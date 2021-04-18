Потеря АЭС: чем грозит России скандал с Чехией

Министр промышленности и торговли Карел Гавличек в комментарии агентству Reuters предупредил, что дипломатический скандал с РФ может оказать влияние на решение чешских властей о том, пригласят ли российскую сторону к участию в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции (АЭС) Дукованы.

Накануне вечером глава МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов.

Он назвал их сотрудниками российских спецслужб. Россиянам дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

Как отметил премьер Андрей Бабиш, у Праги есть «обоснованные подозрения» в том, что российские спецслужбы причастны ко взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны, который произошел в октябре 2014 года. Тогда погибли два человека.

«Происходящие события [установление причастности РФ к взрывам], конечно же, могут повлиять на тендер. Поступила очень серьезная информация. Любое подобное деяние, если оно будет подтверждено, совершенно точно повлечет за собой последствия», — заверил он.

Более того, Чехия не только решила выслать дипломатов, но и объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления».

Как уточнил Гавличек, решение об иностранных компаниях, которых привлекут к тендеру, чешское правительство примет с учетом сведений, подготовленных спецслужбами по запросу МВД. По его словам, чешские контрразведка и разведка уже долго настаивают на отстранении от конкурса российских компаний, которые могут нести потенциальную угрозу нацбезопасности Чехии.

Ранее министр Карел Гавличек был в числе чешских политиков, которые выступали за привлечение как можно большего числа участников тендера на достройку АЭС, в частности из России.

Как отмечает Reuters, таким образом планировалось повысить конкурентоспособность. Но на протяжении нескольких лет чешские спецслужбы предупреждали власти о рисках, которые, с их точки зрения, исходят от России и Китая. Эту точку зрения разделяют оппозиционные политики.

Чешское правительство 29 марта по предложению Минпромторга включило в список претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию «Росатом», американо-канадскую компанию Westinghouse, французскую EDF и южнокорейскую KHNP. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что компания намерена участвовать в проекте, в июле 2019 года. В Чехии уже на протяжении нескольких месяцев ведутся споры о том, стоит ли допускать к участию в тендере на достройку АЭС российскую госкорпорацию, пишет Seznam Zpravy.

По решению кабинета министров, конкурс будет объявлен после предстоящих 8 и 9 октября выборов в нижнюю палату чешского парламента. Контракт оценивается в 162 млрд крон, то есть порядка €6 млрд. В прошлом месяце отказ в участии в тендере получила китайская корпорация China General Nuclear Power, которая в начале 2018 года наряду с остальными компаниями выразила желание строить энергоблок.

В начале марта Государственное управление по ядерной безопасности Чехии выдало компании-оператору АЭС «Дукованы» Spoleсnost Elektrаrna Dukovany II («Сполечность электрарна Дукованы-2») разрешение возвести новый энергоблок. Данный документ готовили на протяжении пяти лет. Разрешение дали после того, как было изучено более чем 200 комплексных документов, их анализ подтвердил целесообразность реализации проекта.

Планируется, что сооружение энергоблока начнется не позднее 2029 года.

Введение его в испытательный режим чешские власти наметили на 2036 год. Он призван заменить на АЭС один из четырех действующих блоков, сооруженных в 1985-1987 годах. Оставшимся предстоит работать до 2045-2047 годов. На сегодняшний день станция обеспечивает 20% энергопотребления в стране.

Помимо АЭС Дукованы, в республике также функционирует станция «Темелин», которая расположена на юге. Оба объекта строились с помощью СССР. Российская компания «ТВЭЛ» — «дочка» «Росатома» — обеспечивает их реакторы ядерным топливом.