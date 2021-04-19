Без Кастро: как будет восстанавливаться кубинская экономика

В минувшие выходные Куба пережила два эпохальных события: завершение многолетнего правления семьи Кастро и принятие нового экономического курса. О своем уходе с поста первого секретаря Компартии (это главный пост в стране) 89-летний Рауль Кастро объявил на VIII съезде партии, состоявшемся в Гаване.

«Генерал армии сказал, что он с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта, приверженных этике Революции», — сообщила в понедельник 19 апреля газета Cranma, официальное издание компартии.

Газета привычно назвала Кастро «генералом», поскольку тот многие годы стоял во главе кубинской армии.

Уходя, Кастро оставил наказ новому руководству страны о том, какой должна быть экономическая политика. В первую очередь она не должна подрывать идеологические основы социализма.

«Товарищ Рауль вновь заявляет, что экономические решения не могут порождать разрыв с идеалами справедливости и равенства Революции и ослаблять единство людей вокруг своей партии», — пишет Granma в отчете со съезда партии.

Рауль Кастро встал во главе Кубы в 2008 году, но реальную власть получил только в 2016-м, после смерти старшего брата, легендарного Фиделя Кастро, бессменно правившего страной после революции 1959 года. Кастро-младший успел провести несколько реформ.

Главное, что он сделал — смягчил догмы социализма и разрешил частную собственность. Кубинцам дали возможность, правда, с многочисленными ограничениями, заниматься бизнесом.

Была ликвидирована финансовая система, разрешавшая хождение двух типов песо — «обычного» (CUP) и конвертируемого (CUC). Курс конвертируемого песо к доллару власти устанавливали самостоятельно, и он доходил до соотношения $1 к 24 CUC. Зарплату кубинцы получали неконвертируемым песо.

На эти деньги кубинцы могли купить в государственных магазинах ограниченный набор продуктов — растительное масло, сахар, яйца, овощи низкого качества. На Кубе действовала и остается до сих пор в силе система продовольственных карточек для малообеспеченных.

Качественные продукты продавались только за свободно конвертируемый песо.

Наследие братьев Кастро

Введенная Кастро-младшим свобода предпринимательства легла на благодатную почву. США при президенте Бараке Обаме немного смягчили санкционную политику во отношении острова. Но во времена президентства Дональда Трампа взаимоотношения с Кубой были снова заморожены.

Теперь первым секретарем Компартии стал Мигель Диас-Канель. Ему досталась страна, пребывающая в глубоком кризисе. ВВП Кубы обвалился в прошлом году на 11%.

Сейчас на Кубе остался только CUP (peso cubano), что, как считается, привлечет иностранные инвестиции. Открылась система «единого окна для иностранных инвестиций». Всего на Кубе насчитывается порядка 500 проектов с иностранным участием на сумму $12 млрд. Для стимулирования производительности труда кубинцев разработана новая система заработной платы, состоящая из 32 градаций.

Рауль Кастро войдет в историю Кубы как реформатор, считают эксперты. Самым заметным решением стала легализация купли-продажи личной недвижимости и автомобилей. «Было снова открыто большое количество ресторанов и кафе, кубинцы получили право снимать номера в гостиницах, появился мобильный интернет», — говорит доцент экономического факультета РУДН МАгомед Кодзоев.

Рауль Кастро сильно помог своей стране пусть и поздним, но все же уходом, считает политолог и сопредседатель «Партии роста» Сергей

Станкевич. «Экономический прогресс на Кубе возможен, если страна перейдет к новой экономической политике, как это сделала страна Советов. Необходимо открыть полную свободу для малого и среднего предпринимательства», — отмечает Станкевич.

Куба и Россия перезагрузили свои взаимоотношения еще в 2014 году.

Тогда, накануне визита президента Владимира Путина на Кубу, было принято решение о списании этой латиноамериканской стране $31,7 млрд из $35,2 млрд долговых обязательств. Остальную часть долга, накопленного еще с советских времен, реструктурировали.

Сейчас для кубинского бизнеса открыты рынки не только России, но и Евразийского экономического союза — в конце прошлого года Куба получила статус страны-наблюдателя при Евразийском союзе.

