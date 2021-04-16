Погорели на валюте: у банка «Нейва» отняли лицензию

Центробанк России уведомил об отзыве лицензии, дающей банку «Нейва» право на проведение банковских операций, говорится в пресс-релизе, который в пятницу, 16 апреля, распространил регулятор. Отмечается, что по размерам активов кредитная организация стояла на 188-й строчке в реестре банковской системы РФ.

Перечисляя причины такого решения регулятор подчеркнул, что банк «Нейва» нарушал федеральные законы, регламентирующие работу банковского сектора, а также нормативные акты самого ЦБ, по этой причине Банк России на протяжении последних 12 месяцев регулярно применял локальные санкции в отношение екатеринбургской организации, в том числе вводился принудительный запрет на отдельные банковские операции.

«Допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

— перечислили в ЦБ наиболее тяжкие обвинения против провинившейся организации.

Так, «Нейва» в значительных объемах проводил «сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», говорится в сообщении. Сейчас в компанию уже делегирован временный руководящий менеджмент из Центробанка, он будет руководить компанией до назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора.

Согласно базе «Картотека»,

в числе наиболее крупных владельцев «Нейвы» значатся экономист, екатеринбургский бизнесмен Владимир Вольман (33,6%), Владимир Родионов (30%) и Алексей Жуков (12,9%),

а также совладельцы с небольшими долями Игорь Сердобинцев (6,8%), Марина Протасова (6,6%) и Елена Коновалова (6,6%). Банк «Нейва» был зарегистрирован в сентябре 2009 года.

О том, что этот банк активно работает на рынке обмена валют, ранее писал «Коммерсант Урал». Так, в марте прошлого года, когда после разрыва Россией сделки ОПЕК+ обвалился рубль, руководство «Нейвы» заявляло изданию, что число операций именно по продаже валюты (а не покупки) со стороны населения Свердловской области выросло в пять раз.

«Естественно, что люди пытаются использовать момент, чтобы получить максимум выгоды от своих валютных сбережений. При этом спрос на валюту не изменился»,— уверял издание заместитель председателя правления банка «Нейва» Игорь Кошмин.

Аналогичную картину наблюдал и банк «Кольцо Урала», отмечая, что продажа валюты физлицами выросла в 2-3 раза. В тоже время, к примеру, ВТБ подчеркивал, что ничего подобного не фиксируется. А клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) на тот момент чаще скупали валюту, а не продавали, писал «Коммерсант Урал».

В Центробанке отметили, что «Нейва» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы депозитов и вкладов будут возвращены клиентам в полном объеме остатка средств,

но не выше 1,4 млн рублей в совокупности на одного человека (с учетом начисленных процентов по вкладам).

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о повышении размера страхования банковских вкладов для физлиц с 1,4 млн до 5 млн рублей. По словам руководителей партии, это позволит гражданам чувствовать себя более спокойными на тот случай, если у их банка отзовут лицензию.

«Люди пишут, что из-за закрытия банков у них возникают проблемы с возвратом денег. Если быть точным, то по действующему законодательству суммы более 1,4 млн рублей не возвращаются», — говорил парламентскому каналу «Дума ТВ» Сергей Миронов.

Глава «справоросов» подчеркнул, что Центральный банк России регулярно отзывает лицензии у недобросовестных коммерческих кредитных организаций. Несмотря на благую деятельность регулятора, от нее страдают простые граждане вкладчики этих банков. Пропадают деньги, «которые они откладывали на старость, обучение детей или внуков», происходит это по вине корыстных банкиров, говорил депутат.

«Государство должно защитить этих граждан. Будет справедливо повысить сумму страхования вкладов в несколько раз до пяти миллионов рублей. Это обезопасит людей от внезапных финансовых потерь», — размышлял в эфире думского телеканала Миронов.