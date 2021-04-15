«Приходится принимать меры»: Захарова рассказала о недоверии к доллару

Использование Вашингтоном доллара в деструктивных целях ставит под вопрос уместность использования американской валюты в качестве приоритетной, приводит ТАСС слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Вашингтон использует и свою валюту, и свою финансовую систему как инструмент агрессивного проведения своей политики не просто в обход, а в уничтожение всей международной системы. Логично, что в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакций», — пояснила дипломат.

Она также выразила сомнение в надежности платежных систем, которые принадлежат США. В этой связи Захарова указала, что Москва последовательно сокращает использование доллара в национальных и межгосударственных расчетах в РФ.

Представитель российского внешнеполитического ведомства назвала такой шаг «вынужденным» на фоне «потери доверия к Западу в вопросах обеспечения бесперебойного доступа к международной финансовой системе» и «снижения предсказуемости экономической политики США и неконтролируемого введения ими необоснованных» санкций.

Тремя днями ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству IRNA в ходе своего визита в Иран заявлял о дедолларизации российской экономики.

«Считаем важным активизировать усилия по снижению угроз санкций и возможных затрат для экономических операторов.

В частности, речь идет о шагах, предпринятых для постепенной дедолларизации национальной экономики, использования перекрестных расчетов в национальных валютах или замены доллара, предотвращения использования международных платежных систем, контролируемых Западом. Россия активно этим занимается. Мы видим в этом направлении широкие перспективы для взаимного сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами», — пояснял дипломат.

В феврале нынешнего года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью американскому изданию Bloomberg заявил, что Москва должна предпринять срочные шаги, чтобы сократить использование доллара до минимума, поскольку новая администрация президента США Джо Байдена сигнализирует о том, что усилит антироссийские санкции.

«Мы должны забаррикадироваться от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого токсичного источника постоянных враждебных действий. Мы должны сократить роль доллара в любых операциях», — пояснил высокопоставленный дипломат.

За последние годы Вашингтон ввел санкции против более, чем 90 российских государственных банков и корпораций нефтегазового сектора, высших чиновников и крупных предпринимателей и, вероятно, американская сторона намерена ввести еще больше ограничительных мер, предположил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также поддержала идею отказа от долларовой зависимости России, сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что российской экономике следует снижать зависимость от иностранной валюты. При этом, спикер подчеркнула, что доллар не прекратит хождение в России.

«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении», — сказала сенатор.

Экономист Михаил Хазин считает, что доллар продолжит оставаться главной мировой валютой до возникновения новой политико-экономической макромодели, сообщает «Экономика сегодня».

В качестве примера эксперт вспомнил Бреттон-Вудскую финансовую конференцию 1944 года, которой хронологически и причинно предшествовала Тегеранская конференция годом ранее. «Иными словами, сначала должна идти политика, и только потом экономика», — пояснил аналитик.