Евразия пока не помогла

Россия рассматривает Кубу, как государство, которое представляет обширный латиноамериканский мир, пояснял ранее «Газете.Ru» министр по интеграции и макроэкономике ЕАЭС Сергей Глазьев. При этом он признал, что объемы экономического сотрудничества пока не очень велики, «несравнимо меньше тех, что были при Советском Союзе». Но предоставление Кубе статуса наблюдателя дает возможность интенсифицировать товарооборот.

Впрочем, как следует из полученной «Газетой.Ru» в понедельник в Евразийской экономической комиссии статистики, товарооборот государств-членов ЕАЭС с Кубой сокращается с 2018 года. Тогда он достиг рекордного за последнее десятилетие уровня — $417,5 млн.

В 2020 году товарооборот Кубы и стран ЕАЭС сократился почти втрое и составил $155,7 млн, или менее 0,1% внешнеторгового товарооборота ЕАЭС.

Куба в рейтинге торговых партнеров ЕАЭС по итогам 2020 года опустилась на пять позиций по сравнению с уровнем 2019 года и находится на 103-м месте между Гвинеей и Албанией. По экспорту из ЕАЭС Куба опустилась на семь позиций и находится на 93-м месте между Камеруном и Ганой, по импорту ЕАЭС из этой страны — на 105-м месте между Албанией и Гондурасом (ранее --107-е место).

«Торговля с Кубой носит несбалансированный характер: экспорт ЕАЭС в эту страну традиционно значительно превышает импорт. Коэффициент несбалансированности торговли (отношение чистого сальдо к обороту) составил в прошлом году 77,8%, то есть экспорт более чем в восемь раз превысил импорт», — говорится в отчете ЕЭК.

Торговля с Кубой между странами ЕАЭС также распределена относительно неравномерно. Более 95% товарооборота по итогам 2020 года пришлось на Россию, около 4% — на Беларусь. С остальными странами-членами ЕАЭС — на уровне долей процента.

Россия заинтересована в дружественной Кубе, чтобы иметь свой форпост рядом с Америкой, рассуждает Станкевич, добавляя, что Россия может успешно развивать и экономические, и политические контакты с Кубой, чего нельзя сказать про США.

«При Джо Байдене США вряд ли пойдут на серьезное смягчение отношений с Кубой, в том числе из-за сопротивления политически влиятельной кубинской диаспоры. Многие выходцы с Кубы потеряли на родине собственность, пострадали их родственники, оставшиеся на родине. Диаспора настаивает на полном демонтаже коммунистического режима, а сотрудничество со стороны США его только укрепляет», — говорит политолог Станкевич.

Кубинская экономика серьезно пострадала от введенных администрацией президента Трампа санкций, а также от последствий пандемии коронавируса, уточняет Кодзоев из РУДН. «Главный удар пришелся по туристической отрасли, второй статье доходов кубинского бюджета (после медицинского обслуживания). После учащения случаев заболеваний в конце прошлого года стало понятно, что пока Кубе рано открывать двери туризма», — поясняет эксперт РУДН.

Восстанавливаться кубинская экономика будет долго, уверен Кодзоев. «Отношения с США при администрации Байдена, по-видимому, должны измениться в лучшую сторону. Тут дело даже не в идеологических разногласиях, а в выработанных за последние несколько десятилетий подходах демократов и республиканцев к вопросу отношений с Гаваной. Байден, будучи вице-президентом, принимал участие в нормализации американо-кубинских связей времен Обамы. Но сейчас Белый дом не считает тему Латинской Америки (за исключением миграционной проблемы) приоритетной. По крайней мере, ужесточения санкционной политики в отношении Кубы можно не бояться», — отмечает Кобзоев.

Кубинскую экономическую модель часто сравнивают с китайской, и вполне оправданно. Например, открытую в 2014 году особую экономическую зону «Мариэль» можно рассматривать как попытку основать новый Гонконг, но этот проект пока не проявил себя в ожидавшихся масштабах, говорит Кодзоев, напоминая слова самого Кастро о том, что Куба заимствует опыт Вьетнама.