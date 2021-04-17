Мор возвращается в Тольятти. «АвтоВАЗ» готовят к кризису, считают эксперты

Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил приказ о назначении Николя Мора на пост главы тольяттинского предприятия с начала этого июня. С этого же месяца истекают полномочия нынешнего директора Волжского автозавода Ива Каракатзаниса. Формально Мор возвращается в Тольятти с понижением должности, поскольку сейчас он является операционным директором всей группы Renault в Евразии. Причины такого решения не комментирует ни Renault, ни «АвтоВАЗ».

Вместе с назначением на «АвтоВАЗ» Мор также получит директорские полномочия над всей группой Renault в России и СНГ. О том, куда переходит Ив Каракатзанис, принявший в июне 2018 года управление российским предприятием, не сообщается.

«Я приветствую возвращение господина Мора на «АвтоВАЗ», — приводит пресс-служба компании заявление Ива Каракатзаниса по этому поводу. — Я уверен, что его личный опыт и ранее полученные знания о компании и российском рынке помогут «АвтоВАЗу» преодолеть любые препятствия.

Я хочу лично поблагодарить всю команду «АвтоВАЗа» за плодотворные три года, которые мы провели вместе, и пожелать каждому сотруднику личных побед и успехов».

Уходящий директор подчеркнул, что сейчас «АвтоВАЗ» находится на пути позитивных изменений. Мор в свою очередь дал пространный ответ, из которого нельзя судить о причинах его оперативного возвращения.

«Вместе с командой компании я буду использовать весь свой опыт для дальнейшей трансформации «АвтоВАЗа» в эффективного автопроизводителя мирового класса», — заявил французский управленец.

Как зашел

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Впервые Николя Мор появился на «АвтоВАЗе» в 2016 году. Чтобы понять, каким он принял тогда завод, нужно немного вспомнить предысторию. В марте того года после критики со стороны главы госкомпании «Ростех» (владеет блокпакетом акций «АвтоВАЗа») Сергея Чемезова политики руководства завода был внезапно уволен его руководитель Бу Инге Андерссон. Последний уходил с предприятия на фоне крупного скандала с поставщиками.

Шведский топ-менеджер запомнился наведением строгих порядков на предприятии: планерки и встречи со средним звеном управленцев проводились рано утром, случалось и грубое отношение с подчиненными, к примеру, конфликт из-за курения на рабочем месте с начальником механосборки Владимиром Бокком едва не перерос в драку. Впрочем, самой «большой ошибкой» Андерссона, по мнению Чемезова, был отказ от части российских поставщиков и продавливание оставшимся собственных условий по качеству, срокам и оплате.

Собственно «Ростех» в лице подконтрольной ему «Объединенной автомобильной группы» и является главным поставщиком «АвтоВАЗа».

Своеобразным итогом этих войн, скандалов и остановок главного конвейера из-за отсутствия автокомпонентов стал убыток в 74 млрд рублей в 2015 году, что втрое больше, чем за 2014 год.

Николя Мору, перешедшему в Россию с румынского завода Dacia (принадлежит Renault), удалось в кратчайшие сроки вывести «АвтоВАЗ» из глубокого кризиса и показать операционную прибыль, вспоминает независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Конечно, это во многом заслуга и исполнительного вице-президент по финансам Штефана Мауэрера. Мне доводилось с ним несколько раз общаться, он очень умный финансист, и то, что Николя Мор дал ему такой карт-бланш, позволило уже в 2017 году «АвтоВАЗу» выйти на прибыль от операционной деятельности в размере 2 млрд рублей.

Это произошло едва ли не впервые с 2007 года (на тот момент только в 2012 году «АвтоВАЗ» был в плюсе на фоне вливаний госсубсидий), — сказал «Газете.Ru» Сергей Бургазлиев.

После неудобного и непримиримого Бу Андерссона Николя Мор выглядел как полная противоположность, он сыграл, что называется, на контрапункте, поделился с «Газетой.Ru» автор и создатель автомобильного сообщества «Русский Автомобиль» Сергей Цыганов.

«Он [Николя Мор] предельно спокоен, неконфликтный, может идти на компромиссы. Видит не на один-два шага вперед, как Андерссон, а смотрит на все стратегически. И своей дипломатичностью он смог из той дыры, в которую вверг завод Андерссон, вытянуть всего за два года. Конечно, это суперэффективный менеджер», — отозвался об управленце Цыганов.

По итогам прошлого года выручка «АвтоВАЗа» по стандартам РСБУ составила 257 млрд рублей, что на 12% меньше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль за этот же срок выросла почти вдвое, достигнув 742 млн рублей.

^^^Почему вернули^^

Если смотреть на карьерные шаги Николя Мора с формальной стороны, то каждое новое назначение повышает его в управленческой иерархии концерна Renault, но последняя перестановка выбивается из этой логики, говорит автоэксперт Сергей Ифанов.

«После румынской Dacia переход на второй по величине рынок Renault — в Россию — это повышение. Оттуда на пост операционного директора всего региона — это тоже повышение, но возврат на прежнее место — это, грубо говоря, понижение.

Оно свидетельствует о том, что возникли или потенциально возникнут тяжелые условия на рынке, которые требуют вмешательства человека именно с его опытом.

Я думаю, проблема в том, что авторынок очень скоро насытится после дефицита и тогда грянет обвал продаж, видимо, в этом причина. Этого часа «Ч» сейчас все ждут», — полагает Ифанов.

Николя Мор — антикризисный менеджер, соглашается Сергей Цыганов из «Русского Автомобиля», но, по его мнению, опасения французского концерна связаны не столько с потенциальным спадом продаж, сколько с вероятным введением секторальных санкций США против России, которые могут ударить по производству отечественного автогиганта. Собеседник напомнил, что американские санкции напрямую коснулись «Группы ГАЗ» и опосредованно «КамАЗа». Поскольку «АвтоВАЗ» не связан с выпуском продукции двойного назначения, его ограничения пока никак не затрагивали.

«Думаю, что французы просчитывают все варианты.

И, судя по всему, их политическое видение таково, что следует ждать санкций и очень больших проблем с экономикой России. Николя Мор в данном случае выступает как превентивный кризис-менеджер. Он должен успеть подготовить тактику выживания предприятия в санкционных условиях», — убежден Сергей Цыганов.

Независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев соглашается, что французский менеджмент может возвращать Мора из-за потребности оперативного усиления устойчивости компании и из-за его антикризисных способностей. Хотя причиной такого шага может быть недовольство текущей работой Каракатзаниса.

«Либо Каракатзанис не справился с поставленной с задачей, либо его решили заменить на уже проверенного человека. Потому что с того момента как ушел Мор, у менеджмента завода нет предоставления о том, что нужно рынку. Это прямо очевидно», — резюмирует собеседник.