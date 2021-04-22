Настоящее будущее: как в России внедряют технологию BIM

Правительственный импульс

Необходимость эффективной обработки огромного потока информации в современных условиях проектно-строительной и инфраструктурной деятельности очевидна.

Обработанные сведения нужно где-то хранить, причем хранить удобно. Обе эти проблемы и решает BIM (от английского Building Informational Modeling) — информационное моделирование. Задачу подготовить чёткий пошаговый план сквозного повсеместного использования цифрового проектирования в послании Федеральному собрании поставил перед правительством президент Владимир Путин.

В России понятие информационного моделирования впервые было закреплено в Градостроительном кодексе в 2019 году.

Прошлой осенью премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление «Об утверждении правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства», а уже со следующего года BIM в России станет обязательным для всех объектов госзаказа.

Этот документ закрепил правила формирования и ведения информационной модели, а также состав включаемых в нее сведений.

Старший эксперт Института экономической политики Сергей Жаворонков отмечает правительственные сигналы строительной отрасли о том, что информационное моделирование развивается, одобряется на государственном уровне и заказчикам необходимо будет глубже в нем разбираться и осваивать это направление.

Но если правительственное постановление и обозначило ряд вопросов, то будущее BIM как перспективной, необходимой и важной для отрасли технологии ни у кого сомнений не вызывает.

На практике это подтверждает возглавляющая группу компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова, последние несколько лет активно внедряющая прогрессивную технологию в транспортное строительство.

«Последние 2–3 года мы наблюдаем рост количества заказов на создание информационных моделей, – объясняет востребованность технологии Меркулова. – С одной стороны, это говорит о том, что экономическая эффективность BIM-проектирования становится для заказчиков все более очевидной. Действительно, если BIM рассматривать на всем жизненном цикле объекта, то снижение капитальных затрат при строительстве и эксплуатации значительное. С другой стороны, растущий спрос на BIM позволяет самой проектной отрасли развиваться, наращивать компетенции».

В беседе с «Газетой.Ru» Сергей Жаворонков назвал опыт главы «Моспроекта-3» во многом способствующим популяризации BIM-технологий в России — он наглядно показал, что это не просто «красивые картинки в 3D», а по-настоящему «эффективная модель работы, расширяющая горизонты возможного».

Практическое применение

«Моспроект-3», в частности, применял BIM-среду при проектировании Северного дублера Кутузовского проспекта столицы от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-Сити» вдоль Смоленского направления МЖД (СДКП). На этапе реализации проекта предстояло решить множество инженерных задач по размещению десятков тысяч объектов дорожной инфраструктуры – шумозащитных экранов, ограждений, дорожных знаков, мачт освещения, различных ограждений.

Специалисты работали с очень сложным объектом протяженностью 10,3 км, имеющим многочисленные пересечения с существующей улично-дорожной сетью, железной дорогой, метро, инженерными коммуникациями и Москвой-рекой.

Другим знаковым столичным проектом, который реализовали при помощи технологии информационного моделирования, стало продление Сокольнической линии Московского метрополитена. Летом 2019 года мэр Сергей Собянин открыл очередные 4 станции на красной – самой первой в истории столичной подземки ветке.

«На 11-ти километровом участке Сокольнической линии от «Саларьево» до «Коммунарки» большая часть участка запроектирована с применением BIM-технологий, – посвящает в детали проекта Анна Меркулова. – Технологии информационного моделирования также были необходимы для создания наземных станций «Филатов луг» и «Прокшино» и наземных перегонов с накрытием. Учитывая то, что наземные станции расположились в очень сжатых условиях, посередине автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, нам пришлось ужимать их общую площадь и более плотно увязывать инженерные системы. Уменьшить габариты станций, грамотно их вписать, при этом не нарушив нормативных показателей, помогли BIM-технологии. Задачу осложнило то, что изначально на данном участке метрополитен не предполагался, когда проектировалась дорога, в планах был скоростной трамвай. Фактически, специалистам пришлось вписываться в те дорожные условия, которые уже были запроектированы и утверждены. Использование BIM-модели позволило увеличить качество выпускаемой документации и сократить корректировки в процессе строительства».

Анна Меркулова отмечает принципиально иной подход к проектированию, строительству и управлению жизненным циклом объекта при создании BIM-модели любого инфраструктурного объекта.

Благодаря использованию BIM-технологий заказчик и подрядные организации могут создавать детализированные графики календарно-сетевого планирования, определять точные объемы и сроки поставки материалов и оборудования на строительную площадку.

Новаторский подход специалистов «Моспроект-3» уже отмечен в профессиональной среде: проектировщикам неоднократно присваивался престижный статус «BIM-лидера» в области инфраструктуры. А на государственном уровне в конце 2020 года глава Минтранса Виталий Савельев вручил Анне Меркуловой медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, отметив ее вклад в разработку целого ряда технологичных проектов транспортной инфраструктуры.

Как обращает внимание член комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Павел Данилин, ГК «Моспроект-3» смогла объединить лучшие практики и опыт прошлого с прогрессивными технологиями современности.

«Широкое применение методов информационного моделирования актуально не только в густонаселенном мегаполисе, где необходимо интегрировать новые объекты в существующую инфраструктуру. В частности, «Моспроект-3» привлечен к проектированию одного из самых сложных участков транспортного коридора из Европы в Китай на территории Нижегородской области», – приводит пример эксперт.

Общий уровень внедрения BIM-технологий в России относительно невысок.

По подсчетам Минстроя РФ в 2019 году их использовали лишь 5-7% компаний, преимущественно в крупных городах и для возведения мегапроектов.

В то же время в Великобритании – стране-лидеру по данному показателю – уровень внедрения BIM составил 70%. Рывок англичан можно считать стремительным: ещё в 2011 году значение имплементации BIM там не превышало 10%. В России, учитывая внимание правительства к цифровой экономике в целом и информационному моделированию в частности, популярность технологии BIM обречена стать прорывной, солидарны эксперты.