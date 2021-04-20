«Изменится и суть, и вкус»: Белый дом хочет убрать никотин из сигарет

Администрация президента США Джо Байдена может потребовать от табачных компаний ограничить содержание никотина в сигаретах до такого уровня, который не будет вызывать привыкания, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По утверждению властей, это должно подтолкнуть людей либо бросить курить, либо перейти на менее вредные альтернативы, например, на электронные сигареты.

Параллельно с этим рассматривается еще один вопрос: запрещать ли сигареты с ментолом. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США должно ответить на соответствующую петицию к 29 апреля. Авторы петиции считают, что молодые люди заводят пагубную привычку именно из-за ментоловых сигарет.

На этом фоне акции табачных компаний рухнули. Стоимость бумаг Altria с отметки $52,55 упала до $45,5, British American Tobacco — с $41,12 до $37,7, Imperial Brands — с $22,05 до $20,41.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Айнур Дуйсембаева рассказала «Газете.Ru», что табачная индустрия ожидала ужесточения регулирования на протяжении последних нескольких лет. Так, в 2018 году FDA планировала внести поправки о снижении уровня никотина в сигаретах, однако решение так и не было принято.

«На наш взгляд, немедленное принятие данных инициатив может оказать существенное негативное влияние на индустрию. Однако мы считаем, что для реализации данных изменений потребуются годы как минимум для перепрофилирования производства и обеспечения потребителей альтернативными решениями»,

— сказала Дуйсембаева.

«Мы знаем о сообщениях средств массовой информации о стандартах никотина, но считаем, что существуют лучшие инструменты для улучшения общественного здоровья за счет снижения вреда от табака, — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе табачной компании «БАТ Россия» («дочка» British American Tobacco). — Существует ошибочное мнение, что сигареты с низким содержанием никотина представляют меньший риск, чем традиционные сигареты. Хотя никотин и вызывает привыкание, хорошо известно, что именно процесс горения и токсиканты в сигаретном дыме создают большинство рисков для здоровья, а не никотин сам по себе».

В компании добавили, что любое регулирование никотина было бы очень сложным и заняло бы много лет. Оно должно основываться на научных данных и учитывать непредвиденные последствия, такие как рост нелегальной торговли. В «БАТ Россия» добавили, что группа привержена снижению вреда табака через развитие новых категорий на рынке США.

В Philip Morris отказались от комментариев по теме, поскольку законодательного решения пока нет. В JTI и ImperialTobacco также сообщили «Газеты.Ru», что пока не могут предоставить комментарий.

Ограничение содержания никотина — спорная инициатива, сказал «Газете.Ru» главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. По его словам, ее эффективность в плане борьбы с курением и последствия для рынка пока не совсем ясны. Эксперту неизвестно, чтобы в каких-то странах уже регулировалось содержание никотина на уровне всего государства.

Некоторые компании (возможно, они частично и лоббировали эту идею) поддерживают ограничение никотина: натурального табака можно будет использовать меньше, заменять какими-то суррогатами, отметил Королев. Продажи могут вырасти: человеку нужно будет больше сигарет, чтобы почувствовать удовлетворение. Выгоду также смогут получать компании, которые занимаются культивацией табака с очень низким содержанием никотина.

«Как это отразится на производителях сигарет — пока неизвестно, опыт такой отсутствует. Неизвестно, как отреагирует потребитель: если будет больше покупать, тогда это будет выгодно. А если не будет?» — задался вопросом эксперт.

Решение ограничить содержание никотина больше похоже на маркетинговый ход для увеличения продаж табачной продукции нового поколения, заявил «Газете.Ru» главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский. По его словам, если в сигаретах не будет основного компонента — никотина, его должны будут чем-то заменить, а вот чем — большой вопрос.

«Никотин оказывает определенное воздействие на организм, у сигарет с никотином есть вкус. Если его оттуда исключить, изменится и сама суть, и вкус. В результате вместо никотина будут содержаться другие добавки, состав которых может оказаться менее понятным и более токсичным. Не исключено, что заменители будут вызывать еще большее привыкание», — подчеркнул Серебрянский.

Он обратил внимание, что производители давно выпускают сигареты с пониженным содержанием никотина, но их нельзя назвать более безопасными.

«Никотина там действительно меньше, но они делаются из бумаги немного другого состава с большим числом пропиток. То же касается различных ароматических добавок, которые изменяют вкус сигарет. Они выделяют больше токсических веществ и курятся быстрее. То есть, потребитель фактически вынужден употреблять большее количество сигарет с добавками, чтобы получить привычный эффект. К тому же, как правило, новые продукты дороже, чем традиционные»,

— рассказал Олег Серебрянский.

В Минздраве России на момент написания материала не ответили на вопрос «Газеты.Ru» о том, как в ведомстве оценивают возможное ограничение содержания никотина в сигаретах в США.

По прогнозу ВОЗ, в 2025 году в мире уровень распространенности употребления табака составит 31% среди мужчин и 16% среди женщин. Прогнозируемое снижение по отношению к 2010 году составит 22% и 25% соответственно.