«Спрос улетел в космос»: сколько будут стоить туры в Египет

Президенты Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси в телефонной беседе договорились о возобновлении полноценного авиасообщения между Россией и Египтом.

«С учетом завершившейся совместной работы по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности в египетских аэропортах достигнута принципиальная договоренность о восстановлении полноформатного авиасообщения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет, что отвечает дружественному характеру отношений двух стран и народов», — сообщается на сайте Кремля.

Профильным службам поручили отработать «практические параметры возобновления рейсов из России в города Хургада и Шарм-эль-Шейх» — это самые популярные туристические направления.

Авиасообщение с Египтом было прекращено в 2015 году. Это произошло после крушения российского самолета A321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом, жертвами стали 224 человека. В 2018 году возобновились полеты в Каир. Однако чартерные рейсы, в частности в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, так и не осуществлялись.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что с учетом закрытия Турции нарастить туристический поток в Египет можно достаточно быстро. Однако многое будет зависеть от даты возобновления полетов.

Кроме того, объем турпотока будет зависеть от формата авиаперевозок: если разрешат чартеры, он будет значительным даже в летний период. Возобновить работу на египетском направлении уже готовы несколько федеральных туроператоров: ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik, TUI Россия, «Библио-Глобус», «Интурист» и TEZ Tour.

По оптимистичному прогнозу, объем «чартерного» турпотока на курорты Египта составит более 200 тыс. человек в месяц, сообщили в АТОР. При этом ожидается, что Хургада и Шарм-эш-Шейх поделят его в пропорции 55% на 45%. Средняя стоимость туров с перелетом в Хургаду и Шарм-эш-Шейх составит около $300-500 на человека за неделю отдыха (с размещением в трехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено»), подсчитали в ассоциации.

До майских праздников авиасообщение с Египтом вряд ли будет восстановлено, туроператоры займутся направлением уже после них, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Говорить о стоимости поездок пока рано, но можно предположить, что это будут примерно «турецкие» цены или чуть дешевле. В зависимости от категории отеля, в мае они составят от 25 до 45 тыс. руб. на человека, включая перелет в Хургаду или Шарм-эль-Шейх, сказал эксперт.

«Пока египетская сторона не набрала каких-то серьезных объемов, будут какие-то скидки. Российским туристам можно ожидать, что это будет даже дешевле, чем Турция. И, наверное, это будет дешевле, чем летний отдых на наших курортах, потому что остались только последние нераспроданные места», — сообщил Ромашкин.

Он добавил, что, по опыту открытия других стран, спрос не восстанавливается за пару дней. Туристы достаточно консервативны и сначала хотят получить положительные отзывы об отдыхе от тех, кто оттуда вернулся. Например, когда открылся Кипр, туристы возвращались недовольные, потому что закрыты рестораны, магазины, напомнил Сергей Ромашкин. Должно пройти две-три недели, прежде чем турпоток в Египет станет значительным — уже примерно в июне, спрогнозировал Ромашкин. При этом на ценах для российского рынка на летний сезон это вряд ли отразится, поскольку большинство мест уже продано.

В пресс-службе туроператора TEZ Tour сообщили «Газете.Ru» что открытие чартерного авиасообщения в Египет позволит снизить стоимость туров, которые сейчас включают перелет исключительно регулярными рейсами, более чем в два раза, начиная с середины мая.

«Так, приобрести тур с проживанием в отеле категории 4 звезды на «все включено» длительностью 7 ночей можно будет от 25 тысяч рублей из расчета на человека. При этом спрос на отдых в стране с высокой долей вероятности может превысить текущий уровень более чем в 30 раз», — подсчитал туроператор.

В TEZ Tour добавили, что если полеты в Турцию не возобновятся после 1 июня, возможность отдохнуть на курортах в Египте поможет восполнить объем турпотока. Однако говорить о спасении рынка в контексте этого события не приходится, отметили в пресс-службе туроператора. Если раньше клиенты могли выбрать минимум из шести чартерных направлений, то в 2021 году будет только одно.

«Несмотря на то что Египет является круглогодичным направлением, пребывание в стране в период с мая по август может быть комфортно далеко не всем туристам из-за достаточно высокого температурного режима, — предупредили в компании. — Тем не менее, это время отлично подойдет путешественникам, предпочитающим сухой жаркий климат».

У самостоятельных туристов с начала года Египет не пользовался особой популярностью, рассказала «Газете.Ru» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. В списке заграничных направлений, по которым клиенты бронировали билеты чаще всего с 1 января 2021 гола, эта страна была на девятом месте с долей бронирований 2%. Для сравнения, на Турцию, которая занимает лидирующую позицию, приходится 24%.

«На данный момент, после публикации новости о запуске чартерных рейсов в курортные города Египта, число поисковых запросов у самостоятельных путешественников возросло почти в три раза. Поэтому можно предположить, что страна станет пользоваться популярностью не только у туристов, предпочитающих пакетные туры, но и у тех, кто любит сам планировать поездки», — подчеркнула Шелехова.

По ее мнению, на фоне временного ограничения полетов в Турцию спрос на отдых в Египте будет расти. Елена Шелехова также предположила, что цены на российские курорты могут понизить в целях привлечения туристов.

По данным сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel, спрос на туры в Египет вырос в семь раз за два часа с момента объявления о скором возобновлении прямого авиасообщения с египетскими курортами. В структуре продаж на майские праздники туры в Египет заняли 3% со средним чеком 162 415 руб.

«Безусловно, в условиях закрытия Турции спрос продолжит расти и дальше», — сказал «Газете.Ru» директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург.

В сервисе по поиску авиабилетов Aviasales сообщили «Газете.Ru», что поисковые запросы по Египту «ожидаемо улетели в космос».

«Египет уже после ограничений с Турцией прибавил 100% поисковых запросов, сейчас речь идет, скорее, про 100500%, образно выражаясь. Сложно сказать, сможет ли страна целиком заменить Турцию, но совершенно точно Египет будет топовым направлением», — отметили в пресс-службе сервиса.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», уже за первые два часа после сообщения о возможном запуске чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх поиски авиабилетов в Египет выросли в пять раз. В прошлый раз пик запросов пришелся на фоне новостей о приостановке авиасообщения с Турцией. Среди тех, кто уже приобрел билеты в Египет до объявления о запуске чартеров, более 65% запланировали поездку в мае. Однако это объясняется тем, что сейчас сохраняется низкая глубина бронирования, особенно по зарубежным направлениям, пояснила пресс-служба сервиса.

«На спрос и, соответственно, ценообразование на билеты на российские курорты сам по себе один этот фактор вряд ли повлияет, — заявили в «Туту.ру» — Выбор опций для зарубежного морского отдыха все еще ограниченный, кроме того, есть ряд требований к туристам до поездки и по возвращении, это становится дополнительным барьером». Большинство россиян планируют отдых все-таки в России, спрос на внутренние курорты очень высокий, самые популярные варианты размещения забронированы за несколько месяцев, заключили в «Туту.ру».