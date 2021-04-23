Двойные издержки: как бизнес проведет майские праздники

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Эту просьбу она аргументировала тем, что из-за разорванных майских каникул россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы, что несет дополнительные эпидемиологические риски.

«Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — ответил на это Владимир Путин.

В комитете Госдумы по труду и социальной политике признали, что «баланс интересов работодателей и сотрудников, конечно, нарушается», но значит, риски общественного здоровья перевешивают.

Как считает глава комитета Ярослав Нилов, «раз такое решение принято, значит, оно обоснованное и осознанное». Депутаты будут среди тех, кто продолжит работать все майские, чтобы успеть внести все изменения в законодательство, которых потребовал президент во время обращения к Совфеду.

«Скоро будет подписан указ президента, и будет понятно, каких организаций это касается, будут ли это оплачиваемые выходные дни, как в прошлом году, или нет — надо дождаться указа, — отметил Нилов в разговоре с «Газетой.Ru». — Очевидно, что он не коснется всех, будут структуры, которые продолжат работать — например, депутаты точно продолжат в связи с посланием».

Россияне рады...

Объявив о длинных майских праздниках, президент — по крайней мере в этом году — исполнил мечту половины россиян. Как показывает опрос сервиса Superjob, идею увеличить продолжительность майских праздников поддерживает половина населения страны: 38% считают, что нужно продлить майские праздники, сохранив при этом длинные каникулы на Новый год, тогда как 12% уверены, что необходимо добавить выходные дни в мае, сократив их число в январе. По мнению 17% респондентов, длинные майские праздники не нужны, а вот новогодние каникулы стоит оставить. Такое же число россиян убеждено, что стране не требуются ни майские, ни новогодние каникулы.

При этом чаще других убеждены в том, что нужно оставить все как есть, граждане с доходом менее 30 тыс. рублей (на них приходится 22%), а опрошенные, чей доход превышает 80 тыс. руб., наоборот считают, что россиянам не стоит долго отдыхать ни в мае, ни в декабре (23%).

...а бизнес нет

Бизнес отреагировал на заявление властей настороженно — работодатели ждут разъяснений в указе президента о том, обязаны ли они будут оплачивать и простой производств, и незапланированный отпуск сотрудников.

«Это не локдаун, и это уже хорошо — предприниматели будут работать. Сейчас важно посмотреть, что будет опубликовано в документе — или это просто выходные дни, или оплачиваемые выходные дни. Если оплачиваемые выходные, то для предпринимателей это будут дополнительные издержки и нагрузка, следовательно, для бизнеса это плохо»,

— комментирует вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Кожевников.

В »Деловой России» отмечают, что крупные компании-экспортеры сырья или биржевых товаров вряд ли серьезно пострадают, но дополнительные издержки будут особенно чувствительны для тех, кто еще не восстановился от пандемийного падения спроса.

«Для кого-то из предприятий, особенно пострадавших из-за локдаунов, это могут быть серьезные издержки, но государство предпринимало и предпринимает усилия по снижению налогов, по льготным кредитам — я надеюсь, это поможет ситуацию немного смягчить», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» председатель «Деловой России» и совета директоров группы компаний «Р‑Фарм» Алексей Репик.

По его словам, тем, кто работает на критических направлениях, «будут платить двойную ставку, ничего не сделаешь», но по возможности сотрудников постараются отправить отдыхать, чтобы снизить риски заболеваемости.

Гостинично-ресторанный бизнес в тех регионах, куда отправятся отдыхать россияне, конечно, выиграет, обращает внимание президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Но это лишь несколько южных областей, а в целом по отрасли картина будет зависеть от погоды.

«Если погода хорошая — люди с удовольствием выходят гулять, идут по ресторанам. Стало прохладнее — все попрятались по домам. Для юга выходные выгодны, а вот поедут ли люди на майские, например, в Москву — большой вопрос. А сами москвичи в это время обычно открывают дачный сезон — выезжают в Подмосковье или на дальние дачи», — поясняет Игорь Бухаров.

В гостинично-ресторанном бизнесе нет выходных, «мы в эти дни просто платим двойную зарплату», добавляет президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Но были и те, кто готовился к такому развитию событий — работодатели либо уже объявили дни между майскими оплачиваемыми выходными, либо пополнили запасы и отладили логистику еще месяц назад с учетом всех сценариев.

Так, в «АвтоВАЗе» заявили «Газете.Ru», что «у нас и так планировался корпоративный отпуск между майскими праздниками, так что для нас это ничего не меняет. Завод еще ранее не планировал работать в эти дни». В других отраслях просто закупились впрок.

«Фармотрасль хотя и испытывает логистические проблемы из-за ковида в целом, но не останавливалась даже в самый сложный период. А если говорить про майские, то я не вижу тут больших рисков, потому что мы привыкли минимум на месяц вперед обеспечивать наличие всех необходимых материалов и компонентов», — заявил глава «Р‑Фарм» Алексей Репик.

Подготовились и интернет-магазины. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сообщил, что все в отрасли планируют работать в штатном режиме. В IT-, логистическом и инфраструктурном операторе «Цайняо» (принадлежит Alibaba Group, входит в топ-3 по объемам грузовых перевозок в мире) рассказали «Газете.Ru», что все цепочки поставок продуманы и забронированы заранее.

«Мы не ожидаем никаких проблем с доставкой, так как все наши слоты планируются сильно заранее. Компания по-прежнему выполняет несколько десятков авиарейсов в неделю в Москву и другие города. Так же, как в длинные зимние выходные, заблаговременно планируем региональную доставку как от российских, так и зарубежных продавцов», — подчеркнул PR-директор «Цайняо» в России Антон Пантелеев.