Закон против картелей: объявят ли США войну ОПЕК+

Юридический комитет Палаты представителей на этой неделе, 20 апреля, единогласно одобрил антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Он позволит подавать антимонопольные иски в американские суды против стран ОПЕК и других государств, которых заподозрят в сговоре. Теперь документ должны одобрить обе палаты Конгресса США, а также президент страны Джо Байден.

Принять законопроект, который позволил бы оказывать давление на ОПЕК, в США пытаются на протяжении последних 20 лет, отмечает Reuters. Пока подобные инициативы были безуспешны.

Профильный вице-премьер Александр Новак заявил, что говорить о возможных последствиях этого законопроекта преждевременно, поскольку он еще не принят.

«Этому закону уже сто лет. Я прочитал новость о том, что юридический комитет в Конгрессе такое решение принял, но сам закон еще не принят. Он обсуждается уже много лет», — сказал Новак журналистам (цитата по ТАСС).

Вице-премьер отметил, что в рамках ОПЕК+ страны пытаются стабилизировать ситуацию на нефтяных рынках. Если они перестанут это делать, возникнет риск волатильности.

«Например, как это было в прошлом году, когда резко упал спрос. Наши совместные действия позволили сбалансировать рынок, восстановить ситуацию, в том числе работу предприятий, рабочие места, в том числе в тех же Соединенных Штатах Америки», — отметил Александр Новак.

В Минэнерго на момент написания материала не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о том, насколько велика вероятность принятия антикартельного законопроекта в США и есть ли риски для стран ОПЕК+ (в их число входит Россия).

Есть ли поводы для опасений

Запретить картели на глобальном уровне сейчас по большому счету никто не может, отмечает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, как правило, это регулируется на уровне стран: подобного механизма на международном уровне просто нет. Однако США могут воспользоваться своим влиянием и распространять свое законодательство за пределами страны.

Здесь возникает вопрос: согласятся ли другие страны на эти условия или нет, испугаются ли они возможных санкций со стороны США, говорит эксперт «Газете.Ru».

Однако Америка вряд ли будет торопиться с принятием подобных законов, считает Станислав Митрахович. Страны ОПЕК+ регулируют добычу, сокращают производство, и от этого могут получать выгоду те же американские производители. Если организация распадется, цены на нефть могут упасть.

«Я не думаю, что сейчас Америка будет реально давить на ОПЕК+. Это пока еще не в собственных американских интересах, по крайней мере, значительной части американской промышленности. Да, в Америке есть энтузиасты борьбы с нефтью вообще и с ОПЕК+ в частности, но все-таки я не думаю, что Байден пойдет на этот шаг», — рассуждает эксперт.

Принятие законопроекта все же маловероятно в текущей политической ситуации, также считает директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

Он уточняет, что этот документ на протяжении 20 лет никогда не был близок к принятию. Время от времени его начинают использовать в качестве инструмента для политического давления.

«Буквально год назад президент США Дональд Трамп практически выступил «брокером» в восстановлении ОПЕК+ и обещал, что США будут снижать добычу в рамках этого соглашения. Поэтому довольно сложно представить, что сейчас может идти речь о реальном преследовании ОПЕК+ в рамках антимонопольного разбирательства. Не до конца ясно, каким практическим образом антимонопольное законодательство может быть использовано против отдельных стран, а не компаний, которые действуют в рамках американской юрисдикций», — отмечает эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Он также добавляет, что нефтяные компании США выступают одним из бенефициаров от сделки ОПЕК+ и роста цен на нефть, поэтому фактически они заинтересованы в сохранении ОПЕК.

«Саудовская Аравия, лидер ОПЕК, является важным внешнеполитическим союзником США на Ближнем Востоке. Преследование ОПЕК очевидно угрожает этим связям. Таким образом, существует большое количество политических и не только факторов, которые препятствуют принятию этого законопроекта»,

— подытоживает Салихов.

Антикартельный законопроект на протяжении многих лет является рычагом давления на нефтеэкспортные страны, входящие в ОПЕК, во времена опасений чрезмерного роста цен на нефть, напоминает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

«Очередное рассмотрение этого закона в Конгрессе скорее показывает озабоченность в США относительно инфляционных рисков», — полагает аналитик.

Сам по себе картельный сговор — это тайная договоренность предпринимателей, направленная на получение сверхприбыли и ущемляющая интересы потребителей. При этом ОПЕК+ действует открыто и решает задачу устранения излишков нефти на мировом рынке. А цены устанавливаются на международных биржевых площадках, обращает внимание доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова. Кроме того, решения, принимаемые на заседаниях ОПЕК+, не всегда оказывают влияние на мировое ценообразование.

«Анализ показывает, что санкционное давление со стороны США в отношении стран-экспортеров может оказывать большее влияние на мировые цены на нефть, чем регулирование баланса странами ОПЕК+»,

— объясняет Сафонова «Газете.Ru».

Идеология этого законопроекта «не совсем вписывается в амбициозную программу Джо Байдена о полной декарбонизации энергетического сектора США к 2035 году, которая предусматривает сокращение добычи нефти в США», продолжает она.

Для стран ОПЕК+ основным риском, если все же законопроект NOPEC будет принят, является то, что Министерство юстиции США может начать антимонопольное расследование в отношении ОПЕК и других стран ОПЕК+, отмечает Марсель Салихов из НИУ ВШЭ.

«Потенциально это может означать в дальнейшем требования заплатить штрафы и отказаться от политики регулирования добычи», — указывает он.

Если же законопроект примут, конкретно у России будет два пути: продолжать участвовать в ОПЕК+, невзирая на американские санкции, либо решить, что участие в ОПЕК+ нашей стране не очень-то и нужно – сторонники такой идеи в нашей стране есть, заключает Станислав Митрахович из Фонда национальной энергетической безопасности.