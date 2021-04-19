Не вывезли: автокомпании подсчитали потери в России

Автопроизводители опубликовали свои финансовые результаты по итогам 2020 года по российскими стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). «Газета.Ru» проанализировала отчетность лидеров легкового рынка на предмет изменения финансовых оборотов в прошлом году.

Так, российский автогигант «АвтоВАЗ», несмотря на рост доли рынка за счет других игроков, по итогу прошлого года недосчитался 12% от своих объемов, заработав 257 млрд рублей. Ранее компания сообщала, что чистая прибыль завода по РСБУ выросла почти в два раза, составив 742 млн рублей против 386 млн рублей годом ранее. Продажи автогиганта за прошлый году при этом снизились всего на 5% (до 344 тыс. шт.).

У компании Kia реализация машин за минувший год упала на 11% (до 202 тыс. шт.), что напрямую иллюстрируется и снижением доходов на 10% до 221,3 млрд рублей. У родственного концерна Hyundai за прошлые 12 месяцев выручка упала на 11% до 176,3 млрд рублей, почти такую же динамику показали и продажи марки, упавшие на 9% (до 163 тыс. шт.).

Российский офис Renault оказался на четвертом месте по продажам, правда, спад по деньгам у французов более ощутимый, нежели у других — 117,4 млрд рублей, что на 19% ниже предыдущего года. Замыкает пятерку лидеров рынка концерн Volkswagen, который помимо собственного бренда аккумулирует выручку также других активов группы в России, включая Skoda, Audi, Ducati, Lamborghini, Bentley и коммерческого подразделения VW. Все эти марки в общей сложности принесли немцам за 2020 год доход в размере 320 млрд рублей, что лишь на 3% хуже, чем в 2019 году, свидетельствует отчетность по РСБУ.

В то же время Volkswagen впервые с 2016 года задекларировал убыток — 16,8 млрд рублей — против прибыли в 18 млрд рублей годом ранее.

Гонка и эффективность

Российский дистрибьютор Toyota включает в свою финансовую отчетность лишь люксовое подразделение Lexus, но обе марки японцев показали высокую доходность — 264 млрд рублей, что на 35 млрд рублей (12%) ниже, чем годом ранее. Далее в десятке ведущих игроков легкового рынка идет Nissan с результатом в 98,7 млрд рублей (снижение на 9%).

Примечательно, как в рублях сложилось очередное немецкое дерби между Mercedes-Benz и BMW, из-за ожесточенной конкуренции обе компании даже стали подавать отчетность о продажах в Ассоциацию европейского бизнеса в России поквартально, а не ежемесячно, как все остальные. В итоге в 2020 году победу одержали штутгартцы из Mercedes-Benz.

Несмотря на дефицит автомобилей, они даже смогли увеличить доходность на 5% (до 192 млрд рублей).

Впрочем, российский дистрибьютор BMW отстал несильно, показав 180 млрд выручки, но динамика ее роста у баварцев даже более внушительная — 21%. Замыкающий десятку сильнейших игроков японский Mitsubishi отчитался о получении 53 млрд рублей (снижение на 18,5%) против 65 млрд рублей в 2019 году.

Китайцы в минусе

Весь прошлый год китайские компании демонстрировали стремительный рост, отвоевывая у традиционных лидеров доли рынка. Впрочем, пока на финансовых показателях это не отражается положительным образом. Торговый дом компании Haval, имеющей завод в Тульской области, едва не удвоил выручку в сравнении с предыдущим периодом — 24 млрд рублей (увеличение на 73%).

В то же время Haval отчитался о росте убытка в 2,6 раза — до 873 млн рублей.

Схожая ситуация и в компании Chery — доходы выросли в 3,3 раза (15,6 млрд рублей), а убытки — в 3,5 раза (825,8 млн рублей). Компания Geely поставляет автомобили из Белоруссии, за прошлый год ее российская дочка увеличила доходность на 80% (до 18,7 млрд рублей), а прибыль снизилась практически в 3 тысячи раз — с 230,5 млн рублей до 78 тыс. рублей

Основными причинами возникновения убытка стало увеличение ставки утилизационного сбора, полагает директор «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков.

«В нашем случае сумма утилизационного сбора на один автомобиль составляет 178,4 тыс. рублей, то есть в 2020 году он увеличился почти на 95 тыс. рублей на один автомобиль. При этом компания не получает никаких дотаций, позволяющих компенсировать хотя бы часть такого высокого сбора. Другим фактором послужило ослабление рубля», — говорит «Газете.Ru» Владимир Шмаков.

Кроме того, существенное влияние на финансовый результат оказала пандемия коронавирусной инфекции и режим самоизоляции, подытоживает собеседник издания.

И этому рады

В Subaru (13,6 млрд рублей; снижение на 15%) отмечают, что текущие показатели уже можно считать хорошим результатом ввиду спада объема продаж, ограничений из-за COVID-19 и прочего.

«Несмотря на тяжелый 2020 год, мы достигли нашей финансовой цели — получили положительный финансовый результат.

На фоне снижения выручки нам тем не менее удалось достигнуть положительного финансового результата благодаря пересмотру и оптимизации расходов, как коммерческих, так и управленческих.

Мы смогли оперативно перестроить наши бизнес-процессы во время локдауна, и нам не пришлось останавливать нашу деятельность», — говорит официальный представитель Subaru Наталья Руденко.

В Suzuki (10,6 млрд рублей; увеличение на 9%) довольны результатом, учитывая ситуацию неопределенности в апреле и мае прошлого года.

«Благодаря подходу к формированию цен на продукцию и серьезную оптимизацию затрат, работе над эффективностью, мы смогли получить результат, который полностью удовлетворяет учредителей», — подчеркивает пиар-менеджер Suzuki в России Анастасия Кожевникова.

Машин нет

Ситуация с доходностью была бы лучше не только у автокомпаний, но и у дилеров, если бы не дефицит автомобилей, обращает внимание директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский.

«Спрос на новые автомобили в 2020 году был на высоком уровне, особенно летом, после снятия ограничительных мер, тогда на рынке даже был ажиотаж.

Но из-за последствий пандемии, временной приостановки заводов и прочего машин оказалось меньше, чем требовалось, и это, конечно, отразилось на общей динамике, во всех сегментах отрасли»,

— говорит Каменский.

Он подчеркивает, что утилизационный сбор — не основной драйвер роста цен новых машин, но его увеличение может привести к дальнейшему подорожанию. Основными факторами изменения цен остаются динамика курса валют, индексация прайс-листов дистрибьюторами и общий вектор на подорожание. Во II квартале этого года стоимость автомобилей вырастет в среднем на 3%, ожидает Каменский из «Авилона».