«ЦБ пожертвовал конем, чтобы выиграть партию»

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — с 4,5% до 5%.

Это уже второе повышение подряд. В марте ЦБ впервые с декабря 2018 года поднял ставку на 25 пунктов. И уже тогда был сделан прозрачный намек на очередное возможное ужесточение денежно-кредитной политики. Оставалось только решить, каким будет апрельское повышение. Оно оказалось впечатляющим.

«Сегодня мы обсуждали два варианта решения: повышение на 25 и 50 базисных пунктов. Поясню, почему мы выбрали именно такой шаг», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания.

Все уже хорошо

Причин несколько, главная из них — экономика продолжает активно восстанавливаться, заявила глава ЦБ.

По оценкам Набиуллиной, российская экономика вернется к допандемическому уровню, то есть к уровню 2019 года, во втором полугодии 2021 года.

То есть, по логике ЦБ, при растущей экономике неизбежен рост инфляции. «Ускорение роста цен видно, что называется, невооруженным глазом. Причем по широкому кругу товаров и услуг», — признала Набиуллина.

И по этой причине регулятор хочет повысить стоимость денег через повышение ключевой ставки. А мягкая денежно-кредитная политика, то есть наличие дешевых денег в экономике, фактически заканчивается, дает понять Набиуллина. «Мягкая ДКП в полной мере выполнила свою контрциклическую роль, поддержав экономику в острый момент кризиса», — сказала глава регулятора.

Попутно Набиуллина рассказала, почему в России цены пошли в рост превышающими прогнозы темпами.

Напомним, в марте цены, по данным Росстата, выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 5,8%. Причиной глава ЦБ назвала рост мировых цен на сырье, прежде всего, на пшеницу, сталь, нефть, древесину. Этот негатив отразился на повышении себестоимости многих товаров и услуг потребительской корзины.

«Если раньше мы считали, что годовая инфляция достигнет пика в марте и далее будет последовательно снижаться, то сейчас ожидаем сохранения годовой инфляции на плато вблизи значений первого квартала до середины года», — продолжила Набиуллина. В итоге ЦБ переписал свой февральский прогноз по инфляции на текущий год, ухудшив его до 4,7–5,2%.

Это на один процентный пункт выше предыдущего прогноза. Выйти на целевой ориентир по инфляции в 4% ЦБ намерен теперь не раньше «середины 2022 года».

Повышение регуляторной ставки до 5% не повредит экономике, не снизит кредитование, считает Набиуллина: «По нашему прогнозу, кредитование предприятий расширится на 8–12% в текущем году. Ипотека продолжит расти более высокими темпами --16-20%».

ЦБ обозначил траекторию полета ставки

Кроме того, повышение ключевой ставки поддержит увеличение ставок по депозитам, отметила глава ЦБ. В пятницу 23 апреля ЦБ обнародовал «Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций». Из документа следует, что по вкладам в российских рублях ставки не приносят дохода. На середину апреля в крупнейших десяти банках максимальная ставка по депозитам для физлиц составила 4,7% при инфляции в 5,8%.

Наконец, Набиуллина сообщила, что ЦБ впервые дает прогноз по траектории средней ключевой ставки. В этом году она может вырасти до 5,4%. В следующем году — 5,3-6,3%, в 2023-м — 5-6% годовых.

По мнению ЦБ, экономическая активность в России сейчас очень быстро восстанавливается. И с этим можно согласиться, но лишь отчасти, считает руководитель направления макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая. Восстановлению экономики будут способствовать ограничения на зарубежные поездки. «Неизрасходованные на эти цели средства домашних хозяйств частично будут перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны», — заметила она, напомнив, что по итогам первого квартала оборот розничной торговли уже приблизился к уровню до начала пандемии. Активно восстанавливается сектор услуг населению, растет инвестиционный спрос, снижается безработица.

Но возможности для наращивания выпуска продукции сдерживаются дефицитом рабочей силы и как раз слишком быстрым повышением ключевой ставки, что несет риск для кредитования бизнеса, добавила она.

ЦБ явно пытается охладить рынок кредитования физических лиц, сказал в разговоре с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Пандемия резко увеличила спрос на кредиты. Денег у людей нет, поэтому резко вырос спрос на кредиты и просрочка по кредитам тоже выросла. Повышение ключевой ставки в итоге негативно отразится на ставках по кредитам», — обратил внимание Щапов.

Логика действий регулятора понятна: повышая ставку, ЦБ реагирует на выросшую инфляцию, пытается препятствовать оттоку иностранных капиталов, тем самым косвенно ослабляя давление на рубль, рассуждает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Однако для экономики в целом повышение стоимости кредита абсолютно не является благом. Происходит сжатие денежного предложения, а коммерческие кредиты для МСП неминуемо подорожают», — пояснил Титов «Газете.Ru».

Впрочем, как оговорился бизнес-омбудсмен, с началом пандемии доступность кредитов для малого и среднего бизнеса стала меньше зависеть от ключевой ставки регулятора. «Государство открыло собственные массовые программы льготного кредитования, и они оказали благотворное влияние: объем кредитов, полученных МСП, в прошлом году заметно вырос», — уточнил Титов.

Финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер считает, что ЦБ решился на значительное повышение ставки, чтобы защитить Россию от готовящихся санкций Запада.

«Это редкая для российской кредитно-экономической политики игра на опережение. Это должно на время защитить рубль от дальнейшего сползания вниз, сделать российскую нацвалюту более привлекательной для зарубежных инвесторов», — сказал Беккер.

Конечно, для российского бизнеса повышение ключевой ставки — это не лучшая новость.

«Дорогие деньги — это всегда плохо, особенно в отраслях, которые «живут» на кредитах. Однако ЦБ пожертвовал конем, чтобы выиграть партию», — заключил Беккер.

Монетарная политика после сегодняшнего решения по ставке не оказывает ни стимулирующего, ни сдерживающего влияния на спрос и инфляцию, прокомментировал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. При этом эксперт полагает, что на следующем заседании в июне ЦБ может еще раз повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 5,25%.

«Сейчас благоприятное время для заемщиков, чтобы привлечь новый кредит или рефинансировать действующий под все еще исторически низкие ставки», — посоветовал Васильев, добавив, что цены все равно продолжат рост на фоне отложенного спроса и восстановления экономической активности.

«Ставки по банковским продуктам проследуют за стоимостью фондирования, однако значительного скачка ждать не стоит. Многие кредитные организации заблаговременно повышали проценты. Рост ставок может затормозить исход вкладчиков, но не ограничит приток инвесторов на фондовый рынок», — оценил последствия сегодняшнего решения регулятора эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк указал на завершение ультрастимулирующей политики Центробанка, при которой ключевая ставка существенно ниже ставок денежного рынка. «Это означает приближение российской экономики к моменту полного восстановления от последствий коронакризиса. Вхождение в нейтральный диапазон (когда ключевая ставка примерно равна банковским ставка, ставкам ОФЗ, среднему значению инфляции) призвано снизить избыточный приток ликвидности в реальный сектор, не допустить перегрева экономики», — заключил Миронюк.