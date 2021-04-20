Энергетика важнее: Меркель поддержала «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник, 20 апреля, поддержала продолжающееся сотрудничество Берлина с Россией по строительству газопровода «Северный поток — 2» на фоне растущей критики Запада в адрес Москвы.

Выступая по видеоконференцсвязи перед СЕ, Меркель отметила, что строительство газопровода СП-2 еще не завершено, но российский газ свободно поступает в Европу по другим маршрутам, включая существующий трубопровод «Северный поток-1» по дну Балтийского моря в Германию, пишет The Washington Post.

«Я знаю, что [в Европе] есть разногласия по поводу «Северного потока — 2», и мне известно мнение многих стран-членов [Евросоюза]. Но я хотела бы отметить, что газ из «Северного потока — 2», который еще не идет, будет не хуже, чем газ из «Северного потока — 1», который проходит через Украину и Турцию из России», — сказала немецкий политик.

Канцлер ФРГ пояснила, что Германия, как и другие страны Запада, «серьезно обеспокоена» ситуацией с Алексеем Навальным и поддерживает санкции Европейского союза в отношении России. Но идея прекращения проекта «Северный поток - 2» — это куда более развернутая тема, сказала она.

«У меня сложилось впечатление, что с «Северным потоком — 2» мы, возможно, создаем гораздо более широкий конфликт, затрагивающий дискуссию о масштабах, в которых мы хотим вести отношения с Россией, особенно в энергетическом секторе», — указала Меркель.

Германия часто отмечала, что даже в разгар «холодной войны» Западная Европа полагалась на поставки энергоносителей из России, и Меркель пояснила, что для нее диалог остается лучшим средством разрешения разногласий.

«У нас много спорных моментов с Россией, которые, к сожалению, усложняют наши отношения. Но, несмотря на это, я всегда говорю, что мы должны разговаривать друг с другом», — подытожила политик.

Она также назвала все происходящее вокруг СП-2 «политической борьбой».

Депутат Госдумы Артем Туров напомнил, что Германия всегда защищает СП-2, даже на фоне того, что некоторое время назад несколько военных судов НАТО проводили маневры недалеко от места прокладки трубопровода, передает «Дума ТВ».

«Это не новость, что Берлин поддерживает СП-2. Ряд стран НАТО уже и физически пытается остановить трубоукладочные работы. Слова Меркель обусловлены, в том числе, и теми экономическими обстоятельствами, в которых находится Германия в связи с будущем закрытием ТЭС и АЭС. Россия же на протяжении многих лет — начиная с СССР — показывала себя гарантированным поставщиком энергоресурсов», — напомнил парламентарий.

Стоит отметить, что в самой Германии также нет единомыслия относительно СП-2. Так, накануне один из лидеров набирающей вес партии «Союз 90 / Зеленые» Анналена Бербок заявила, что необходима «совместная сильная европейская позиция» в отношении России.

«С авторитарными силами у нас должна быть четко направленная на диалог, и в то же время жесткая внешняя политика», — приводит слова политика Associated Press.

«Зеленые» в прошлом месяце представили программу по ускорению отказа Германии от угольной энергетики и значительному увеличению расходов на энергетическую инфраструктуру.

Они настроены проевропейски и занимают жесткую позицию в отношении Москвы, призывая положить конец проекту «Северный поток — 2».

Между тем Россия может достроить СП-2 уже нынешним летом и пустить первые объемы в сторону Германии, заявил глава комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ в четверг, 15 апреля.

Парламентарий также подчеркнул, что Россия видит провокацию, но не более того, в том, что военные корабли и самолеты собрались вокруг судна-трубоукладчика «Фортуна».

«Мы далеки от мысли, что последуют реальные действия. Просто была попытка задержать строительство», — сказал депутат.