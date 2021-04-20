Проверка перед рейсом: телемедицина дойдет до таксистов

В Госдуме до конца этого года будут рассмотрены предложения Минздрава о включении телемедицины в систему обязательных медицинских осмотров водителей. Накануне внедрение этой инициативы обсуждалось на круглом столе «Деловой России» с представителями Минздрава и профильными депутатами Госдумы, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе общественного движения «За безопасный транспорт». Руководитель движения Олег Павлов во время совещания предложил ввести телемедицину для всех компаний, осуществляющих пассажирские и грузоперевозки.

«Когда транспортные компании привыкнут, и поймут свои выгоды, и отрегулируют экономику процесса, разумно было бы сделать осмотры с помощью телемедицинских технологий обязательными, ибо только они позволят исключить злоупотребления и человеческий фактор», — сказал Павлов.

Впрочем, инициатива в этом вопросе исходит от Минздрава, разрабатывающего этот проект уже два года.

В ведомстве заявили, что на данный момент проект закона прошел все необходимые этапы согласования и готов к рассмотрению парламентариями. По словам выступившего на круглом столе замминистра здравоохранения Олега Салагая, в министерстве видят перспективу широкого применения изделий, обеспечивающих дистанционное проведение «предсменных и послесменных медосмотров».

«Пандемия подтвердила возможность более широкого использования телемедицинских технологий. Сегодня телемедицина является привычной частью работы в системе здравоохранения, — сказал по этому поводу Салагай. — И сегодня имеющаяся совокупность знаний и технологий дает возможность выработать новый нормативный документ: соответствующий проект федерального закона разработан министерством и прошел межведомственное согласование».

При этом законопроект Минздрава не отменяет действующий порядок прохождения медосмотров на предприятиях.

Впрочем, именно несовершенство нормативно-правовой базы традиционных медосмотров может быть причиной роста ДТП с участием таксистов, полагает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий уверен, что пробелы в законодательстве помогают транспортникам уклоняться от организации очных медосмотров, путевые листы фальсифицируются.

Депутат сообщил, что нормативный документ Минздрава прошел этап общественного обсуждения и по нему вынесено положительное решение Институтом законодательства и сравнительного правоведения.

Нилов также отметил, что эксперты несколько раз собирались с рабочими группами здравоохранения и на текущем этапе вносятся новые предложения.

«Использование промышленно-медицинских изделий открывает возможности для контроля за состоянием здоровья водителей, а от этого зависит безопасность на дорогах. Тем не менее, должна быть обеспечена безопасность медицинских данных, идентификация личности работника и продуман механизм по регулярному прохождению профилактических исследований работником», — сказал Нилов.

Сколько стоит

О том, какой именно прибор потенциально будет использоваться для этих целей, рассказал «Газете.Ru» председатель координационного совета профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. Собеседник издания отметил, что он был в числе первопроходцев внедрения подобных решений в России.

По словам Попкова, устройство телемедицины представляет из себя аппаратно-программный комплекс, объединяющий встроенный алкотестер, тонометр, измеритель температуры, экран связи с доктором и устройство передачи данных от водителя врачу.

«Он определяет состояние человека, по лицу проводит фейс-контроль, освидетельствование на употребление спиртного.

Надевается манжета на руку, измеряется давление, температура, в камеру язык человек показывает. Дальше стоит принтер, на другом конце сидит доктор, если отклонений нет — выпускает на линию, из принтера распечатывается путевой лист.

У нас на все уходит примерно 60 секунд», — объяснил принцип работы устройства Андрей Попков.

Он подчеркнул, что сейчас в России всего около пяти брендов реализуют подробные аппаратно-программные комплексы телемедицины, но Минздравом сертифицированы для целей медосмотра водителей только два устройства. Минимальная стоимость такого аппарата начинается от 160 тысяч рублей и выше, далее все зависит от сборки и комплектации, сообщил председатель координационного совета профсоюза «Таксист».

Кому-то выгодно

Помимо того, что перевозчикам придется покупать сам аппарат за несколько сотен тысяч рублей, им нужно будет оплачивать и услуги врача, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Все, что касается Минздрава, что за последнее время они предлагали, было чудовищно дорого для людей. Начиная от алкотестеров в каждый автомобиль и заканчивая энцефалограммой мозга и CDT-маркером, с помощью которого хотели выявлять алкоголизм. Второе — насколько будет доступно это оборудование: одно дело в Москве это расположить где-то, а другое дело, скажем, водителю из Белебея ехать в Казань, чтобы контроль по телемедицине пройти», — говорит «Газете.Ru» Моржаретто.

Кроме того, количество компаний, которые могут поставлять эти комплексы, невелико. В случае с продвижением идеи CDT-маркера, как проверки на алкоголизм, впоследствии выяснилось, что тест будет закупаться у единственной компании, что вызвало в обществе негативный резонанс, и Минздрав в итоге вынужден был отказаться от той инициативы, продолжает эксперт.

«Возникает вопрос — кому это выгодно?

В ситуации с CDT-маркером выяснилось, что лоббировало это контора, которая является единственным поставщиком в России. А кто лоббирует вот это, кто конечный интересант?», — задается вопросом автомобильный правозащитник.

Схожей позиции придерживается глава межрегионального профсоюза водителей профессионалов Александр Котов. В разговоре с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что устройство не сможет заменить очный контроль медицинского работника, но при этом повысит стоимость расходов у перевозчиков.