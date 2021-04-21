«Раньше мы такого себе позволить не могли»: Путин объявил о мерах поддержки семьям

Государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации, это «наша последовательная политика», подчеркнул Владимир Путин. Он поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми и объявил о срочных дополнительных мерах поддержки. Одна из них — помощь родителям школьников.

«Предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу»,

— объявил Владимир Путин.

В связи с тяжелой ситуацией на рынке труда и снижением реальных располагаемых доходов граждан президент предложил также поддержать неполные семьи, где ребенка воспитывает в одиночку мама или папа.

«С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких [неполных] семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей», — заявил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что нужно помочь беременным женщинам в трудной финансовой ситуации. Президент предложил ежемесячно выплачивать вставшим на учет в ранние сроки беременности и находящимся в трудной материальной ситуации в среднем 6350 рублей в месяц. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги, пояснил президент.

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Еще одна важная мера поддержки — повышение размера оплаты больничного по уходу за ребенком до 7 лет. Сейчас величина этого пособия зависит от стажа, и для молодых женщин с маленькими детьми такие выплаты существенно ниже.

«Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100 процентов от заработка»,

— обратился президент к парламентариям.

Президент также напомнил, что в России действует система выплат на первого и второго ребенка в возрасте от рождения до трех лет, где доход на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. В среднем по стране размер такой выплаты на ребенка составляет 11 300 рублей в месяц. В 78 субъектах Федерации установлены выплаты на третьего ребенка — также 11 300 рублей в месяц.

С 2020 года введены также выплаты на детей от трёх до семи лет включительно — от 5650 рублей до 11 300 рублей в месяц.

«Напомню также, что расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала. Теперь право на него возникает с рождением первенца. Раньше мы такого себе позволить не могли. Материнский капитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей», — сказал Путин.