Нужно время: почему Крым остается без воды

В Симферополе изменят график подачи воды, сообщил во вторник 20 апреля глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Начиная с 6 утра 24 апреля, крымская столица перейдет на новый график подачи воды в режиме 6:00 — 00:00 ежесуточно, без горячей воды», — заявил Аксенов. Он принес извинения за то, что 22 и 23 апреля возможна подача некачественной воды.

«Это вынужденная мера, которая позволит перейти на более комфортный и рациональный режим, в котором мы сможем держаться без проблем как минимум до конца 2021 года», — подчеркнул Аксенов.

Сейчас многие жители Крыма и предприятия региона получают воду из артезианских скважин, из местных источников. Проблема водоснабжения решается частично за счет водохранилищ естественного наполнения. Но из-за прошлогодней засухи водохранилища обмелели, и теперь многие населенные пункты Крыма получают воду в ограниченном режиме. Графики почасовой подачи воды действуют в Симферополе, Ялте и Алуште.

Как сообщают местные СМИ, в Алуште в основном водохранилище накоплено всего 18% полезного объема воды. Там введен пятичасовой график водоснабжения населения, сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова. «На территории Алушты сложилась самая сложная ситуация с водоснабжением. График подачи воды с этой недели будет в пятичасовом режиме, но два раза в сутки, с 6 до 8 и с 19 до 22», — сказала Маслова.

Не полностью, а точечно

Правительство подготовило комплексный план по обеспечению водоснабжения полуострова. Но когда будет решена проблема водоснабжения, непонятно. В Минэкономразвития «Газете.Ru» пояснили, что на водоснабжение Крыма направлено 3,3 млрд рублей, включая Симферополь и Севастополь.

Эти средства выделят из Резервного фонда правительства в соответствии с комплексным планом, подготовленным по поручению президента Владимира Путина. По плану, Крым должен быть обеспечен дополнительной подачей воды в объеме не менее чем 310 тыс. кубометров в сутки.

Эти средства выделены правительством РФ на условиях софинансирования — за счет субсидии из федерального бюджета в размере 95%. Оставшиеся 5% — региональные расходы.

По поводу водоснабжения Севастополя в Минэкономразвития порекомендовали ориентироваться на расчеты губернатора региона Михаила Развожаева. Глава Севастополя сообщил СМИ во вторник, что в рамках исполнения комплексного плана на этот год выделена субсидия в размере 1,1 млрд рублей. За счет этих средств будет восстановлено 27 км труб водопровода, пробурено 17 новых скважин питьевой воды. Работы планируется закончить в конце декабря.

В Севастополе уже реализованы проекты по переброске воды из Кадыковского карьера, завершено строительство водозабора на реке Бельбек, заменено два магистральных трубопровода с целью минимизации технических потерь воды в сетях.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров признавал, что для Республики Крым проблема поставок воды остается актуальной, поэтому применяется тактика «точечной поддержки» проблемных регионов.

В регион направлена субсидия — на геологоразведку и ремонт трубопроводов.

Планируется бурение 47 новых скважин питьевой воды, 17 в Севастополе и 30 в Крыму.

В ходе работ по сокращению потерь в системах водоснабжения будет отремонтировано более 60 км трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе. «Сейчас, после получения субсидии, основная задача руководства субъектов определить заказчиков работ, довести до них выделенное финансирование и заключить государственные контракты для скорейшего их выполнения», — пояснял замминистра экономического развития Назаров.

Власти Крыма ранее передали в Следственный комитет России материалы об ущербе от водной блокады полуострова, сообщало агентство ТАСС. Один из главных фигурантов дела — бывший президент Украины Петр Порошенко. Подсчитано, что сельскому хозяйству Крыма нанесен ущерб в 200 млрд рублей.

Куда средства утекли

Нехватка питьевой воды в Крыму наблюдалась еще при Советской власти. Тогда Крым был в составе украинской ССР. Обострилась проблема водоснабжения в 2014 году, после того как Крым стал российским по итогам референдума. Тогда власти Украины в одностороннем порядке перекрыли воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Как считается, этот канал обеспечивал 85-90% потребностей полуострова в воде.

Хотя в Крыму и находится 1657 рек и временных водотоков, но 85% из них течет в горах и летом их большая часть пересыхают, оживая только весной, в паводки, уточняет доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Почти каждый второй год в степях Крыма засуха до 96 дней без дождей. Всерьез водоснабжением Крыма пытались заняться еще в 30-х годах прошлого века, когда было построено первое на полуострове водохранилище для снабжения Симферополя. В 70-х годах построили Северо-Крымский канал (СКК), по которому на полуостров пустили днепровскую воду из Каховского водохранилища. Власти признают, что в настоящее время инфраструктура водоснабжения разрушается, вода становится все грязнее и нужны существенные инвестиции в модернизацию», — говорит Тимофеев.

В 2014 году инвестиции в водоснабжение Крыма оценивались в 65,7 млрд рублей, отмечает эксперт. «Сейчас подсчеты указывают на еще большие необходимые затраты — в 87,5 млрд рублей с необходимостью модернизировать хотя бы 21 из запланированных ранее 69 объектов водоснабжения», — подчеркивает Тимофеев.

Генеральный директор ГК «Далпорт» Севастополь Олег Николаев пояснил «Газете.Ru», что бурение скважин — не вариант для решения проблемы водоснабжения в Крыму. «Это скептически оценивается экологами, потому что массовая добыча воды из-под земли может привести к засаливанию огромных территорий в тысячи гектар. Как это и происходит сегодня на севере полуострова», — добавил он.

Строительство опреснителей — долгий и сложный процесс и такой подход к проблеме «вызовет общественный резонанс, потому что в итоге существенно вырастут тарифы», считает Николаев.

«Единственное разумное из всего — это отремонтировать трубопроводы, чтобы исключить масштабные потери. По оценкам специалистов, мы теряем в прогнивших трубах более половины воды. Хотя на это тоже выделялись деньги. При этом население видит, что средства куда-то протекли мимо их кранов», — заключил гендиректор ГК «Далпорт».

Гораздо более перспективным является обеспечение пресной водой за счет водоносных горизонтов полуострова, заходящих под Азовское море, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Если проводить буровые исследования в этом году, можно обеспечить качественное водоснабжение за 1,5-2 года. Провести трубы можно за 8-12 месяцев», — подсчитал он.