Следят за рынками: США планируют новые санкции против российского госдолга

Администрация президента США Джо Байден может запретить финансовым учреждениям США доступ на вторичный рынок рублевых облигаций, выпущенных российскими государственными банками, пишет Bloomberg со ссылкой на свои анонимные источники.

Причиной названы хакерские атаки на правительственные учреждения США с помощью программного обеспечения SolarWinds в прошлом году, а также попытки «вмешательства» в выборы в США в 2020 году.

По словам источников, администрация Байдена следит за глобальными рынками, чтобы увидеть влияние своих последних мер, в том числе на рубль, и за любыми изменениями, касающимися российских облигаций.

По их словам, решения центрального банка России по ключевой ставке и движение потоков капитала также дадут важные подсказки американским властям о том, как нужно действовать дальше.

Двумя днями ранее Вашингтон ввел санкции против 32 российских физических лиц и организаций, а также решил выслать 10 сотрудников российских диппредставительств из США.

Кроме того, указ Байдена запретил американским банкам приобретать на первичном рынке облигации, которые выпустили Центробанк России, Минфин и Фонд национального благосостояния (ФНБ) после 14 июня 2021 года.

Помимо этого, в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой США наложили ограничительные меры на восемь физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом.

Минфин США внес в «черный список» шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

«Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В личном составе есть представители российских спецслужб», — пояснялось в коммюнике американской стороны.

На фоне всего санкций пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что новые американские меры не окажут влияния на стабильность макроэкономической ситуации в России за счет успешных действий Центробанка.

Как заявили в Банке России, он готов при необходимости задействовать имеющиеся инструменты, чтобы сохранить финансовую стабильность.

Рубль отреагировал на эти новости снижением курса на биржевых торгах 15 апреля и торговался на отметке 76,28 рубля за доллар.

В ответ Москва в ближайшее на основе взаимности вышлет столько же сотрудников дипломатических миссий США, сколько решили выслать американские власти, то есть 10 человек.

Кроме того, Москва запретит наем в дипмиссии США административно-технических работников из РФ и третьих стран.

«В сравнении с российскими дипмиссиями в США, американское посольство в Москве действует в более комфортных условиях, имея численное преимущество и активно используя труд на месте принятых росграждан», — указали в МИД РФ.

Россия ограничит десятью сотрудниками и практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для работы в американских диппредставительствах.

По данным на 1 марта нерезиденты держали в российских ОФЗ около 3140 млрд руб. или 22,7% от объема всего долга. В случае санкций на новые ОФЗ отток средств нерезидентов может составить 500-750 млрд руб., прогнозируют эксперты.

«Решение проблемы лежит на поверхности — российский банк-контрагент европейского или американского финансового учреждения будет выкупать на себя необходимый ему объем ОФЗ и перепродавать его западному контрагенту. Это чуть усложнит механизм инвестиций в госдолг РФ и, возможно, придется отдать небольшую комиссию российскому банку, но в целом такая мера явно не отрежет заинтересованных западных инвесторов», — считает член совета директоров Vax Capital AG Кирилл Вихлянцев.