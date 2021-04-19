Правительство остановит рост цен на нефтепродукты

Письмо Артемьева

Соответствующее предложение ещё 25 марта Новаку направил помощник премьер-министра и бывший руководитель антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству временно ограничить экспорт «отдельных нефтепродуктов и их компонентов», сообщает VTimes.

«Такая мера позволит защитить внутренний рынок и обеспечить граждан необходимым количеством бензина, следует из письма. Артемьев пишет, что доложил об этом и других предложениях по стабилизации цен на бензин премьеру Михаилу Мишустину и его первому заму Андрею Белоусову», - приводит издание текст письма.

За первые два месяца розничные цены на бензин в России выросли на 2,3–2,8%, а в Уральском и Северном федеральных округах — на 4,1%, что кратно превышает расчетный уровень инфляции, пишет Артемьев в письме.

Цены на АЗС выросли вслед за оптовыми, которые в декабре 2020 года — марте 2021 года подскочили на 18,8%, объясняет он. Оптовые цены, в свою очередь, выросли из-за увеличения акцизов на бензины класса Евро 5, роста цен на нефть и нефтепродукты, а также снижения производства и объемов продаж на биржевых торгах, указывает бывший глава ФАС.

Крайняя мера

В свою очередь, замглавы ФАС Виталий Королев в минувшую пятницу заявил ТАСС, что введение ограничений на экспорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке России является крайней мерой. По словам Королева, среди дальнейших мер по регулированию топливного рынка можно рассмотреть целесообразность введения сезонных коэффициентов к объему продаж на бирже.

Идея ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов звучит часто в ситуации нестабильности на внутреннем рынке топлива.

Так, в 2018 году российское правительство грозило ввести ограничения на вывоз топлива, если нефтяники добровольно не нарастят предложение внутри страны. Дестабилизация ситуации происходит, как правило, на фоне роста экспортной альтернативы, когда цены на нефтепродукты за рубежом выше, чем на внутреннем рынке.

«Нужна системная реформа»

«Фискальная система рынка нефти и нефтепродуктов в России нуждается в системной реформе, - заявил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. - Многие решения, принимаемые регуляторами, не носят долгосрочный характер, снимают локальные проблемы и не влияют положительно на инвестиционную привлекательность ТЭК в России, особенно в условиях глобального внимания к декарбонизации и устойчивому развитию».

По словам аналитика, решение правительства в части ограничения экспорта нефтепродуктов должно сгладить локальные экстремумы на внутреннем рынке нефтепродуктов в преддверии летнего сезона.

«На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 в мире и связанных с ней ограничений на передвижение и перелеты, и, учитывая такие факторы, как приближающейся сезон отпусков, начало сельскохозяйственных работ и доставки грузов в отдаленные местности, недоступные в зимний период, данная мера сможет ограничить рост внутренних цен и снизить затраты потребителей на топливо», - продолжил Гусев.

«Итоги 2020 года показывают, что более 2/3 всего экспорта товарных бензинов стандарта ЕВРО-5 обеспечено тремя частными компаниями – «Сургутнефтегазом», «Лукойлом» и Антипинским НПЗ, - подчёркивает Гусев. - Около 4 000 000 тонн так необходимых рынку бензинов уходит на иностранные рынки».

Позиция НТС

В частности, «Коммерсант» пишет, что предлагаемая кабмином мера может прежде всего затронуть те заводы, которые ориентированы на экспорт топлива, в том числе Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза».

«В апреле ситуация не изменилась, - констатирует Гусев. — Рост экспортных поставок продолжился, хоть не на десятки, но на проценты, весьма нужные российскому потребителю. Кстати, за исключением «Лукойла», у которого экспорт снизился до 0».

Эксперт предполагает, что ограничения на экспорт будут введены одновременно с параметрами корректировки демпфера с 1 мая 2021 года и продлятся до 1 октября.

«Скорее всего, ограничения коснутся товарных бензинов и дизельного топлива. Независимый топливный союз будет настаивать на включении в этот список сжиженных углеводородных газов, цена которых достигла максимумов за всю историю российского рынка нефтепродуктов», - резюмировал вице-президент НТС.