни масштабные инфраструктурные проекты сами по себе не обеспечат устойчивого экономического роста. Главное направление инвестиций – человеческий капитал. В России он распределен с огромным перекосом в пользу столиц, а жители Сибири оказываются в неравных условиях. Для того, чтобы люди не покидали регион, а, наоборот, переезжали туда работать и жить, им нужно создать комфортные условия. Дерипаска предлагает начинать с доступности жилья: «Нужно поднимать ипотеку, строительную отрасль, которая должна обеспечить новым, новым именно по качеству, жильем. Ипотека для Дальнего Востока была решена на уровне 2%, для Сибири должна быть где-то в пределах 4%».

Еще одна причина, по которой россияне могут выбрать переезд в Сибирь – это экология.

Но для того, чтобы тот же Красноярский край стал в этом смысле привлекательней, в регион нужно как минимум провести газ, избавив жителей от выбросов угольного отопления. Пока же край остается за скобками инвестиционных планов «Газпрома».

«Решения, которые будут приняты на климатическом саммите в Глазго (о введении углеродного налога за выбросы СО2. – Прим. «Газета.Ru»), отразятся и на нашей способности экспортировать», - напомнил Олег Дерипаска.

Если резюмировать его выступление, становится понятным, как должен работать 172-й закон. И почему он не работает сейчас. Экономическое развитие, инвестиции в человеческий капитал и решение экологических проблем, по сути, представляют собой одну, комплексную задачу. И для ее решения нужны триллионы рублей.

Очевидно, что сам по себе ЦБ не откажется от многолетней практики подавления инфляции любой ценой. Тут нужны политические решения на уровне руководства страны. И Красноярский форум – как раз та площадка, где их уместно предложить.